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«Девятое мая было обречено»

01:30. 13 мая 2019 Просмотров - 320 Нет комментариев Опубликовал:
«Девятое мая было обречено» | Русская весна

Известный российский публицист и оригинальный мыслитель Дмитрий Ольшанский на своей странице в социальной сети пишет о феномене 9 мая.

Девятое мая было обречено.

В начале двадцать первого века этот уникальный советский праздник — единственный день, когда миллионы незаметных вроде бы дядек и отчасти теток, а позже дедушек и отчасти бабушек вдруг чувствовали себя свободными, чувствовали свое самостояние, отделенность от вечной бедности, казенщины и беспросвета, потому что можно было выйти на улицу не просто так, с авоськой и бидоном, а в орденах, выйти и стать королями и королевами момента, — так вот, в начале двадцать первого века этот освобождающий и расправляющий русские плечи праздник начал стремительно таять.

Дядьки сделались дедушками, а дедушки исчезали.

Казалось бы, еще лет десять поупрямится, помарширует государство с оставшимися стариками, а потом все, глава в учебнике и забыли.

Тем более, что и страшная цена 1945 года давно перестала быть запрещенной.

И тут что-то произошло. Девятое мая воскресло.

Единственный всенародно переживаемый государственный праздник, связанный с историей, а не календарем, — перестал быть днем живых ветеранов и стал днем нации, четвертым или четырнадцатым июля на русский лад.

И — что особенно трогательно и значимо — днем предков.

Частных, собственных предков каждого.

«Бессмертный полк», помимо прочего, замечателен именно этим — как после советской абстрактной безличности празднуется соединение в одно шествие, в одно торжество отдельных лиц и имен.

Поэтому современное девятое мая — вопреки глупым и пустым крикам «милитаризм!» — это день восстановления русской личности и русской судьбы в правах, день повышения цены жизни, день воспоминания о том, что война — это не просто «неизвестный солдат» и «никто не забыт, ничто не забыто» (о, как двадцатый век тяготел к этому «неизвестному ничто»), а конкретный Василий Петрович, Иван Михайлович и Мария Терентьевна.

Конечно, встречается много картинок и рассказов со ссылками на кажущийся перебор, пересол. На «детский сад, где трехлетние в военной форме» и «стриптиз для воинов-победителей».

Но и тут надо понимать две вещи.

Во-первых, этот массовый карнавал не имеет никакого отношения к настоящей «пропаганде войны».

Подлинная пропаганда войны в нынешнем мире делается не с помощью красноармейской формы, а совсем иначе, с разговорами про свободу от русских варваров и европейский якобы выбор.

А это — всего лишь историческая декорация как способ поддержания связей, парад-маскарад узнаваемых символов как способ сказать: жизнь продолжается.

А во-вторых, жизнь продолжается. Дети играют в войнушку, девушки раздеваются, а главную военную победу страны вопреки смене поколений празднуют мирные и ничего не понимающие в вопросах насилия и голода люди. Так и должно быть.

Именно для того и воевали все те, кто воевали когда-то, — чтобы после них цвела, шумела, пьяно пела и даже иногда делала глупости и плохо себя вела новая жизнь.

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Дмитрий Ольшанский

Источник: https://rusvesna.su/news/1557672951

Метки: Новости

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