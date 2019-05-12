Новости Украины и Новороссии 12 мая 2019

9 мая Украина отмечала выдающийся праздник — День Победы над немецко-фашистскими захватчиками. В Киеве прошло шествие «Бессмертного полка» и состоялись некоторые государственные мероприятия, посвященные этому дню.

В частности, действующий президент Петр Порошенко возложил цветы к Вечному огню в парке Славы, пишет Союз православных журналистов.

По традиции, его сопровождали премьер-министр, госчиновники и представители религиозных конфессий Украины: православные, иудеи, мусульмане. Все происходило так же, как это происходит каждый год, ничего нового.

Однако, через несколько часов множество крупных медийных изданий Украины разнесли сенсационную новость — во время праздничных мероприятий произошла встреча Блаженнейшего Онуфрия и Епифания Думенко.

Все они ссылаются на фотоотчет пресс-службы ПЦУ, где в числе прочих снимков размещены несколько фотографий, на которых изображены вместе Митрополит Онуфрий с главой ПЦУ.

В новостях данные снимки комментируются многозначительной фразой: «В пресс-службе не сообщают, о чем конкретно беседовали между собой Епифаний и Онуфрий во время встречи».

Такие сообщения вызвали бурную реакцию в обществе, в том числе и среди верующих УПЦ — ведь если встреча состоялась, к тому же не разглашается ее содержание, значит, есть что скрывать!

Масла в огонь добавила публикация в «Фейсбуке» бывшего митрополита Александра (Драбинко), известного своими неоднозначными морально-этическими стандартами.

«Для особых ревнителей! Господа целуются, а вы, мужики, „защищайте православие“, пусть у вас чубы трещат», — вещает «архиерей» ПЦУ.

Пан Александр выдает на-гора нехитрую манипуляцию, проводя параллель между церковной иерархией и большой политикой. Ведь не секрет, что очень часто демонстративно враждующие между собой депутаты имеют прекрасные личные отношения и даже ведут вместе бизнес-проекты.

Вот и епископ ПЦУ прозрачно намекает — мол, вы, глупые, защищаете какое-то мифическое каноническое православие, а наверху уже обо всем договорились и над вами потешаются: «И кто мешает вот так перед Престолом Господним стать? То, чему они учат, — не делайте. А вот так, как они поступают, — так поступайте!».

Без сомнения, сам бывший митрополит Александр именно таким «политическим» образом мыслит и поступает, о чем говорят необычайно резкие смены его идеологических и канонических предпочтений, от создателя идеологии Русского мира до убежденного автокефалиста.

Однако Блаженнейший Онуфрий имеет совершенно другую репутацию. И не только на Украине, но и во всем православном мире.

Едва ли его когда-либо можно было упрекнуть в том, что он говорит одно, а делает другое.

И свидетели данной встречи между ним и Епифанием Думенко, с которыми удалось побеседовать СПЖ, в один голос утверждают — никакой спланированной встречи между Блаженнейшим и господином Думенко не было, и уж тем более не было никаких бесед и разговоров.

Был внезапный порыв со стороны главы ПЦУ, который энергично подошел к Митрополиту Онуфрию и протянул ему руку для приветствия. Все общение между ними длилось менее минуты.

Должен ли был Блаженнейший презрительно отвернуться от подошедшего к нему Епифания? Демонстративно не подать руки?

Протоиерей Геннадий Шкиль об этом пишет: «Многие из нас, христиан, так бы и поступили! Но вспомните, как мы радовались, что Духом Святым нам в Предстоятели был избран именно Митрополит Онуфрий!

Доброта, благожелательность, приветливость и открытость в его глазах дали нам надежду, что Церковь возглавил именно тот иерарх, который сам источает любовь! Любовь, которую заповедал нам Спаситель!».

Думается, именно в этих словах — ответ на смущение очень многих православных, которые не только недоумевают, но даже находятся уже на грани осуждения — мол, как же так, у нас массово захватывают храмы, людей выгоняют и бьют, а Блаженнейший подает руку главному раскольнику!

Сейчас Епифанию Думенко приходится нелегко. Эйфория, когда он, мирянин, вдруг был назван главой поместной церкви, постепенно улетучивается и шансы Епифания руководить новой церковной структурой становятся все призрачнее.

В ПЦУ назрел очевидный раскол, Филарет намерен восстановить Киевский патриархат и вполне может случится, что Епифаний останется ни с чем.

«Почетный патриарх» больше не намерен оставаться почетным и сзывает 14 мая своих «архиереев», чтобы реанимировать УПЦ КП. Епифаний Думенко приглашения на эту встречу не получил, светские СМИ во всю трубят о конфликте между ними. ПЦУ разделилась на два лагеря, каждый из которых обвиняет другую сторону в расколе и пророссийских настроениях.

И вот в этой ситуации Епифаний именно сейчас подходит к Блаженнейшему, хотя на официальных приемах они находились вместе не один раз.

Подходит к человеку, который, по его словам, «стопроцентно предан Российскому государству».

И, несмотря на молниеносность встречи, фотограф пресс-службы ПЦУ успевает зафиксировать их рукопожатие с разных ракурсов. Было ли это все случайностью?

Блогер Александр Вознесенский считает, что данный поступок Епифания говорит о том, что он, предчувствуя крах, ищет возможные пути отступления: «Может, мы еще увидим интересную комедию с крокодильими слезами и рассказами о том, что на самом деле он всегда в душе чувствовал уважение к митрополиту Онуфрию, но злой Филарет не давал ему этого озвучить».

Мы не знаем, будут ли слезы Епифания кродильими и будут ли они вообще. Но мы знаем, что и Блаженнейший Онуфрий, и вся УПЦ на каждой службе молятся о вразумлении раскольников и возвращении их в лоно истинной Церкви, делают все, чтобы эти слезы появились.

Сейчас многие православные, особенно те, которые терпят со стороны ПЦУ обиды и насилие, склонны видеть в них врагов и безусловных грешников.

Но мы забываем, что каждый человек, даже самый великий и безусловный грешник — это носитель образа Божьего и потенциально — житель Небесного Иерусалима.

И пускай многим из нас сейчас кажется, что к лидерам раскольнических структур это уж никак не относится, едва ли это ощущение правильное.

И примеры апостола Павла, благоразумного разбойника, Марии Египетской и многих других святых Церкви об этом ярко свидетельствуют.

Нам, христианам, не нужна победа над раскольниками, нам нужно, чтобы они себя преобразили. А преображение возможно только через любовь. И очень многое свидетельствует, что Блаженнейший Онуфрий знает об этом лучше других.

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Ярослав Нивкин