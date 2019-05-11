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1945. Пока друзья

09:35. 11 мая 2019 Просмотров - 111 2 коммент. Опубликовал:



Генерал-лейтенант Уолтон Уолкер и командир 20-ого гвардейского стрелкового корпуса генерал-майор Николай Иванович Бирюков со своими штабами приветствуют друг друга на середине моста на реке Энс в Австрии


Советские и американские войска на площади Венеции в Риме. 23 апреля


На трибуне высокопоставленные офицеры союзников наблюдают за проходом советских войск во время парада на площади Венеции в Риме. 23 апреля


На разрушенном мосту через реку Эльба в Торгау встречаются американские и советские солдаты и поздравляют друг друга с разгромом немцев.


Советские солдаты встречают солдат 1-й американской армии, пересекающих реку Эльба близ Торгау, Германия, 25 апреля


Счастливые лейтенант У. Робертсон и лейтенант А. С. Сильвашко на фоне надписи «Восток встречается с Западом», символизирующей историческую встречу союзников на Эльбе


Уильям Робертсон (слева) и Александр Сильвашко на торжествах, посвященных 45-й годовщине встречи советских и американских войск на Эльбе. 1 мая 1990 года


Солдаты 58-й гвардейской дивизии Красной Армии и американской 69-й пехотной дивизии стреляют вместе из оружия после соединения американских и советских войск в Торгау


Солдаты 69-й дивизии Армии США и 58-й гвардейской дивизии Красной Армии маршируют по улице в Торгау 25.04


Встреча советских и американских армий на берегу Эльбы, Германия, 25 апреля


Советские офицеры (капитан и лейтенант) 158-й гвардейской дивизии 5-й армии и американские военнослужащие — лейтенант Дуайт Брукс и неизвестный сержант — из 69-й пехотной дивизии во время встречи на Эльбе.


Дружеские беседы на берегу Эльбы в Торгау после встречи американских и советских армий


Советские и американские солдаты после встречи на реке Эльба 25 апреля


Командир 240 стрелкового полка полковник Климент Сергеевич Русаков и генерал-майор Рейнхардт возле Торгау на Эльбе (25.04)


Советская военнослужащая (в звании старшина) и американский военный фотокорреспондент позируют на улице Торгау.


Американский солдат Г. Майнер осматривает награды гвардии сержанта П.С. Шкредкова во время встречи на Эльбе


Групповой портрет советских и американских солдат во время встречи на Эльбе


Казаки 3-го гвардейского кавалерийского корпуса беседуют с британскими солдатами во время встречи на Эльбе


Советские и американские офицеры на берегу Эльбы в Торгау


Советский кинооператор и американский военный фотограф Дэвид Шерман на улице Торгау


Праздник советских и американских солдат в городе Торгау на Эльбе


Генерал Джордж С. Паттон и маршал Александр Васильевский в Торгау


Обед на открытом воздухе, который был дан в честь командующих 1-й армии США и 1-го Украинского фронта. 25 апреля 1945 года в Торгау


Члены патруля 69-й пехотной дивизии США и солдаты 5-й кавалерийской дивизии 2-го Белорусского фронта встречаются в Кланцшвице на Эльбе


Сержант 113-й разведывательной группы встречает советского солдата из-под Ленинграда в Апполенсдорфе (Германия) после соединения 9-й армии США и Красной армии 28 апреля


Американские и советские солдаты наслаждаются пением на русском танке после встречи в районе Грибо в Германии


Американскому солдату дают прикурить после того, как он поделился сигаретами со своими российскими и британскими коллегами после встречи союзных и советских армий в центральной Германии


Маршал И.С. Конев беседует с американским генералом О. Брэдли


Американский офицер капитан Джеймс Гриффитс в разрушенной рейхсканцелярии беседует с советским офицером


Британские, советские и американские солдаты осматривают Берлин из рейхсканцелярии Гитлера


Британский фельдмаршал Монтгомери с маршалами Рокоссовским и Жуковым у Бранденбургских ворот, Берлин


Маршал Жуков и фельдмаршал Монтгомери встретились в Берлине, когда состоялась конференция руководителей контрольного совета союзников


Маршал Жуков наградил британского фельдмаршала Монтгомери орденом Победы. Представители союзников, которые присутствовали на церемонии в штабе генерала Эйзенхауэра во Франкфурте, собираются произносить тост


Офицер США (в центре справа) приветствует советских офицеров и солдат, когда они входят в американский сектор Берлина. 2 июля


Встреча представителей 47-й армии с британскими союзниками. Не фото слева направо: 4-й – генерал-лейтенант А.М. Андреев, командир 125-го стрелкового корпуса; генерал-лейтенант Брайн Хоррокс, командир 30-го армейского корпуса (Великобритания); генерал-лейтенант М.Б. Анашкин, командир 129-го стрелкового корпуса; ? ; полковник М.И. Павалий, начальник оперативного отдела штаба 47-й армии. Июль


Военная полиция США, Великобритании, Франции и России совместно патрулирует улицы в Берлине


Американские и советские офицеры в берлинском ночном клубе


Английские, американские и советские офицеры в ночном клубе Фемина на Нюрнбергер штрассе, Берлин

ПиСи. У генерал-лейтенанта Бюрюкова сын оказался серийным маньяком. После этого генерал и скончался, насколько я понимаю.

Источник: https://humus.livejournal.com/6616920.html

Метки: Англия, война, Германия, история, Россия, США, фото

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 372 188
    Онуфрий 11 мая 2019 в 10:41

    Какое гнусное название подобрано к коллажу.

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  • 1566 276
    ХОХОЛ 11 мая 2019 в 12:10

    ВСЕГДА друзья начиная с подаренной Аляски.
    ВМЕСТЕ утилизировали 150 миллионов в Европе и Азии.
    Дело сделано,жмут руки партнёру
    И “холодная война” это рабиков пугать и сегодня не враги.

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    -1

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