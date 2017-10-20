В. АВАГЯН: СЛОВА И СЛАВА
08:46. 20 октября 2017 Просмотров - 251 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В.Л. Авагян обладает очень живой и по-кавказски тостовой манерой речи. Общаясь с ним, мы не раз слышали фразы, исчерпывающие в двух словах объяснявшие какой-либо вопрос. Некоторые из них, достойны быть разобранными на цитаты, мы помещаем сегодня в этой подборке мини-статей по самым жгучим и актуальным вопросам современной жизни. И, конечно, надеемся, что рубрика “в мире мудрых мыслей” будет пополнятся нашим замечательным автором, несмотря на разделяющие нас теперь расстояния и Кавказский хребет…
О ВЕРЕ В ДЕМОКРАТИЮ
-Простите, вы не видите «когнитивного диссонанса» в утверждениях «президента избирает народ» и «несогласных президент расстреливает из пушек целыми городами»?
То есть вы действительно верите, что президент, который не побоялся мегаполисы собственной страны крыть реактивной артиллерией, уйдёт, потому что кто-то бумажку в урну с другим именем кинул?
О ВЕРЕ В «ЗАПАДНУЮ МОДЕЛЬ»
-Вы признаёте президентами миллиардеров, который стали миллиардерами в ходе воровской приватизации… И вы действительно верите, что эти миллиардеры будут реально заботиться о тех, у кого они украли свои миллиарды?!
Какой смысл – сначала пустить соотечественников по миру, а потом заботиться о тех, кого ты же и пустил по миру?!
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСАХ
-Когда либеральные экономисты говорят об «экономических интересах страны», «национальных интересах» – будьте осторожны: экономические интересы у каждого человека свои. Не может быть общих экономических интересов у волка с ягнёнком…
О СВОБОДЕ
– Когда свободу дают богатым – они используют её, чтобы стать ещё богаче. Но они же ресурсы берут не из Космоса и не из вакуума! Богаче они становятся за счёт вас – у них нет другого источника…
ОБ УРОВНЕ ЖИЗНИ
-Вы говорите, что на Западе высокий уровень жизни… И вы хотите жить, как они… Ну так ведь они, чтобы его обеспечить – нас победили. А вы кого победили, чтобы жить, как они? Себя?!
О ТОРГОВЛЕ
-Говорят, что в советских магазинах иногда пропадали некоторые товары. И это, к сожалению, правда. А вот в рыночных магазинах – хуже, в таких магазинах пропадают не товары, а покупатели…
– Рыночная торговля – как язва желудка: всё есть, а лично тебе ничего нельзя…
ПРО ОБРАЗОВАНИЕ
-При нынешней модели образование и наука неизбежно будут деградировать. По-другому невозможно: когда мир делится на богатых и бедных, для богатых умный бедный – страшнее ста разбойников…
-Понимаете, в нормальном обществе уровень образования человека определяет уровень его доходов. А в ныне существующем глобальном обществе – уровень доходов заменяет уровень образования…
О ТЕХНИКЕ
– Технические новинки всегда нужны только бедным – чтобы облегчить им тяжёлую жизнь. Богатым технические новинки не нужны – у них и так жизнь лёгкая… Например, стиральная машина нужна тому, кто сам стирает, а не тому, кому стирает прачка…
О СЕПАРАТИЗМЕ
-Все сепаратистские движения начинаются с утверждения, что «один народ ничем не хуже другого…» а продолжаются утверждением – «… и даже, наоброт…»
ОБ АРМИИ
– Любые бумаги на владение любой собственностью ничего не значат, если нет армии, признающей эти бумаги действующими…
О РЕЛИГИИ
-У богатых Бог жадный: всё милосердие забрал себе, богатым ни капельки его не оставил…
О НАИВНОСТИ
– В условиях рыночной конкуренции люди грызут друг друга за копеечные доходы – но при этом верят, что заокеанская империя, говорящая на чужом языке, придёт к ним с оружием обеспечить «достойные зарплаты и пенсии»…
О РЫНОЧНОМ ЭГОИЗМЕ
-Эгоизм, преследующий исключительно личные выгоды и личный комфорт – не только предательство предков, но и заговор против потомков.
О ДЕНЬГАХ
– Деньги – условный знак, обозначающий «кусочек власти». При этом обладающим властью они не нужны, а потерявшим власть они не помогут…
О СОКРАЩЕНИЯХ РАБОЧИХ МЕСТ
-Сокращение штатов – это когда тунеядцы с огромными доходами подозревают в тунеядстве всех людей с малыми доходами…
– Я приветствовал бы только одно сокращение штатов – сокращение Соединённых Штатов Америки…
-Когда сокращают других – молчи, чтобы и тебя потом почтили молчанием…
О РЕФОРМАТОРАХ
-Идеальное место для либерального реформатора с «шокотерапией» – кладбище: все молчат, все довольны, никто ничего не просит, никакой инфляции… Да и сам он оттуда никому не навредит…
ЭПИТАФИЯ Е.ГАЙДАРУ
– Здесь лежит человек, имевший талант помножить свою бездарность на глупость миллионов сограждан…
ЭПИТАФИЯ УЛЮКАЕВУ
– Он десятилетиями занимался тем, в чём ничего не смыслил, а пострадал за то, что умел лучше всего: брать взятки…
ЭПИТАФИЯ ЕЛЬЦИНУ
– Скрижаль с божественными заповедями утрачена, а скрижаль с заповедями сатаны лежит перед вами, в виде этой могильной плиты…
Искренне Ваш, редакционный коллектив газеты «Экономика и Мы».; 17 октября 2017
Источник: nashaplaneta.su