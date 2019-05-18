Байден идет в президенты

Бывший вице-президент США Байден официально начал предвыборную кампанию, чтобы в 2020-м году выступить от демократической партии в качестве основного оппонента Трампа.Для Трампа это был бы достаточно удобный оппонент, так как Байден тесно связан с политикой Обама, волна отрицания которой вознесла Трампа в Белый Дом.Кроме того, на Байдена уже имеется украинская зацепка, связанная с участием сына Байдена в коррупционных махинациях на Украине, которые Байден директивно покрывал из Вашингтона, шантажируя режим Порошенко отказом в выдаче кредита МВФ, чтобы закрыть дело на Байдена-младшего и уволить генпрокурора Украины Шокина, который вел расследование.В силу этого, тема махинаций семейства Байдена на Украине будет находиться в эпицентре американской внутренней политики, так как такой удобный повод уничтожить репутацию Байдена республиканцы вряд ли упустят. Но для начала Трампу и Ко необходимо убрать с ключевых постов ставленников демократов и заменить посла, дабы не допустить внутреннего торможения расследования махинаций Байдена. Наверняка, на исходе режима Порошенко предпринимались серьезные усилия по заметанию следов не только делишек самого Порошенко, но и его прежних кураторов.После замены Генпрокурора и руководителей силовых ведомств, где наверняка будут учтены пожелания Вашингтона, мы наверняка увидим активное возобновление дела "Бурисмы" и личного участия Хантера Байдена в этой истории. Все это будет растянуто на ближайший год и поддерживаться республиканскими СМИ, так что Украина в контексте американских выборов будет появляться также часто, как и в 2016-м году, когда Порошенко и Ко подогнали Клинтон досье на Манофорта. Плюс, для многих украинских "политиков", эта история представляет собой возможность выслужиться перед вашингтонским начальством.Так как все это на поверхности, почему то не верится, что именно Байден будет основным номинантом от демократической партии. Он слишком уязвим и республиканцы могут даже не форсировать события, дождавшись его официального выдвижения, дабы затем нанести удары по его уязвимым местам, что может обеспечить Трампу 2-й срок, которого американский истеблишмент всеми силами хотел бы избежать, приведя в Белый Дом более понятного и управляемого президента, который понимает нужды истеблимента без всяких ограничительных законов и навязанных контролеров. Байден как раз из таких, но эта уже скромпроментированная фигура.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4999608.html