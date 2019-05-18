«Причины и следствия»: не «фейковые новости», а ложь
С коллегами из РИА ФАН мы решили попробовать новый формат видеоблога. Вернее говоря, формат старый и добрый – это интервью. В программе, которую мы назвали «Причины и следствия» ваш покорный слуга будет беседовать с интересными и яркими людьми.
Первый выпуск программы был записан с моим старым приятелем, журналистом, президентом Фонда Защиты Национальных ценностей, председатель Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного общества Александром Малькевичем.
Может, кто не знает, но совсем недавно, когда Александр прилетел в США, «побеседовать» с ним в аэропорту пришло сразу 19 агентов ФБР! С этого мы и начали наш разговор. Однако, это было только начало…
Хронометраж:
Скачать аудио
P.S. Текстовая краткая версия от РИА ФАН:
Задержание Малькевича в США сотрудниками ФБР.
Все было как в кино. 19 человек: трое-четверо по периметру обеспечивали физ-защиту, двое вели допрос, остальные занимались техобследованием и обыском. Они забрали и скопировали все девайсы. Интересно было, с кем встречался и какую информацию пытался вывезти.
Александр Малькевич, действительно, встречался с парой общественных деятелей, журналистов и одним юристом, которые могли быть носителями информации. Допрос длился 2-2,5 часа, это была объемная беседа о том, с кем и зачем встречался, о чем говорил, какого рода материалы мог увезти. Журналисту вручили предписание о необходимости зарегистрироваться как иностранному агенту.
Ордер на задержание (не арест) был выписан через пару часов после встречи с юристом. В документе судьей было написано: «изъять и досмотреть вещи и все девайсы, агенты имеют право принять весь исчерпывающий комплекс мер для того, чтобы разблокировать девайсы». Предложили по-хорошему написать пароли, отдать телефон и приложить палец (к сканеру).
Через месяц Минфин опубликован список, где Малькевич был включен в санкционный ряд за подготовку и размещение материалов и информации, способной разделить американское общество по политическим вопросам.
Закон о фейковых новостях.
Нет понятия «фейковые новости», есть ложь. Закон работать не будет, потому что СМИ дали много послаблений. Например, у них есть сутки на то, чтобы удалить новость. Через 2 часа весь город будет стоять на ушах, за сутки цель будет достигнута, сообщение перерепостят десятки тысяч раз, бесконечная цепочка.
У нас в стране не было бы проблем по 282 статье, если принять закон, как в Германии. Социальные сети сами моментально должны удалять экстремистский контент, штраф до 50 млн евро. В Новой Зеландии дали до 14 лет тюрьмы двум людям, которые выложили ролик трагедии в Крайчестере у себя в социальных сетях, потому что контент — запрещенный. Свободного интернета не существует нигде в мире.
Премьера фильма «Remember Odessa»
В начале мая в Москве состоялась мировая премьера фильма «Remember Odessa — Не забудем, не простим», посвященный пожару в Доме профсоюзов. Его снял немецкий режиссер Вильгельм Домке-Шульц. Он побывал на месте событий и смог получить доступ к архивным материалам. К сожалению, в Германии фильм сочли неактуальным и решили не показывать. Теперь начинается работа над тем, чтобы сделать возможным прокат ленты на большом экране или в телеэфире.
Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.
Источник: https://nstarikov.ru/blog/103848