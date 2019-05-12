Новости Украины и Новороссии 12 мая 2019
- 08:58 Рада против Зеленского: вице-спикер ответила на вопрос о судьбе парламента Украины.
- 08:00 Зеленский устроил публичную порку Порошенко.
- 05:30 Блаженнейший Онуфрий и раскольник Епифан: была ли встреча?.
- 01:30 Советник Зеленского обещает продолжение курса на «войну с Россией».
- 01:00 Порошенко: мы создали одну из самых сильных армий в Европе.
- 00:40 «Мы выбираем Россию»: Денис Пушилин поздравил жителей с пятилетием ДНР.
- Вчера 21:41 «Нам не нужна война»: киевские школьники выступили за мир с Россией (ФОТО).
- Вчера 21:20 Шаг к сегрегации: в Госдуме прокомментировали украинский закон о госязыке.
- Вчера 21:02 ВАЖНО: США поставили Украине жёсткий ультиматум.
- Вчера 19:05 Епифаний рассказал о встрече с Зеленским.
Рада против Зеленского: вице-спикер ответила на вопрос о судьбе парламента Украины
Вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид не видит оснований для роспуска украинского парламента и проведения досрочных выборов, как того хочет недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Она пояснила, что раз парламент принимает решения — он должен продолжать работать.
«Я не вижу оснований для объявления досрочных парламентских выборов. Такие выборы объявляются тогда, когда парламент не работает», — ответила Сыроид на вопрос журналистов.
Вице-спикер Рады напомнила, что нынешний состав украинского парламента «обещал принять закон о пропорциональной системе выборов по открытым спискам. Ещё есть время, и он должен это сделать».
По её словам, рабочая группа уже подготовила проект Избирательного кодекса ко второму чтению, теперь дело только за профильным комитетом.
Добавим, что ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что руководство парламента готово оспорить в суде любые попытки новоизбранного президента Владимира Зеленского досрочно распустить Раду.
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Зеленский устроил публичную порку Порошенко
Владимир Зеленский устроил бурную перепалку с Петром Порошенко.
Издевательское затягивание торжественной церемонии инаугурации обернулось серьезным скандалом. Избранный президент Украины Владимир Зеленский высказал все, что думает о ситуации, и обвинил в задержке Петра Порошенко.
Шоумен опубликовал свое обращение в Instagram. По его словам, в последние дни Порошенко активно проводит перестановки во власти.
Зеленский считает, что все это делается для того, чтобы в дальнейшем бизнесмен мог контролировать ситуацию на Украине.
По сути, Владимир Зеленский обвинил всех глав министерств и ведомств в том, что они являются «шестерками» Петра Порошенко. Он заявил, что депутаты готовы на все и «трясутся за свои мандаты», а Порошенко является нечистым на руку туристом, пытающимся украсть все возможное из номера.
«Порошенко не может остановиться. Тащит полотенца, тапочки и все со шведского стола… Сдайте ключ, расплатитесь за мини-бар и вперед: вам еще паспортный контроль проходить», — подчеркнул он.
Петр Порошенко, в свою очередь, решил ответить обидчику. Однако лично оскорблять Владимира Зеленского он не стал.
Олигарх доверил это дело пресс-службе президента. На странице администрации действующего главы Незалежной в Facebook появилось заявление, адресованное Зе.
«Передача власти — это сложный и ответственный процесс. А Петр Порошенко стремится осуществить его по европейской традиции, как это принято в демократических странах… Украина — это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому», — отмечается в заявлении.
Очевидно, после того, как квнщик Зеленский все-таки займет президентское кресло, Порошенко придется не сладко. Шоумен может устроить беспощадную травлю своему оппоненту.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Блаженнейший Онуфрий и раскольник Епифан: была ли встреча?
9 мая Украина отмечала выдающийся праздник — День Победы над немецко-фашистскими захватчиками. В Киеве прошло шествие «Бессмертного полка» и состоялись некоторые государственные мероприятия, посвященные этому дню.
В частности, действующий президент Петр Порошенко возложил цветы к Вечному огню в парке Славы, пишет Союз православных журналистов.
По традиции, его сопровождали премьер-министр, госчиновники и представители религиозных конфессий Украины: православные, иудеи, мусульмане. Все происходило так же, как это происходит каждый год, ничего нового.
Однако, через несколько часов множество крупных медийных изданий Украины разнесли сенсационную новость — во время праздничных мероприятий произошла встреча Блаженнейшего Онуфрия и Епифания Думенко.
Все они ссылаются на фотоотчет пресс-службы ПЦУ, где в числе прочих снимков размещены несколько фотографий, на которых изображены вместе Митрополит Онуфрий с главой ПЦУ.
В новостях данные снимки комментируются многозначительной фразой: «В пресс-службе не сообщают, о чем конкретно беседовали между собой Епифаний и Онуфрий во время встречи».
Такие сообщения вызвали бурную реакцию в обществе, в том числе и среди верующих УПЦ — ведь если встреча состоялась, к тому же не разглашается ее содержание, значит, есть что скрывать!
Масла в огонь добавила публикация в «Фейсбуке» бывшего митрополита Александра (Драбинко), известного своими неоднозначными морально-этическими стандартами.
«Для особых ревнителей! Господа целуются, а вы, мужики, „защищайте православие“, пусть у вас чубы трещат», — вещает «архиерей» ПЦУ.
Пан Александр выдает на-гора нехитрую манипуляцию, проводя параллель между церковной иерархией и большой политикой. Ведь не секрет, что очень часто демонстративно враждующие между собой депутаты имеют прекрасные личные отношения и даже ведут вместе бизнес-проекты.
Вот и епископ ПЦУ прозрачно намекает — мол, вы, глупые, защищаете какое-то мифическое каноническое православие, а наверху уже обо всем договорились и над вами потешаются: «И кто мешает вот так перед Престолом Господним стать? То, чему они учат, — не делайте. А вот так, как они поступают, — так поступайте!».
Без сомнения, сам бывший митрополит Александр именно таким «политическим» образом мыслит и поступает, о чем говорят необычайно резкие смены его идеологических и канонических предпочтений, от создателя идеологии Русского мира до убежденного автокефалиста.
Однако Блаженнейший Онуфрий имеет совершенно другую репутацию. И не только на Украине, но и во всем православном мире.
Едва ли его когда-либо можно было упрекнуть в том, что он говорит одно, а делает другое.
И свидетели данной встречи между ним и Епифанием Думенко, с которыми удалось побеседовать СПЖ, в один голос утверждают — никакой спланированной встречи между Блаженнейшим и господином Думенко не было, и уж тем более не было никаких бесед и разговоров.
Был внезапный порыв со стороны главы ПЦУ, который энергично подошел к Митрополиту Онуфрию и протянул ему руку для приветствия. Все общение между ними длилось менее минуты.
Должен ли был Блаженнейший презрительно отвернуться от подошедшего к нему Епифания? Демонстративно не подать руки?
Протоиерей Геннадий Шкиль об этом пишет: «Многие из нас, христиан, так бы и поступили! Но вспомните, как мы радовались, что Духом Святым нам в Предстоятели был избран именно Митрополит Онуфрий!
Доброта, благожелательность, приветливость и открытость в его глазах дали нам надежду, что Церковь возглавил именно тот иерарх, который сам источает любовь! Любовь, которую заповедал нам Спаситель!».
Думается, именно в этих словах — ответ на смущение очень многих православных, которые не только недоумевают, но даже находятся уже на грани осуждения — мол, как же так, у нас массово захватывают храмы, людей выгоняют и бьют, а Блаженнейший подает руку главному раскольнику!
Сейчас Епифанию Думенко приходится нелегко. Эйфория, когда он, мирянин, вдруг был назван главой поместной церкви, постепенно улетучивается и шансы Епифания руководить новой церковной структурой становятся все призрачнее.
В ПЦУ назрел очевидный раскол, Филарет намерен восстановить Киевский патриархат и вполне может случится, что Епифаний останется ни с чем.
«Почетный патриарх» больше не намерен оставаться почетным и сзывает 14 мая своих «архиереев», чтобы реанимировать УПЦ КП. Епифаний Думенко приглашения на эту встречу не получил, светские СМИ во всю трубят о конфликте между ними. ПЦУ разделилась на два лагеря, каждый из которых обвиняет другую сторону в расколе и пророссийских настроениях.
И вот в этой ситуации Епифаний именно сейчас подходит к Блаженнейшему, хотя на официальных приемах они находились вместе не один раз.
Подходит к человеку, который, по его словам, «стопроцентно предан Российскому государству».
И, несмотря на молниеносность встречи, фотограф пресс-службы ПЦУ успевает зафиксировать их рукопожатие с разных ракурсов. Было ли это все случайностью?
Блогер Александр Вознесенский считает, что данный поступок Епифания говорит о том, что он, предчувствуя крах, ищет возможные пути отступления: «Может, мы еще увидим интересную комедию с крокодильими слезами и рассказами о том, что на самом деле он всегда в душе чувствовал уважение к митрополиту Онуфрию, но злой Филарет не давал ему этого озвучить».
Мы не знаем, будут ли слезы Епифания кродильими и будут ли они вообще. Но мы знаем, что и Блаженнейший Онуфрий, и вся УПЦ на каждой службе молятся о вразумлении раскольников и возвращении их в лоно истинной Церкви, делают все, чтобы эти слезы появились.
Сейчас многие православные, особенно те, которые терпят со стороны ПЦУ обиды и насилие, склонны видеть в них врагов и безусловных грешников.
Но мы забываем, что каждый человек, даже самый великий и безусловный грешник — это носитель образа Божьего и потенциально — житель Небесного Иерусалима.
И пускай многим из нас сейчас кажется, что к лидерам раскольнических структур это уж никак не относится, едва ли это ощущение правильное.
И примеры апостола Павла, благоразумного разбойника, Марии Египетской и многих других святых Церкви об этом ярко свидетельствуют.
Нам, христианам, не нужна победа над раскольниками, нам нужно, чтобы они себя преобразили. А преображение возможно только через любовь. И очень многое свидетельствует, что Блаженнейший Онуфрий знает об этом лучше других.
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Ярослав Нивкин
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Советник Зеленского обещает продолжение курса на «войну с Россией»
Украина не будет менять курс «касательно отношения к войне с Российской Федерацией», заявил советник Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин.
«Мы не меняем курс касательно вступления Украины в НАТО. Но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс касательно отношения к войне с Российской Федерацией, это же война», — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.
По словам Апаршина, политика нового президента будет направлена на искоренение коррупции в оборонной сфере, на создание современной системы территориальной обороны, а также на то, чтобы армия была профессиональной и усиленной постоянно действующим резервом.
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Порошенко: мы создали одну из самых сильных армий в Европе
Украина создала новую армию, которая стала одной из самых сильных в Европе, заявил в субботу вечером уходящий президент Петр Порошенко.
«Пять лет назад я принял страну без боеспособной армии, которую обезоружили безответственные политиканы-пацифисты и пятая колонна. И за эти годы мы не просто создали новую армию, мы превратили ВСУ на одну из самых сильных армий европейского континента. Теперь Украина располагает военным потенциалом, достаточным для того, чтобы уверенно защищаться от врага», — написал он на своей странице в соцсети.
«Сегодня наши военные — бесстрашные защитники Украины, закаленные, выносливые, сильные и профессиональные», — добавил Порошенко.
Также он поблагодарил украинских военных за то, что «каждый день смело держат оборону и не дают шанса агрессору».
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«Мы выбираем Россию»: Денис Пушилин поздравил жителей с пятилетием ДНР
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«Нам не нужна война»: киевские школьники выступили за мир с Россией (ФОТО)
В киевской школе № 255 дети нарисовали плакаты, изображающие дружбу между Украиной и Россией. Ученики выступали за мир и прекращение войны.
Фото в Facebook опубликовал журналист Роман Синицын.
«255 школа. Киев. Дарница. Кого там тягать для начала — СБУ, районо, Кличко?» — отметил он, явно негативно воспринимая инициативу школьников.
В комментариях под постом, между тем, многие пользователи поддержали детей.
«Дети за мир и дружбу между народами, и это прекрасно! Значит, есть надежда, что все будет у нас хорошо»;
«А что такого на рисунках? Что плохого в мире? Если вы так остро реагируете на призывы к миру, то не делает это агрессорами именно вас?»;
«То есть вы хотите, чтобы война с Россией была вечной? Что не так написали дети? Они хотят мира с Россией, и ни слова о том, что Россия все делает правильно», — сказано в комментариях.
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Шаг к сегрегации: в Госдуме прокомментировали украинский закон о госязыке
Вступление в силу закона о государственном языке на Украине станет шагом в сторону языковой сегрегации, остаётся надежда на здравый подход избранного президента Владимира Зеленского, заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее парламент Украины принял закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить заявление о запрете спикеру Верховной рады Андрею Парубию подписывать этот закон.
«Еще один шаг в сторону языковой сегрегации.
Закон, в случае окончательного вступления в силу, ещё больше разделит страну, ещё больше оттолкнёт Донецк и Луганск от Киева.
Не оставляем надежды на здравый подход избранного президента Украины Владимира Зеленского в этом вопросе», — сказал Слуцкий журналистам.
Политик напомнил, что Зеленский уже обещал проверить закон на предмет соблюдения прав человека и интересов всех граждан, а его команда — пересмотреть «одиозные решения» предыдущего руководства.
«Именно к таким решениям и будет относиться подписание закона об исключительности украинского языка, если это сделает пока ещё действующий глава государства Петр Порошенко. Зеленский должен понимать, что таким образом под его президентство будет заложена очередная и далеко не самая маленькая “мина”», — заключил он.
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ВАЖНО: США поставили Украине жёсткий ультиматум
Известный украинский политик, экс-председатель парламента Новороссии Олег Царев задолго до выборов президента Украины вполне однозначно заявил (и подробно объяснил, почему) на них победит Владимир Зеленский.
Также Царев, опираясь на собственные источники, неоднократно говорил о том, что команда Трампа будет искать компромат на своих соперников-демократов среди окружения Порошенко. Сегодня Олег Анатольевич в своем комментарии «Русской Весне» рассказал об истинных причинах ультиматума Джулиани новому президенту Украины.
Американцы через Рудольфа Джулиани, бывшего мэра Нью-Йорка и влиятельнейшего человека в США, поставили ультиматум Зеленскому — либо Коломойский, либо поддержка Запада.
Джулиани назвал фамилию, из-за которой он не приехал на Украину, — это Лещенко. Но это не так. Это всего лишь повод. Настоящая причина — это Коломойский.
А ведь все происходит именно так, как я говорил раньше. Американцы, в основном представители команды адвоката Трампа, бывшего мэра Джулиани, которые участвовали в выборах Зеленского, предсказуемо вошли в конфликт с Коломойским и связанной с ним командой. Противоречие было неразрешимо — кто главный и кто будет продолжать грабить Украину.
Я предупреждал, что если Игорь Валерьевич не уменьшит свои аппетиты, то он может вляпаться в неприятности. Почему-то мне кажется, что Зеленский в этой ситуации выберет Запад, и поэтому Коломойскому придется распрощаться с надеждой вернуться на Украину.
Можно было бы сказать — беги, Беня, беги, но, на самом деле, бежать-то ему некуда.
Единственное место, где он может спрятаться, — это Израиль.
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Епифаний рассказал о встрече с Зеленским
Глава «ПЦУ» Епифаний сообщил, что на встрече с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским говорил о том, как церковь и государство будут строить будущее.
«С новоизбранным президентом Владимиром Зеленским мы имели первую встречу. На ней говорили о том, как государство и церковь будут совместно развивать свое будущее», — написал он на своей странице в соцсети.
Он отметил, что Зеленский произвел на него положительное впечатление.
«Верю, что наша первая встреча станет основой для дальнейшего сотрудничества между церковью и государством. Ведь церковь действительно является духовным фундаментом нашего украинского государства, особенно в это трудное для Украины время — время войны. Также мы обсудили темы борьбы с коррупцией и бедностью», — добавил раскольник.
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