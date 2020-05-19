Новости Украины и Новороссии 19 мая 2020

Азаров: Что скрывают украинские СМИ?

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А может он реально употребляет?

Ну ведь какое-то объяснение этому всему должно быть?

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СБУ на страже морали и духовности

СБУ на страже морали и духовности

http://perevodika.ru/articles/1209309.html – цинк https://pero.org.ua/polityka/zahyst-morali-i-duhovnosti-navishho-sbu-novi-funktsiyi/ – оригинал на украинскомГибридная война, гибридная украинская духовность.Как можно было видеть по сегодняшней истории с оправданием нациста Стерненко https://colonelcassad.livejournal.com/5877929.html , с нравственностью и духовностью у СБУ все отлично. С законностью не очень, но кого она волнует в эти страшные гибридные времена.Автор текста не стоит бояться, это неотъемлемое приложение к "революции гидности". Наверное думал, что "в условиях гибридной агрессии против Украины", можно игнорировать борьбу за украинскую мораль.

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“При Зеленском стало хуже”

Василий Муравицкий имеет все шансы на 15-летний домашний арест

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