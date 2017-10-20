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В. АВАГЯН: СЛОВА И СЛАВА

08:46. 20 октября 2017 Просмотров - 251 Нет комментариев Опубликовал:


В.Л. Авагян обладает очень живой и по-кавказски тостовой манерой речи. Общаясь с ним, мы не раз слышали фразы, исчерпывающие в двух словах объяснявшие какой-либо вопрос. Некоторые из них, достойны быть разобранными на цитаты, мы помещаем сегодня в этой подборке мини-статей по самым жгучим и актуальным вопросам современной жизни. И, конечно, надеемся, что рубрика “в мире мудрых мыслей” будет пополнятся нашим замечательным автором, несмотря на разделяющие нас теперь расстояния и Кавказский хребет…

О ВЕРЕ В ДЕМОКРАТИЮ

-Простите, вы не видите «когнитивного диссонанса» в утверждениях «президента избирает народ» и «несогласных президент расстреливает из пушек целыми городами»?

То есть вы действительно верите, что президент, который не побоялся мегаполисы собственной страны крыть реактивной артиллерией, уйдёт, потому что кто-то бумажку в урну с другим именем кинул?

О ВЕРЕ В «ЗАПАДНУЮ МОДЕЛЬ»

-Вы признаёте президентами миллиардеров, который стали миллиардерами в ходе воровской приватизации… И вы действительно верите, что эти миллиардеры будут реально заботиться о тех, у кого они украли свои миллиарды?!

Какой смысл – сначала пустить соотечественников по миру, а потом заботиться о тех, кого ты же и пустил по миру?!

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСАХ

-Когда либеральные экономисты говорят об «экономических интересах страны», «национальных интересах» – будьте осторожны: экономические интересы у каждого человека свои. Не может быть общих экономических интересов у волка с ягнёнком…

О СВОБОДЕ

– Когда свободу дают богатым – они используют её, чтобы стать ещё богаче. Но они же ресурсы берут не из Космоса и не из вакуума! Богаче они становятся за счёт вас – у них нет другого источника…

ОБ УРОВНЕ ЖИЗНИ

-Вы говорите, что на Западе высокий уровень жизни… И вы хотите жить, как они… Ну так ведь они, чтобы его обеспечить – нас победили. А вы кого победили, чтобы жить, как они? Себя?!

О ТОРГОВЛЕ

-Говорят, что в советских магазинах иногда пропадали некоторые товары. И это, к сожалению, правда. А вот в рыночных магазинах – хуже, в таких магазинах пропадают не товары, а покупатели…

– Рыночная торговля – как язва желудка: всё есть, а лично тебе ничего нельзя…

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

-При нынешней модели образование и наука неизбежно будут деградировать. По-другому невозможно: когда мир делится на богатых и бедных, для богатых умный бедный – страшнее ста разбойников…

-Понимаете, в нормальном обществе уровень образования человека определяет уровень его доходов. А в ныне существующем глобальном обществе – уровень доходов заменяет уровень образования…

О ТЕХНИКЕ

– Технические новинки всегда нужны только бедным – чтобы облегчить им тяжёлую жизнь. Богатым технические новинки не нужны – у них и так жизнь лёгкая… Например, стиральная машина нужна тому, кто сам стирает, а не тому, кому стирает прачка…

О СЕПАРАТИЗМЕ

-Все сепаратистские движения начинаются с утверждения, что «один народ ничем не хуже другого…» а продолжаются утверждением – «… и даже, наоброт…»

ОБ АРМИИ

– Любые бумаги на владение любой собственностью ничего не значат, если нет армии, признающей эти бумаги действующими…

О РЕЛИГИИ

-У богатых Бог жадный: всё милосердие забрал себе, богатым ни капельки его не оставил…

О НАИВНОСТИ

– В условиях рыночной конкуренции люди грызут друг друга за копеечные доходы – но при этом верят, что заокеанская империя, говорящая на чужом языке, придёт к ним с оружием обеспечить «достойные зарплаты и пенсии»…

О РЫНОЧНОМ ЭГОИЗМЕ

-Эгоизм, преследующий исключительно личные выгоды и личный комфорт – не только предательство предков, но и заговор против потомков.

О ДЕНЬГАХ

– Деньги – условный знак, обозначающий «кусочек власти». При этом обладающим властью они не нужны, а потерявшим власть они не помогут…

О СОКРАЩЕНИЯХ РАБОЧИХ МЕСТ

-Сокращение штатов – это когда тунеядцы с огромными доходами подозревают в тунеядстве всех людей с малыми доходами…

– Я приветствовал бы только одно сокращение штатов – сокращение Соединённых Штатов Америки…

-Когда сокращают других – молчи, чтобы и тебя потом почтили молчанием…

О РЕФОРМАТОРАХ

-Идеальное место для либерального реформатора с «шокотерапией» – кладбище: все молчат, все довольны, никто ничего не просит, никакой инфляции… Да и сам он оттуда никому не навредит…

ЭПИТАФИЯ Е.ГАЙДАРУ

– Здесь лежит человек, имевший талант помножить свою бездарность на глупость миллионов сограждан…

ЭПИТАФИЯ УЛЮКАЕВУ

– Он десятилетиями занимался тем, в чём ничего не смыслил, а пострадал за то, что умел лучше всего: брать взятки…

ЭПИТАФИЯ ЕЛЬЦИНУ

– Скрижаль с божественными заповедями утрачена, а скрижаль с заповедями сатаны лежит перед вами, в виде этой могильной плиты…

Искренне Ваш, редакционный коллектив газеты «Экономика и Мы».; 17 октября 2017

Источник: nashaplaneta.su

Метки: общество
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