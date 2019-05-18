«Причины и следствия»: не «фейковые новости», а ложь

С коллегами из РИА ФАН мы решили попробовать новый формат видеоблога. Вернее говоря, формат старый и добрый – это интервью. В программе, которую мы назвали «Причины и следствия» ваш покорный слуга будет беседовать с интересными и яркими людьми.

Первый выпуск программы был записан с моим старым приятелем, журналистом, президентом Фонда Защиты Национальных ценностей, председатель Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного общества Александром Малькевичем.

Может, кто не знает, но совсем недавно, когда Александр прилетел в США, «побеседовать» с ним в аэропорту пришло сразу 19 агентов ФБР! С этого мы и начали наш разговор. Однако, это было только начало…

Хронометраж:

01:19 — Как ФБР борется со свободой слова

06:21 — Как допрашивают русских в Америке

08:39 — Есть ли демократия в США

11:00 — Как США осуществляют тотальную слежку

13:00 — О династиях во власти США

14:43 — О законе против лживых новостей

17:22 — Как в Германии карают за интернет

19:08 — Как на самом деле живут в других государствах

20:21 — О «свободном» интернете

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P.S. Текстовая краткая версия от РИА ФАН:

Задержание Малькевича в США сотрудниками ФБР. Все было как в кино. 19 человек: трое-четверо по периметру обеспечивали физ-защиту, двое вели допрос, остальные занимались техобследованием и обыском. Они забрали и скопировали все девайсы. Интересно было, с кем встречался и какую информацию пытался вывезти. Александр Малькевич, действительно, встречался с парой общественных деятелей, журналистов и одним юристом, которые могли быть носителями информации. Допрос длился 2-2,5 часа, это была объемная беседа о том, с кем и зачем встречался, о чем говорил, какого рода материалы мог увезти. Журналисту вручили предписание о необходимости зарегистрироваться как иностранному агенту. Ордер на задержание (не арест) был выписан через пару часов после встречи с юристом. В документе судьей было написано: «изъять и досмотреть вещи и все девайсы, агенты имеют право принять весь исчерпывающий комплекс мер для того, чтобы разблокировать девайсы». Предложили по-хорошему написать пароли, отдать телефон и приложить палец (к сканеру). Через месяц Минфин опубликован список, где Малькевич был включен в санкционный ряд за подготовку и размещение материалов и информации, способной разделить американское общество по политическим вопросам. Закон о фейковых новостях. Нет понятия «фейковые новости», есть ложь. Закон работать не будет, потому что СМИ дали много послаблений. Например, у них есть сутки на то, чтобы удалить новость. Через 2 часа весь город будет стоять на ушах, за сутки цель будет достигнута, сообщение перерепостят десятки тысяч раз, бесконечная цепочка. У нас в стране не было бы проблем по 282 статье, если принять закон, как в Германии. Социальные сети сами моментально должны удалять экстремистский контент, штраф до 50 млн евро. В Новой Зеландии дали до 14 лет тюрьмы двум людям, которые выложили ролик трагедии в Крайчестере у себя в социальных сетях, потому что контент — запрещенный. Свободного интернета не существует нигде в мире. Премьера фильма «Remember Odessa» В начале мая в Москве состоялась мировая премьера фильма «Remember Odessa — Не забудем, не простим», посвященный пожару в Доме профсоюзов. Его снял немецкий режиссер Вильгельм Домке-Шульц. Он побывал на месте событий и смог получить доступ к архивным материалам. К сожалению, в Германии фильм сочли неактуальным и решили не показывать. Теперь начинается работа над тем, чтобы сделать возможным прокат ленты на большом экране или в телеэфире.

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103848