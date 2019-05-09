Новости Украины и Новороссии 09 мая 2019
- 02:30 «Заметает следы»: зачем Порошенко перед уходом расставляет новых силовиков и судей (ФОТО).
- Вчера 23:24 В России оценили решение кабмина Украины не признавать выданные на Донбассе паспорта.
- Вчера 22:51 Перепутал войну: Новый командующий «ООС» возложил цветы к памятнику «атошникам» (ФОТО).
- Вчера 22:45 Жители ЛНР с радостью берут георгиевские ленты, запрещенные на Украине.
- Вчера 22:42 Индyльгeнция для вoинa cвeтa.
- Вчера 22:17 Глава ЛНР почтил память воинов Великой Отечественной войны.
«Заметает следы»: зачем Порошенко перед уходом расставляет новых силовиков и судей (ФОТО)
Петр Порошенко после своего поражения на выборах начал активно увольнять и переназначать чиновников. Хотя выглядит это и странно — человек, которому осталось руководить страной меньше месяца, начал настоящую кадровую революцию.
Своих постов первыми лишились главный охранник Порошенко Юрий Федоров и глава Нацсовета по телерадиовещанию Юрий Артеменко. Последнему, кстати, уже дали новую должность.
Юрий Аллеров и Сергей Наев. Оба уволены Порошенко
Но особенно обращают на себя внимание рокировки в силовом и судебном блоках. Буквально на днях президент сменил командующих войсками на Донбассе и Нацгвардией. А также провел десятки назначений в ключевые суды Украины.
Обращают на себя крайне невнятные причины этих увольнений, которые объединяет лишь одно — скорая отставка Порошенко. Который почему-то желает, чтобы указанные люди были подальше от новой власти и, возможно, следствия.
Украинское издание «Страна» вспоминает, кого и за что уже успел уволить Порошенко, какая подоплека у этих решений, а также, что говорят украинцы в соцсетях.
Новый глава оккупационной операции
6 мая Петр Порошенко произвел кадровую рокировку в командовании «Операции Объединенных Сил». Он уволил главного по военной операции на Донбассе — генерала Сергея Наева.
Несмотря на то, что назначение нового командующего «ООС» официально было названо «ротационным», за этой рокировкой стоят другие причины.
Сергей Наев
Сослуживцы генерал-лейтенанта Александра Сырского, который заменил Сергея Наева на должности главы «ООС», отзываются о нем как о «человеке Муженко».
Александр Сырский
«Назначив Сырского, Порошенко по сути отдал ООС в руки „старой“ генеральской команды, в пику „новым командирам“ из поколения молодых комбригов, которые сделали карьеру в АТО. И таким образом, обеспечил себе поддержку в Минобороны и Генштабе», — рассказал собеседник «Страны».
Также он отметил, что в увольнении Наева сырал роль провал избирательной компании в войсках.
«Многие молодые комбриги негативно относятся к Порошенко, помня то, как войска кинули под раздачу в 2014 году. Наев последние месяцы ощутимо дрейфовал в своих действиях от Муженко и его команды в сторону молодых комбригов. При Наеве мнение „молодых комбригов“ весило при обсуждении операций ООС во много раз больше, чем „великие“ стратегические планы генералов из Генштаба и Минобороны. А последней каплей недоверия пока еще действующего президента стал провал избирательной компании в войсках», — рассказал источник в штабе «ООС».
Глава Нацгвардии
7 мая Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардии Юрия Аллерова. В комментарии журналистам Аллеров сообщил, что решение об увольнении было его инициативой — накануне он написал заявление об отставке «по семейным обстоятельствам».
При этом Аллеров также заявил, что готов рассмотреть вопрос возвращения на должность, если такое решение примет Владимир Зеленский. «Если новый президент примет такое решение, я буду рассматривать это предложение. А сейчас буду уволен по закону», — сказал Аллеров.
Юрий Аллеров
Вместо него исполняющим обязанности командующего Нацгвардией был назначен Николай Балан. С 2010 по 2014 годы он был начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины. 18 апреля 2014 года указом президента Украины был назначен заместителем командующего Нацгвардии.
Николай Балан
По версии источника «Страны» в армейских кругах, отставка Наева, также как и последовавшая буквально следом за ней отставка главы Нацгвардии Аллерова, может быть связана не с выборами, а с попытками скрыть коррупцию.
«И Аллеров и Наев много знают о коррупционных схемах президента на войне и даже, отчасти, были также „в теме“. Поэтому обоих президент увольняет, чтоб они успели исчезнуть из поля зрения правоохранителей», — считает источник.
Отметим, что с похожими намерениями — спрятаться на время перехода власти, а может и дольше — был уволен главный охранник президента Юрий Федоров, который по долгу службы очень много знает о жизни и работе президента.
Зачем снимают топ-силовиков
Снятие Наева и Аллерова укладывается в ту же логику. Армия и Нацгвардия — две главные силы на Донбассе, который уже пять лет является «серой зоной» с миллиардными потоками контрабанды. К войне на Донбассе масса и других вопросов — и в основном все они ведут к Петру Порошенко, как главнокомандующему.
Поэтому, возможно, Наева и Аллерова тоже решили на время спрятать от внимания общественности (тем более, что у Зеленского уже анонсировали громкие расследования по армии).
А Сергей Наев наверняка много знает. И по финансовой части — как на самом деле тратились деньги на войну. И по теневой стороне ведения боевых действий — кто на самом деле давал приказы о нарушении перемирия, кто первый стрелял и почему.
Что касается Аллерова, то тут ситуация сложнее. Он никогда не был для Порошенко полностью в доску своим человеком, так как на него большое влияние всегда имел Арсен Аваков. Известен случай, как во время парада на день независимости в 2017 году Порошенко демонстративно не подал руки Аллерову.
Однако командующий Нацгвардии, также как и Наев, много всего знает о реальной картине войны на Донбассе. И о деньгах, и о карательных батальонах, большая часть которых влилось в Нацгвардию. И для Порошенко также, вероятно, не очень хотелось бы, чтоб эта информация где-то всплыла.
Наконец, есть еще версия, что Порошенко просто занимается этаким вредительством — специально создает неразбериху в управлении войсками, чтоб потом было больше проблем у Зеленского.
Ее также не нужно сбрасывать со счетов, наверное. Но вряд ли она является основной.
Ну, а главный вопрос все-таки в другом — куда денутся два других ключевых человека в армии — глава Генштаба Муженко и министр обороны Полторак.
Вот они как раз и являются главным кладезем информации. И по освоению оборонного бюджета, и по Иловайску, и по Дебальцево, и по многим другим тайнам войны.
А потому следует пристально следить за их передвижениями.
Назначение судей Верховного суда
Также до своего ухода, 7 мая, Петр Порошенко назначил 75 судей в Верховный суд. И выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский не будет вмешиваться в работу судебных инстанций.
То есть президент, потерявший кредит доверия в стране, назначает ключевых судей Украины, которые в теории позволят Порошенко еще какое-то время контролировать судебную систему — даже после своей отставки.
Всего было назначено 25 судей в Кассационный административный суд, 15 судей — в Кассационный хозяйственный суд, 13 судей — в Кассационный уголовный суд и 22 судьи — в Кассационный гражданский суд.
7 мая состоялась церемония принесения присяги судьями.
«Я надеюсь, что следующий президент и его команда будут уважать решение относительно независимого и справедливого суда, закрепленное в Конституции Украины», — сказал Порошенко во время церемонии.
Также он посетовал, что каденции президента не хватило, чтобы полностью завершить судебную реформу, начатую 4 года назад.
В соцсетях отметили, что одним из судей стала юрист компании «Рошен» Татьяна Малашенкова. Еще одна креатура президента — Игорь Бенидисюк.
Второй конкурс в Верховный Суд был объявлен 2 августа 2018 года был объявлен. Комиссия получила 659 заявлений об участии в конкурсе, а допущено было 566 кандидатов. В итоге после анонимного тестирования и собеседования осталось 78 кандидатов. Высший совет правосудия постановил внести президенту представление о назначении 75 кандидатов на должности судей Верховного суда.
Реакция соцсетей
Журналистка Татьяна Высоцкая предположила, что Порошенко новыми назначениями «заметает следы».
«Порошенко нагло держится за власть, и кажется вообще не собирается ее отдавать. Вместо того, чтобы, как водится в демократических государствах, во время переходного периода постепенно вводить в курс дел представителей нового президента, и паковать вещи, он продолжает летать по стране с пиар-поездками, а также делает важные кадровые назначения, на которые уже по сути не имеет мандата от народа Украины, который указал ему на дверь. …
Что вообще происходит? Заметает следы? Планирует усложнить работу нового верховного главнокомандующего тем, что руководящий состав войска только начинает принимать дела уволенных руководителей и не сможет оперативно отвечать на вопросы и реагировать на вызовы?
Где такое видано, чтобы президент, проигравший выборы, за несколько дней до выхода из должности осуществлял такие серьезные кадровые изменения в армии, да еще и во время войны? Это очень тревожит».
«Внезапно. Порошенко уволил командующего Нацгвардией Аллерова „по состоянию здоровья“. Лечиться он, как и уволенный три дня назад начальник личной охраны президента Юрий Фёдоров, будет, очевидно, в стране, с которой у Украины нет договора об экстрадиции.
Странно, что у Муженко и Грицака ничего не болит. Такие здоровые люди, и до сих пор на свободе…», — пишет «волонтер АТО» Юрий Касьянов.
«Порошенко обеспечивает себе безоблачное будущее. И каждый день ограничивает в маневрах Президента Зеленского.
Вчера он назначил юриста Roshen Малашенкову головой Верховного суда. Всего назначил 75 судей вместе с родственниками Кивалова и призвал Зеленского „не вмешиваться в независимый суд“.
Вчера же уволил Аллерова с поста головы Нац. Гвардии. Насколько знаю, еще никого не назначил. Здорово будет, если им окажется Гелетей. И тоже Зеленскому ни в коем случае нельзя будем вмешиваться в „независимость Нац Гвардии“.
А так же, ему очень хочется, чтобы Луценко остался Генпрокурором и вмешиваться в „независимую“ прокуратуру ни в коем случае нельзя. А так же в дела „независимого“ Грицакского СБУ, „независимую“ Верховную Раду и „независимого“ Муженко и Полторака.
Повторюсь: каждый день пребывания на посту президента этой сволочи убийственен для Украины», — пишет активистка майдана Лиза Богуцкая.
Экс-руководитель подразделения информационных операций Объединенного оперативного штаба ВСУ Анатолий Кравчук так прокомментировал отставку главы Нацгвардии:
«Кто-то, может, и поверит в отставку по семейным обстоятельства, но на самом деле, здесь совсем другая причина».
«Судя по всему, подкравшаяся неожиданно белая горячка, взяла верх над Петром Алексеевичем.
Продолжает поток каких то нелепых назначений, увольнений и перемещений руководителей тех или иных ведомств.
Ничем другим, кроме как желанием усложнить работу следующему Президенту, которому нужно будет либо принять факт назначения этих людей, либо ломать голову над формулировкой для их увольнения, объяснить это я не могу.
Этот долбаный диверсант, мелочный в своем желании нагадить везде, где можно, полностью перечеркнул себе же рисуемый образ радетеля о благе государства.
Нужно срочно провести инаугурацию нового Президента, а у этого персонажа отобрать печать, ключи от кабинетов, сейфов, шкафов и пароль от вайфая.
Иначе он еще по ночам являться начнет и красть рыб из аквариумов», — пишет блогер Макс Бужанский.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В России оценили решение кабмина Украины не признавать выданные на Донбассе паспорта
В Федеральном собрании прокомментировали решение украинского кабмина признать недействительными выданные в Донбассе российские паспорта.
По мнению зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, действия Киева призваны осложнить процесс получения гражданства, однако это не сработает.
Как заявил парламентарий в комментарии «Известиям», решение правительства Украины похоже на акцию, нацеленную на то, чтобы вызвать у людей сомнения насчет возможности пользоваться документами в обеих странах.
«Но люди могут иметь два паспорта, как многие имеют израильский паспорт и российский. В Израиль въезжают по израильскому, а в Россию по российскому. Таких людей огромное число, то же самое будет здесь», — пояснил он.
«Граждане третьего сорта»
Как заметил в разговоре с RT первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков, если Киев считает жителей Донбасса украинскими гражданами, то никаких проблем с получением российского паспорта возникать не должно.
«Если же ситуация рассматривается как повод отказаться от выплаты пенсий, то это превращение своих собственных сограждан в людей даже не второго, а третьего сорта. Такие действия еще раз подчеркивают отношение к жителям соответствующих территорий», — считает депутат.
Новиков отметил, что желание населения ДНР и ЛНР получить российские паспорта понятно, так как второе гражданство даст им чувство большей защищенности.
В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил RT, что на Украине считается нормой лишение жителей Донбасса «элементарных прав, пенсий и социальных выплат».
При этом «ненормальным» Киев называет предоставление людям социальной и медицинской помощи, указал сенатор.
«А вот если они <…> начнут выезжать из страны и зарабатывать деньги, это уже будет «нарушением», — высказался Джабаров.
Дутые потуги Киева
По словам члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольги Ковитиди, подобными действиями Киев пытается отвлечь внимание украинских граждан от внутригосударственных вопросов.
«Сегодня для всех очевидно, что Украина умышленно нагнетает антироссийскую истерию, в то время как в стране не решаются очевидные проблемы, которые требуют своего оперативного решения», — заявила она «Известиям».
Ковитиди указала на сложную экономическую ситуацию на Украине. В стране, в частности, стремительно растут цены, и это никак не компенсируется ростом доходов населения. Парламентарий добавила, что средняя заработная плата украинцев за март 2019 года в долларовом эквиваленте находится на уровне семилетней давности и едва достигает показателей марта 2013 года.
«На этом весьма негативном фоне теряются дутые потуги по российскому гражданству», — заключила сенатор.
Указ о паспортах
В апреле президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями Донбасса. Глава государства объяснил этот шаг гуманитарными соображениями. По его словам, ситуация с гражданскими правами в республиках переходит все границы. Российский лидер также заметил, что подобная практика существует в других странах, в частности в Польше, Венгрии и Румынии. Как подчеркнул постпред России при ООН Василий Небензя, сотни тысяч жителей ЛНР и ДНР запросили российское гражданство еще до указа Путина.
После этого министр по вопросам «временно оккупированных» территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш сообщил, что правительство Украины признало недействительными на территории государства российские паспорта, выданные населению Донбасса.
Киев также собирается ввести персональные ограничения против российских должностных лиц, занимающихся осуществлением выдачи документов.
По словам министра по делам ветеранов Ирины Фриз, жителей Донбасса, получивших второе гражданство, могут лишить пенсий и соцвыплат.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Перепутал войну: Новый командующий «ООС» возложил цветы к памятнику «атошникам» (ФОТО)
Новый командующий оккупационной операцией на Донбассе Александр Сырский сегодня, 8 мая, в так называемый День памяти и примирения участников Второй мировой войны оконфузился, возложив цветы погибшим участникам «АТО» на Донбассе.
«Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский вместе с руководителем Донецкой областной военно-гражданской администрации Александром Куцем по случаю Дня памяти и примирения возложили цветы на мемориальные комплексы, памятные знаки и монументы, установленные на местах самых ожесточенных боев 2014 года в Донецкой области», — говорится в сообщении штаба «ООС».
Остается только догадываться, что творится в голове у украинского генерала, перепутавшего Вторую мировую войну с карательной операцией на Донбассе.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Жители ЛНР с радостью берут георгиевские ленты, запрещенные на Украине
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Индyльгeнция для вoинa cвeтa
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Глава ЛНР почтил память воинов Великой Отечественной войны
К оглавлению | Источник: www.youtube.com