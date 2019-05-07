Новости Украины и Новороссии 07 мая 2019

Известный украинский блогер Макс Бужанский прокомментировал новую украинскую памятную дату — так называемый день скорби, который отмечают 8 мая.

«Вы никогда не замечали, как много вокруг людей 47-го, 48-го годов рождения?

Не 45-го, не 46-го, именно этих лет.

Понимаете же почему, да?

Люди вернулись домой.

Вернулись туда, куда можно было вернуться только со щитом, только с Победой, иначе никак. Не потому что условия не устраивали, условия ничего другого не предусматривали.

Только одно.

Победа, или смерть.

Понимаете?

Победа или смерть!!!

Так где, где, будьте же вы прокляты, тут место для скорби, а???!!

Дети, рожденные в те годы, сразу после войны, это дети счастья.

Необычные дети, не такие, как все до, и все потом.

Это дети Победителей.

Скажите, о чём вы собрались скорбеть в праздник?

Вы настолько глупы, что даже не можете понять смысл того, что произошло?

Настолько трусливы, что боитесь признаться сами себе, что настолько глупы и трусливы?

Пытаетесь спрятаться в толпе, слиться с ней, угадать, куда дует ветер?

Вас снесет ветром, снесет, как пепел, как сносит мусор на пустыре.

И никто не повернет голову вам в след.

День памяти — это каждый день.

Каждый!!!

Для того, кто понимает, что такое нацизм, кто понимает, что такое идеология тотального уничтожения целых народов, для того, кто понимает, чем всё могло обернуться, каждый день — день памяти!

Для того, кто понимает, что десять тысяч молодых и здоровых мужчин, лежащих на земле мертвыми, это чудовищная цифра, и страшней её может быть только плевок в их смерть враньем о том, что их легло там сто тысяч, будто десяти мало, для того каждый день был днем памяти.

Для того, кто понимает, что из 27 миллионов — 19 миллионов — это гражданское население, советские граждане, убитые нацистами, как нигде больше в мире, кроме Польши, каждый восьмой житель страны убит, для того каждый день — день памяти.

Скорбь?

А как можно не скорбеть о них?

Как можно выбрать какой-то отдельный день для скорби?

Сегодня их смерть для меня что-то значит, потому что календарь щелкнул, а завтра мне плевать?

Можно и так, если родился амёбой и мечтаешь прожить так всю жизнь, вырастив амёбами детей и гордясь этим.

Больше-то нечем.

22 июня 1941 года.

Я не знаю дня большей скорби, чем этот. Именно этот день, никакой другой.

9 мая — это день самого безудержного ликования.

Не сравнимого ни с чем.

Счастья за тех, кто вернулся, и тех, кто — нет, понимаете?!!

За них тоже счастье, они погибли не напрасно, всё было не зря!

Они погибли для того, чтобы вы жили и были счастливы, а не сидели с унылыми рожами, влепив себе на башку красный мак, как не пойми кто!

Это ваши предки встретили врага.

Ваши предки дрались насмерть, попадали в плен, подрывали себя гранатами и бросались на колючую проволоку в лагерях для военнопленных.

Когда вы презрительно говорите — Красная Армия побежала, это вы о своих.

О тех, кто не смог остановить самого сильного в мире врага там, где очень хотел.

Когда вы говорите — завалили трупами — вы своих же предков считаете бездумным и безвольным мясом.

А мясо не способно побеждать, но они-то победили, вопреки вам!

Когда вы говорите — необученная армия, плохое оружие и прочую чушь — это ваши предки командовали вашими предками, это ваши предки изобрели и произвели это оружие.

И им же победили.

Не так, как вам нравится.

Знаете, в чём ваша беда?

Кроме того, что вы гнусные дураки?

Вы не понимаете, что они не хотели вам понравится.

Они хотели, чтобы вы жили.

И вы отказываете им в праве на Победу?

Да кто вы такие, жалкие, ничтожные трусы!

Вам свистнули, что нужно скорбеть 8-го, а не праздновать 9-го, и вы побежали, подпрыгивая, боясь опоздать!

Потому что так празднуют, празднуют, бестолочи, а не скорбят, где-то там?!!

А ваши предки где воевали, где-то тут, или где-то там?

Завтра вам скажут, что у вас не мать и отец, но родитель один и родитель два.

И вы вприпрыжку, наперегонки помчитесь отрекаться от них, боясь опоздать!

Потому что вы слишком трусливы и глупы, чтобы иметь своё мнение.

И мать родную продадите за право «быть как все».

Вы верите в любую чушь и любую ложь так радостно именно потому, что она прячет вашу глупость и трусость.

Вам так кажется. А на самом деле — только обнажает.

Вы блеете, что не было никакой Великой Отечественной войны, была мол Вторая Мировая, и у вас даже мозгов не хватает понять, что ряд войн, в том числе, и советско-немецкая, объединены в одну.

Но не перестали быть рядом начавшихся в разное время и проходивших в разных местах войн.

Даже на это вы не способны: просто подумать, какими дураками выглядите.

Знаете, раньше я смотрел на это равнодушно.

А потом мне стало стыдно.

Стыдно перед самим собой, что я сам себя искусственно загоняю в равнодушие, изо всех сил пытаясь подавить в себе то колоссальное презрение, которое я к вам, скорбящим и что-то там помнящим ничего не значащего 8 мая, чувствую.

Я вас презираю!!!

И хочу, чтобы вы это знали.

Мы можем общаться, шутить, что-то обсуждать, неважно.

Я же знаю, что вы знаете, что я знаю.

И вы, вы тоже это знаете.

Для Победителей, имевших неосторожность стать вашими родителями, 8 мая не значило ничего.

Абсолютно ничего.

И вам это прекрасно известно.

Победите кого-нибудь, хотя бы самих себя, сначала, потом будете назначать даты, несостоявшиеся абажуры, мыло и стадо рабов.

Вы начинаете, как бараны, блеющей толпой, а закончите, как Марьяна Батюк.

Воплями — оставьте меня в покое, мне страшно.

А все остальные, нормальные люди, отпразднуют День Победы.

Во всём мире.

В тот день и час, который был на календаре и часах тех, кто дал им жизнь.

Отписывайтесь, валите нахрен, убогие.

Презираю».

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