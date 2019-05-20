Китайские СМИ рассказали про трюк России с ЗРК С-350

Китайское издание Sohu опубликовало материал, посвященный намерениям России разместить в Сибири зенитный ракетный комплекс нового поколения С-350 «Витязь». «ПолитРоссия» представляет перевод этой статьи.

Китайские журналисты обратили внимание на то, что в 2019 году на вооружение российской армии будет принят ЗРК С-350 «Витязь», который должен заменить в войсках системы С-300. Предполагается, что первая партия новых комплексов будет размещена в Сибири, их получит 24-я мобильная зенитная ракетная бригада.

По словам китайского военного эксперта Инь Чжуо, комплексы С-350 «Витязь» по многим параметрам превосходят хорошо себя зарекомендовавшие, но несколько устаревшие системы С-300. В частности, новый ЗРК имеет дальность обнаружения от 4 до 500 километров для крупных целей и порядка 200 километров для небольших объектов, таких как истребители.

Одной из самых сильных сторон комплекса С-350 является его мобильность. Он базируется на самоходной пусковой установке 50П6А, которая позволяет оперативно менять дислокацию этого оружия. Как отметил китайский эксперт, габариты этого комплекса таковы, что его не составит труда перемещать даже по такой большой стране, как Россия. ЗРК, размещенные в Сибири, можно всего за несколько часов доставить в любой российский регион. Для этих задач отлично подойдет транспортный самолет Ил-78.

Помимо этого, ставка России на комплексы С-350 «Витязь» оправдана также с экономической точки зрения. По соотношению цена/качество эта система не имеет равных в мире. Без серьезной нагрузки на бюджет ими можно укомплектовать большое количество подразделений ракетных войск.

«Решение России разместить системы ПВО средней дальности С-350 в сибирском регионе имеет большое значение как для Дальнего Востока, так и для Арктики», – пишут китайские журналисты.

Сибирь не сталкивается с прямой военной угрозой, однако этот регион очень удобен с точки зрения логистики. У Соединенных Штатов есть большое количество военных баз на Дальнем Востоке, также у них есть союзники в лице Японии и Южной Кореи, которые являются мощными региональными военными державами. Если на Дальнем Востоке, к примеру на Курильских островах, возникнет чрезвычайная ситуация, комплексы С-350 можно будет оперативно туда доставить. Аналогичным образом Россия сможет поступить и в Арктике, борьба за которую набирает обороты.

Таким образом, размещение в Сибири комплексов ЗРК средней дальности С-350 является весьма хитрым маневром со стороны России. Она сможет надежно прикрыть сразу два важнейших направления, для этого ей не потребуется крупных сил. Достаточно всего одного элитного ракетного подразделения, чтобы выполнять такие сложные задачи. Соединенные Штаты, если решатся нанести удар по России со стороны Японии, будут поставлены в тупик, так как их ВВС едва ли смогут прогнозировать, куда Москва перекинет свои ПВО.

Источник: https://politros.com/144275-kitaiskie-smi-rasskazali-pro-tryuk-rossii-s-zrk-s-350?utm_referrer=httpszen.yandex.com