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Саратовские приставы поймали должницу, заказав у нее хинкали с доставкой

15:28. 8 мая 2019 Просмотров - 108 Нет комментариев Опубликовал:
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Судебные приставы в Саратове смогли отыскать должницу по уплате ущерба от ДТП, заказав у нее через социальные сети хинкали домашнего приготовления, сообщило в среду областное управление ФССП, передает РИА Новости.
По данным ведомства, жительница Саратова по решению суда должна была выплатить около 40 тысяч рублей в качестве ущерба от ДТП, однако по своей воле исполнять решение не собиралась.
Когда к ней домой пришли приставы, дверь им открыла ее мать, которая заверила, что дочь с ней больше не живет, но после этого визита связалась с ней, и в тот же день на депозит приставов поступило 10 тысяч рублей.
Однако сама должница так и не явилась на прием в районный отдел ФССП, в связи с чем было решено привести ее принудительно.
“Удалось выяснить, что женщина занимается изготовлением хинкали на дому, осуществляя адресную доставку заказов. По указанному в социальных сетях номеру телефона судебные приставы позвонили гражданке, оформив заказ. Во время доставки дверь по указанному адресу должнице открыла судебный пристав. Женщина была доставлена в отдел, где оплатила имевшуюся задолженность в полном объеме”, – говорится в релизе.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/44474-saratovskie-pristavy-poymali-dolzhnicu-zakazav-u-nee-hinkali-s-dostavkoy.html

Метки: Россия

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