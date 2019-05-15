​В.Л. Авагян: Общество ненормированного распределения

Пример искреннего и очень распространённого идиотизма, который и так живёт во многих, да его ещё и навязывают активно : «9 мая, я говорю матери: «Лучше жить с хорошей экономикой и меньше тратить на армию» . Она не согласна, говорит, что нас уничтожат, если мало денег будут выделять на армию. Мать права или нет?» [1] . Этот великовозрастный болван, который «мучается» такими гамлетовскими вопросами – не одинок ведь, правда? Ведь у каждого есть знакомый или знакомая, которые нечто подобное спрашивают: мол, зачем нам Сирия, лучше бы подъезд мой благоустроили… Это не позиция, а уже патология . Это сродни рассуждению – «зачем яблоне корни? Давайте одни ветки оставим – яблоки же на них растут, а на корнях – нет».



«Хорошая экономика» многим, от широко известного Явлинского до никому неизвестного баламута из провинции представляется чем-то отдельным, не связанным с единым телом неделимой жизни. И они мечтают посадить эту экономику, как цветочек лазоревый, чтобы росла и их радовала…

Но любой нормальный человек (для этого не обязательно быть экономистом, достаточно быть здоровым психически) сразу же спросит: а во что вы собираетесь сажать свой цветочек лазоревый?

Наверное ведь в землю, в почву, правда? И вы убеждены, что она ваша? На основании чего? На ней написано или как?! А если другой человек скажет, что земля не ваша, а его? И цветочек лазоревый тоже не ваш, а его? С этим что делать? Как быть-то? Драться? А у вас армии нет… Смириться? Ну, так и всё… Нет у вас больше экономики! И хорошей экономики нет, и вообще никакой, даже плохой – нет…

Человек, в состоянии социального идиотизма, неизвестно откуда получил убеждение, что процессы распределения благ, процессы их конфискации у их производителей (под разными предлогами[2] и без оных[3]) регулируются чем-то, кроме грубой силы.

Человек почему-то (я не знаю почему!) уверен, что высаженный им лазоревый цветочек не отнимут и не затопчут. Якобы «запрещено». Кем?! Каким образом?! С неба бьёт огненная молния – как только один пытается украсть у другого?!

Экономика, взятая теоретически (как сферический конь в вакууме) может быть плохой или хорошей, сильной или слабой в производственно-технологическом смысле. То есть: умелой или неумелой, отлаженной или неотлаженной.



Если мы говорим о производстве индюшатины, то, конечно, не можем оставить в стороне чисто-птицеводческие вопросы: умеем ли мы или не умеем выращивать индюшат, много их у нас вырастает на хозяйстве или мало, дохнут они массами – или ветеринария отличная и т.п. Неумелый и бестолковый человек не может произвести много качественной продукции. А умелый и толковый – может.

Но это же только в теории, это неприложимо к жизни! Нужно быть сумасшедшим, чтобы свести всю проблему качества жизни к умелости и толковости производителя! Производитель может быть, как профессионал, великолепен, неподражаем, мастер своего дела – но…

Это «но» выводит нас из экономики в мир войны и политики. Идеальный мастер своего дела, точно так же, как и не-идеальный, может изначально иметь хозяина или быть захвачен новым хозяином. Хозяин (как новый, так и старый) – может лишить его самой возможности трудиться, если, например, хочет завозить импортную индюшатину, а не здесь её выращивать.

Кроме этого, хозяин может и прижать мастера, снизить ему расценки оплаты труда, оклады и сдельщину, он может загнать мастера в нищету, которая никак не связана с объёмами и качеством труда. Нужно быть идиотом и слепым – чтобы сегодня этого не видеть и не понимать!



Каждый из вас, читатели, знает, как минимум, десяток знакомых, которые работают не покладая рук, с утра до ночи, но живут в нищете. Равно как и наоборот: каждый знает тех, кто не делает вообще ничего – и при этом купается в роскоши.

Вопрос ведь далеко не только в качестве труда на индюшачьей птицефабрике! Главный вопрос – кому достаётся итоговая индюшатина, и в чей карман идут доходы от неё. И чаще всего это люди, которые вообще не имеют никакого отношения к выращиванию индюшат. Чаще всего – это фавориты распределительной системы (той, что распределяет блага) и мастера криминальной конфискации (приватизаций, рейдерства и т.п.).

Если мы понимаем эти простые истины, не видеть которые может только идиот или совсем слепой человек – тогда никаких вопросов об отдельной от армии, войны, государства, геополитики «хорошей экономике» быть не может. Ну, допустим, создали вы идеальную семейную экономику: вырастили много-много индюков или уток, столько, сколько никто больше на земле не выращивал! Ну, это же не советская экономика, в которой вам бы за такое повесили на грудь звезду Героя труда…

Фаворитарно-распределительная система, неизбежная при любой рыночной экономике (то есть когда личные доходы не мотивируются и не ограничены) – может включить «дурочку» формулы «больше продукции – ниже закупочные цены».

Вот вы, великим усердием и знанием технологий, стали выращивать 200 индюков в сезон вместо прежних 100. А у вас их стали закупать по рублю вместо прежних двух! И что?!

Работаете-то вы больше, продуктивность труда у вас выше[4]- но получка ваша, как была 200 рублей, так и осталась. Ну и в каком месте ваша «хорошая экономика вместо армии»?

Но это не единственный вариант. Кроме фаворитарно-распределительной системы есть и её «мама» – ресурсное распределение, оно же в просторечии – «Власть».

Фаворит получает по милости хозяина, а властитель – сам хозяин первоисточников производства. Он, увидев, как хороша экономика на вашей ферме – скажет вам однажды, что ферма совсем не ваша. И то, что вы её своей считали много лет – форменное заблуждение! И может вас обложить штрафом – за незаконное использование чужих ресурсов (земли, например). А может и пожалеть – выгнать с фермы без штрафа. С правом вернуться наёмным персоналом к новому владельцу.

Вы что, не видите, что всю историю так и было?! Вы хотя бы в школе учебник истории открывали?!

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Закончу об идиотах – поговорим, как умные люди, как нормальыне экономисты, а не аутисты либеральных галлюцинаций. Попытку построить общество нормированного распределения (в котором определённой величины зарплата – не удача, а гарантия и право человека) – люди «успешно» провалили, не иначе как от «большого ума».

СССР им не надо было – что в итоге получили? Давайте называть вещи своими именами: получили общество ненормированного распределения. Это общество, в котором личные доходы не коррелируют друг с другом, и с трудовым вкладом (равно как и отсутствием оного). Здесь нет «тарифной сетки», которая пропорционально увязывала бы зарплаты начальства и рабочих.

На современном заводе самая распространённая ситуация: у директоров зарплата в несколько миллионов, у их коллег пониже – на уровне физиологического выживания. Т.е. зарплаты полностью «отвязаны» друг от друга, рост или падение доходов у одного никак не связаны с ростом или падением доходов у другого. Если директор вашего завода стал получать на 3 млн рублей больше – это вовсе не значит, что вы станете получать больше хотя бы на 300 рублей!

Это и есть общество ненормированного распределения – которое перечёркивает все розовые грёзы о «хорошей экономике». Она в таком обществе не может быть для всех разом ни хороша, ни плоха. Она для одних хороша, для других плоха, и всегда!

Человек сталкивается в этой системе с угрозами – актуальность которых может соревноваться в значении только с их масштабностью. То есть они угрожают всем и каждому, всегда и везде, страшно и ужасно.

Давайте их обозначим на языке экономической науки.

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Поскольку сумма, велика она или мала, всё равно конечная (сама планета – не бесконечна весьма), то общество ненормированного распределения содержит в себе совершенно очевидные угрозы:

1). Всё отнимут.

2). Ничего не дадут (так что и отнимать будет нечего)

3). Премирование за зло, цинизм и жестокость[5]

4). Штрафы за доброту и сочувствие[6]

Не выдерживает никакой критики утверждение, что на «свободном рынке» люди договариваются. Договор может быть в двух случаях: если какой-то арбитр следит за сделкой. И если две стороны одинаково сильны.

Грубее: если у меня в руках револьвер, и у вас в руках револьвер, мы можем договориться (шанс есть). Но если револьвер у одного, а другой оказался безоружным[7] – говорить, что стороны «договорились» – просто смешно[8].

Давайте – для начала – это понимать. Если вы этого не понимаете – вы вообще ничего не понимаете в жизни, и не имеете возможности к банальному выживанию. Фантазиями о «хорошей экономике» сыт не будешь!

Если вам изначально ничего не дадут, сделав «лишним человеком» в процессе обращения товаров и услуг, или же у вас всё отберут, если вскормят поколение законченных упырей, для которых школа личного успеха – гестапо, если будут постоянно бить рублём за любую форму снисхождения к падшим и обездоленным, то…

И когда к вам в очередной раз придут с предложением «поскакать» на площади на костях социализма – вспомните о том «то…», которое нарисовало вам ваше воображение.

Надеюсь, оно у вас есть.

Больше мне уже надеяться не на что…

[1] https://thequestion.ru/questions/495730/9-maya-ya-govoryu-materi-luchshe-zhit-s-khoroshei-ekonomikoi-i-menshe-tratit-na-armiyu-ona-ne-soglasna-govorit-chto-nas-unichtozhat-esli-malo-deneg-budut-vydelyat-na-armiyu-mat-prava-ili-net? [2] Знаменитый американский экономист Лоуренс Котликофф (лауреат Нобелевской премии по экономике за 1972 год) в 1993 году сообщал: «В США в течение последних 10 лет конфискация собственности выросла от 10 миллионов долларов в 1985 году до 644 миллионов долларов в 1991 году. Эта цифра увеличилась почти вдвое в следующем году, когда правительство конфисковало собственности на сумму свыше 1 миллиарда долларов… Быстро растущий список видов причин, из-за которых ваша собственность может быть конфискована, в настоящее время включает в себя свыше сотни видов придирок: начиная от уклонения от уплаты налогов, отмывания денег – и кончая нарушением законов об охране природы». [3] Не глядя на мировые цены на нефть, оккупированный США Ирак продает американцам свою нефть по себестоимости, по 30 долларов за баррель – сообщало издание «Территория Нефтегаз» 12.10.18. До этого об этом же рассказал в интервью российским СМИ экс-посол Ирака в РФ. [4] Сознательно избегаю фальшивого термина «производительность труда». [5] Томасу Джозефу Даннингу принадлежит широко известное высказывание о сути капитализма, процитированное Карлом Марксом в «Капитале» и потому часто ошибочно ему приписываемое: «Капитал, — говорит „Quarterly Review“, — избегает шума и брани и отличается боязливой натурой».



Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Доказательство: контрабанда и торговля рабами». [6] Проблема не только в том, что работодатель, из соображений личной жадности, не хочет платить работнику больше, чем платят другие работодатели. Ещё в большей степени проблема в том, что щедрый работодатель проигрывает конкуренцию с жадным, у него возрастает себестоимость продукции. Тот, кто платит меньше – не просто больше оставляет себе. Он побеждает в конкурентной борьбе, как более эффективный предприниматель. [7] В конце XIX экономисты Халгримсдоттир и Беноит указывали, что «…всё увеличивающаяся централизация производства привела к усилению конкуренции между работниками, снижению заработной платы и постепенной потере компетентности и независимости квалифицированных рабочих». [8] Так, ещё Адам Смит, классик буржуазной экономической мысли, отметил, что работодатели часто вступают в тайные сговоры между собой, чтобы поддерживать низкий уровень зарплат: « Интересы торговцев… в любой отдельно взятой отрасли торговли или производства — всегда в некоторых аспектах отличаются от общественных интересов, и даже противоречат им.



Эти люди обычно заинтересованы в том, чтобы обманывать и даже угнетать общественность. Мы, как было сказано, редко слышим о союзах хозяев, хотя часто —о союзах рабочих. Но если кто-то воображает на сей счёт, будто бы хозяева редко объединяются, — значит, он просто не разбирается в этой теме.



Работодатели всегда и везде находятся в неком молчаливом союзе между собой, в согласии не повышать оплату труда выше нынешнего уровня… Нетрудно, однако, предвидеть, какая из двух сторон получит (при всех обычных обстоятельствах) преимущество в споре и заставит другую сторону согласиться с предложенными условиями».

В.Л. Авагян



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