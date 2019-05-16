Зачем Трамп повышает пошлины на товары из Китая

Название «торговая война» никак не отражает смысла происходящего между США и Китаем. Потому, что в результате своих действий Вашингтон хочет достигнуть вовсе не сокращения дефицита торгового баланса между двумя странами. Дефицит этот возникает тогда, когда США продают в Китай гораздо меньше, чем они оттуда покупают.

Казалось бы, что проще: продавай в Китай больше, делай свои товары конкурентными. Тут мы можем повторить в адрес Штатов всю ту либеральную белиберду, что они нам вешали на уши в течение последних десятилетий. Про открытый и свободный мировой рынок, про мировую экономику, где действуют законы конкуренции. Про ту самую невидимую «руку рынка», которая постоянно норовит залезть нам в карман и никогда не готова в этот карман что-нибудь положить. И помните эту фразу то ли Гайдара, то ли Чубайса, то ли их обоих: «Они не вписались в рынок, ничего страшного». Но Белый дом все эти «невидимые руки» и «не вписался в рынок» слушать не хочет, на свой счет принимать не собирается. Прекрасно понимая, что эта белиберда изготавливалась американцами «на экспорт», а вовсе не для применения на территории самих США.

Чтобы продавать в Китай больше товаров, произведенных в Штатах по всему миру, нужно:

1. Чтобы эти товары были качественными и конкурентоспособными по цене.

2. Чтобы эти товары не производились в Китае.

3. Чтобы эти товары… были.

И вот со всем этим у американцев серьезные проблемы. Товары, произведенные в Китае, сегодня дешевле, а теперь уже и часто лучше американских аналогов. Происходит это потому, что американские рабочие получают куда большую заработную плату, а китайские рабочие выкладываются за гораздо меньшие деньги, что и позволило Китаю стать мировой фабрикой. Объемы производства всего и вся в Китае только нарастают год от года, при этом внутренний спрос в Китае также растет. Вот только что американское могут предложить китайскому потребителю производители США? Американское оружие? Нет, Китай его не покупает, да ему Штаты бы и не продавали свои новинки. Экспорт из США касается других сфер: транспортное оборудование, сельское хозяйство, компьютеры и электронику, химическую промышленность, туризм и образование, деловые и профессиональные услуги, а также финансовые услуги. Как мы видим, половина из этого вообще не из сферы производства: туризм, деловые услуги. Заставить китайцев больше путешествовать в США вряд ли возможно, как и маловероятно резкое увеличение потока «деловых услуг». Финансовые услуги, то есть покупка всевозможных «ценных бумаг» и игра на бирже, имеют определенные перспективы роста. Но Китай и так является крупнейшим держателем американских долговых бумаг — трежерей, и, насколько тут можно ещё «расти», не очень понятно.

Что ещё Китай мог бы покупать в США ещё больше? Транспортное оборудование? То есть «Боинги» всегда предпочитать европейским «Аэрбасам» — это возможно. Американские автомобили проигрывают конкуренцию цена-качество японцам, европейцам, корейцам не только в Китае. Поэтому тут нарастить их продажи китайцам невозможно. Компьютеры и электроника — перспективная отрасль. Если не считать, что Китай активно развивает все это у себя, да настолько успешно, что Вашингтон прямо начал борьбу с компанией «Хуавей» по всему миру. Продукты сельского хозяйства из США Пекин и так обещал покупать больше. Но надо еще больше, гораздо больше. Остается химическая промышленность, продукция которой китайскими компаниями востребована.

Даже беглый осмотр списка американского экспорта в Китай приводит нас к печальному выводу. Нет в США должного объема недорогих и качественных товаров, которые можно продавать в Поднебесную. Американские монополии, равно как и их европейские коллеги, десятилетиями вывозили в Китай свои производства, гоняясь за сверхприбылями. Смысл этого вывоза капитала и технологий был следующим: за счет жесточайшей эксплуатации и меньшей оплаты, за счет экономии на охране труда и природы заработать сверхприбыли. При этом руководство США и стоящие за ним мировые банкиры смотрели на это сквозь пальцы, считая, что процесс ими контролируется и в нужный момент они смогут китайских товарищей держать под контролем. Разумеется, никто не собирался выращивать себе конкурента. После отказа от золотого содержания доллара надо было наполнить доллар дешевыми товарами, что и было сделано с помощью Китая, который в обмен на это получил технологии и доступ к мировым рынкам.

Прошли десятилетия, и ситуация кардинально изменилась. Теперь Китай — главный конкурент, а юань начинает теснить доллар. При этом США потребляют гораздо больше китайских товаров, чем Китай американских, а значит, Штаты более уязвимы в соотношении с Пекином. Чем дальше, тем дефицит торгового баланса больше. То есть с каждым годом США все более зависимы от китайских товаров и все менее способны производить эти товары у себя.

Изменить эту ситуацию — вернуть производство в США — это и есть главная задача Трампа. И он вводит дополнительные пошлины не для сокращения диспропорций в торговле, а чтобы вернуть заводы домой! Вашингтон и Китай не смогут договориться в пресловутой «торговой войне» просто потому, что речь не о торговле, а о переносе львиной доли китайской промышленности в США!

Вот ситуация в цифрах: с 10 мая 2019 года уже вступило в силу решение США о повышении пошлин на товары из Китая, которые будут облагаться пошлинами по ставке 25% вместо 10%. Китайские товары станут дороже на 200 млрд долларов в год, и это коснется товаров стоимостью 250 млрд долларов в год, что составляет примерно половину всех ввозимых из Китая товаров. В ответ Пекин также ввел дополнительные пошлины на товары из США на 110 млрд долларов в год — это около 90% импорта из США.

Китайцам нечего больше покупать в США, китайцам нечего более обкладывать дополнительными пошлинами! По итогам переговоров с американцами заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ заявил, что Пекин не может себе позволить пойти на уступки США.

«По принципиальным вопросам мы ни в коем случае не пойдем на уступки», — сказал он в интервью центральному телевидению Китая.

А США требуют и требуют этого невозможного, за отказ от чего снова будут делать ещё большее число китайских товаров неконкурентоспособными на американском рынке. Ведь увеличение пошлины в конце концов приведет к росту цены на эти товары. Но это лишь часть решения проблемы — нужно, чтобы рядом с дорогими китайскими товарами лежали более дешевые американские товары. Вот этого и хочет добиться Белый дом во главе с Трампом. Вернуть промышленность в США можно, лишь закрыв рынок США для товаров, произведенных в Китае.

Теперь Трамп говорит об этом открыто. «Президент США Дональд Трамп заявил, что перенос производства товаров в США является наилучшим способом избежать повышенных пошлин на импорт иностранной продукции». «Есть очень простой способ избежать пошлин. Производите свои товары в старых добрых Соединенных Штатах. Это же так просто».

Подведем итог:

1. Вашингтон и Пекин в принципе не могут договориться, потому что речь идет о желании США, вернув промышленность, победить китайцев в долгой борьбе за мировое господство.

2. В такой ситуации в мире надеяться, что «иностранные инвесторы» будут что-то радикально большое и важное строить и развивать в России, могут только очень наивные и недалекие люди. Западные магнаты побегут строить заводы в Штатах.

3. Разрушение правил мировой торговли будет только нарастать и пойдет в ближайшие годы нарастающими темпами.

4. Россия должна готовиться провести новую индустриализацию своими силами, привлекая те мировые силы, страны и группы стран, что в новых условиях останутся не у дел, без рынка сбыта своей продукции.

5. Рынки сбыта, как и указывали классики марксизма-ленинизма, вновь будут играть решающую роль в мировой политике. В связи с этим контроль над рынками бывшего СССР со стороны России является насущной необходимостью, о которой давно пора задуматься.

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103783