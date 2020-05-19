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Новости Украины и Новороссии 19 мая 2020

12:51. 19 мая 2020 102 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Азаров: Что скрывают украинские СМИ?


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А может он реально употребляет?

Ну ведь какое-то объяснение этому всему должно быть?

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СБУ на страже морали и духовности



СБУ на страже морали и духовности

Предложенный Зеленским Закон "О внесении изменений в "Закон о СБУ" наделал много шума в информационном пространстве Украины. Наибольшее удивление комментаторов вызвали поправки, касающиеся новых объектов национальной безопасности, в частности среди них появились мораль и нравственность, духовность и исторические ценности украинского народа. На то, что эти категории никак не могут быть отнесены к правовым указывают как юристы, так и сотрудники спецслужбы. Однако законодателей 95-го квартала подобные мелочи волнуют слабо. Более того, не понятен комплекс мер, которым СБУ будет обеспечивать свои новые и не совсем характерные для нее функции. Впрочем, в самой спецслужбе на этот счет имеются предположения.

Ради выполнения задач связанной с охраной морали и духовности в рамках СБУ не будут создаваться новые структурные подразделения. Тем не менее, одному из департаментов (очевидно департаменту "Т"), внутренним приказом Службы будут поставлены соответствующие задачи. Широкой общественности подобные приказы, разумеется, предоставлены не будут, как правило, они имеют соответствующий гриф. И предстанет указанный департамент перед изумленной общественностью современной реинкарнацией средневековой инквизиции либо аналогом саудовского "Комитета по поощрению добродетели и удержанию от порока" – организации, тоже мягко говоря, неоднозначной. Однако, для придания подобной деятельности спецслужбы в современном мире облика законности нужны правовые основания, и первый шаг для этого Закон "О внесении изменений в "Закон о СБУ". Очевидно, далее последуют изменения в Кодекс об административных нарушениях и Уголовный кодекс Украины.

В СБУ заверили, что консультации по поправкам в вышеуказанные кодексы уже идут:
"Следом за законом "О внесении изменений в Закон "О СБУ" появятся предложения слегка подправить КУпАП и ККУ (консультации о поправках насколько я знаю уже идут), с целью внесения ясности относительно санкций за нарушение украинской морали и духовности". То есть за некие противоправные действия в области морали, духовности и исторической памяти в скором времени могут появиться вполне реальные санкции, вплоть до уголовных.
Не думаю, что в условиях гибридной агрессии против Украины, а главное постоянного информационного давления сама мысль о защите украинской морали не верна, однако форма ее реализации, а главное работоспособность и объективность вводимых правовых норм вызывают недоумение.

http://perevodika.ru/articles/1209309.html – цинк
https://pero.org.ua/polityka/zahyst-morali-i-duhovnosti-navishho-sbu-novi-funktsiyi/ – оригинал на украинском

Гибридная война, гибридная украинская духовность.
Как можно было видеть по сегодняшней истории с оправданием нациста Стерненко https://colonelcassad.livejournal.com/5877929.html, с нравственностью и духовностью у СБУ все отлично. С законностью не очень, но кого она волнует в эти страшные гибридные времена.
Автор текста не стоит бояться, это неотъемлемое приложение к "революции гидности". Наверное думал, что "в условиях гибридной агрессии против Украины", можно игнорировать борьбу за украинскую мораль.

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“При Зеленском стало хуже”

Василий Муравицкий имеет все шансы на 15-летний домашний арест

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Метки: важное, компиляция

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