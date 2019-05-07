Новости Украины и Новороссии 07 мая 2019
- 08:55 «Они смогли, а мы нет», — украинский экс-министр о развитии ВПК России (ВИДЕО).
- 07:49 На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией (ВИДЕО).
- 04:00 День Презрения: что украинцы отмечают 8 мая?.
- 01:35 Крепкие орешки С14.
- 01:30 «Нафтогаз» пожаловался в Европу на действия «Газпрома».
- 01:00 Нацбанк Украины отсудил у Коломойского недвижимость в Днепропетровске.
- 00:07 В украинском городе отключили воду из-за многомиллионных долгов населения.
- Вчера 22:47 Путь чемпиона: Марьяна Наумова снова в ДНР.
«Они смогли, а мы нет», — украинский экс-министр о развитии ВПК России (ВИДЕО)
Занимавший пост министра экономики Украины при Кучме Виктор Суслов в эфире украинского телевидения заявил, что Россия смогла создать целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса из-за прекращения военно-технического сотрудничества с украинской стороной.
«Например, отказ поставлять двигатели для вертолётов — это должно было погубить целую отрасль, но на самом деле Россия создала собственную отрасль производства вертолётных двигателей», — отметил он.
Суслов отметил, что отказ Киева поставлять России силовые установки для боевых кораблей должен был «подкосить всё строительство флота в России», но в реальности это лишь задержало сдачу кораблей на «год-другой», а вместо коллапса всей отрасли Россия взяла и создала собственное производство двигателей.
Хотя Суслов и заявил, что Москва потратила «огромные усилия» для замены украинских поставок, он признал, что «они смогли это сделать, а мы не смогли».
Как сообщала «Русская Весна», на Украине оценили ущерб от сокращения объёмов торговли с Россией.
Справка РВ
Виктор Суслов — ветеран политикума «незалежной»: в 1992–1993 годах был главным консультантом экономической службы администрации президента Украины; с марта 1993 года по июнь 1994 года — советником премьер-министра Украины.
В 1994–1997 годах стал народным депутатом, возглавил парламентский комитет по вопросам финансов и банковской деятельности.
С 25.07.1997 по 21.04.1998 занимал пост министра экономики Украины.
В 1998–2002 годах вновь вернулся в Раду.
С декабря 2002 года по июнь 2006 года занимал пост главы новосозданной Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) Украины.
В 2006–2008 годах заместитель министра внутренних дел Украины (при президенте Викторе Ющенко).
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На видео с 10:47
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На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией (ВИДЕО)
Из-за падения объемов торговли с Россией Киев понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Об этом рассказал директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в интервью интернет-изданию «CapitalTV».
«Если сравнивать 2018 год с 2013-м, то внешнеэкономическая торговля с Россией сократилась более чем в три раза. При этом экспорт наш упал больше чем в четыре раза, импорт из России упал чуть меньше чем в три раза», — заявил он.
Саливон сделал акцент на том, что приведённые расчеты не учитывают российский газ, закупаемый Украиной в Словакии и других странах.
«Если считать, что газ мы все-таки покупаем в России, то и наш экспорт в Россию, и наш импорт из России упали примерно на 11,5 миллиарда долларов. Только 11,5 миллиарда долларов для России — это меньше 0,8% ВВП, а для Украины — это 10% ВВП. То есть разница потерь — 13 раз», — констатировал Саливон.
Отметим, что представители бизнеса открыто говорят о том, что «незалежная» и «энергетически независимая» покупает российский газ, в то время как Порошенко и Гройсман по-прежнему рассказыают населению басни о неведомо откуда поступающем топливе.
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На видео с 03:28
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День Презрения: что украинцы отмечают 8 мая?
Известный украинский блогер Макс Бужанский прокомментировал новую украинскую памятную дату — так называемый день скорби, который отмечают 8 мая.
«Вы никогда не замечали, как много вокруг людей 47-го, 48-го годов рождения?
Не 45-го, не 46-го, именно этих лет.
Понимаете же почему, да?
Люди вернулись домой.
Вернулись туда, куда можно было вернуться только со щитом, только с Победой, иначе никак. Не потому что условия не устраивали, условия ничего другого не предусматривали.
Только одно.
Победа, или смерть.
Понимаете?
Победа или смерть!!!
Так где, где, будьте же вы прокляты, тут место для скорби, а???!!
Дети, рожденные в те годы, сразу после войны, это дети счастья.
Необычные дети, не такие, как все до, и все потом.
Это дети Победителей.
Скажите, о чём вы собрались скорбеть в праздник?
Вы настолько глупы, что даже не можете понять смысл того, что произошло?
Настолько трусливы, что боитесь признаться сами себе, что настолько глупы и трусливы?
Пытаетесь спрятаться в толпе, слиться с ней, угадать, куда дует ветер?
Вас снесет ветром, снесет, как пепел, как сносит мусор на пустыре.
И никто не повернет голову вам в след.
День памяти — это каждый день.
Каждый!!!
Для того, кто понимает, что такое нацизм, кто понимает, что такое идеология тотального уничтожения целых народов, для того, кто понимает, чем всё могло обернуться, каждый день — день памяти!
Для того, кто понимает, что десять тысяч молодых и здоровых мужчин, лежащих на земле мертвыми, это чудовищная цифра, и страшней её может быть только плевок в их смерть враньем о том, что их легло там сто тысяч, будто десяти мало, для того каждый день был днем памяти.
Для того, кто понимает, что из 27 миллионов — 19 миллионов — это гражданское население, советские граждане, убитые нацистами, как нигде больше в мире, кроме Польши, каждый восьмой житель страны убит, для того каждый день — день памяти.
Скорбь?
А как можно не скорбеть о них?
Как можно выбрать какой-то отдельный день для скорби?
Сегодня их смерть для меня что-то значит, потому что календарь щелкнул, а завтра мне плевать?
Можно и так, если родился амёбой и мечтаешь прожить так всю жизнь, вырастив амёбами детей и гордясь этим.
Больше-то нечем.
22 июня 1941 года.
Я не знаю дня большей скорби, чем этот. Именно этот день, никакой другой.
9 мая — это день самого безудержного ликования.
Не сравнимого ни с чем.
Счастья за тех, кто вернулся, и тех, кто — нет, понимаете?!!
За них тоже счастье, они погибли не напрасно, всё было не зря!
Они погибли для того, чтобы вы жили и были счастливы, а не сидели с унылыми рожами, влепив себе на башку красный мак, как не пойми кто!
Это ваши предки встретили врага.
Ваши предки дрались насмерть, попадали в плен, подрывали себя гранатами и бросались на колючую проволоку в лагерях для военнопленных.
Когда вы презрительно говорите — Красная Армия побежала, это вы о своих.
О тех, кто не смог остановить самого сильного в мире врага там, где очень хотел.
Когда вы говорите — завалили трупами — вы своих же предков считаете бездумным и безвольным мясом.
А мясо не способно побеждать, но они-то победили, вопреки вам!
Когда вы говорите — необученная армия, плохое оружие и прочую чушь — это ваши предки командовали вашими предками, это ваши предки изобрели и произвели это оружие.
И им же победили.
Не так, как вам нравится.
Знаете, в чём ваша беда?
Кроме того, что вы гнусные дураки?
Вы не понимаете, что они не хотели вам понравится.
Они хотели, чтобы вы жили.
И вы отказываете им в праве на Победу?
Да кто вы такие, жалкие, ничтожные трусы!
Вам свистнули, что нужно скорбеть 8-го, а не праздновать 9-го, и вы побежали, подпрыгивая, боясь опоздать!
Потому что так празднуют, празднуют, бестолочи, а не скорбят, где-то там?!!
А ваши предки где воевали, где-то тут, или где-то там?
Завтра вам скажут, что у вас не мать и отец, но родитель один и родитель два.
И вы вприпрыжку, наперегонки помчитесь отрекаться от них, боясь опоздать!
Потому что вы слишком трусливы и глупы, чтобы иметь своё мнение.
И мать родную продадите за право «быть как все».
Вы верите в любую чушь и любую ложь так радостно именно потому, что она прячет вашу глупость и трусость.
Вам так кажется. А на самом деле — только обнажает.
Вы блеете, что не было никакой Великой Отечественной войны, была мол Вторая Мировая, и у вас даже мозгов не хватает понять, что ряд войн, в том числе, и советско-немецкая, объединены в одну.
Но не перестали быть рядом начавшихся в разное время и проходивших в разных местах войн.
Даже на это вы не способны: просто подумать, какими дураками выглядите.
Знаете, раньше я смотрел на это равнодушно.
А потом мне стало стыдно.
Стыдно перед самим собой, что я сам себя искусственно загоняю в равнодушие, изо всех сил пытаясь подавить в себе то колоссальное презрение, которое я к вам, скорбящим и что-то там помнящим ничего не значащего 8 мая, чувствую.
Я вас презираю!!!
И хочу, чтобы вы это знали.
Мы можем общаться, шутить, что-то обсуждать, неважно.
Я же знаю, что вы знаете, что я знаю.
И вы, вы тоже это знаете.
Для Победителей, имевших неосторожность стать вашими родителями, 8 мая не значило ничего.
Абсолютно ничего.
И вам это прекрасно известно.
Победите кого-нибудь, хотя бы самих себя, сначала, потом будете назначать даты, несостоявшиеся абажуры, мыло и стадо рабов.
Вы начинаете, как бараны, блеющей толпой, а закончите, как Марьяна Батюк.
Воплями — оставьте меня в покое, мне страшно.
А все остальные, нормальные люди, отпразднуют День Победы.
Во всём мире.
В тот день и час, который был на календаре и часах тех, кто дал им жизнь.
Отписывайтесь, валите нахрен, убогие.
Презираю».
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Крепкие орешки С14
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«Нафтогаз» пожаловался в Европу на действия «Газпрома»
НАК «Нафтогаз Украины» подал в Европейскую комиссию жалобу на антиконкурентные действия «Газпрома».
Об этом рассказал исполнительный директор украинского предприятия Юрий Витренко.
«В этой жалобе мы подробно анализируем, как благодаря “Северному потоку — 2”, блокированию виртуального реверса, контролю над европейским рынком газа “Газпром” принимает свое доминирующее положение и ограничивает конкуренцию», — заявил чиновник. По его словам, в документах Евросоюза содержатся обоснованные права.
«Жалоба на антиконкурентные действия ”Газпрома” была подготовлена совместно с ведущими европейскими экспертизами и юристами. Помню, когда я впервые рассказывал о том, какое влияние “Газпром” оказывает на европейском рынке, они по-другому начали смотреть на ситуацию», — отмечает Витренко.
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Нацбанк Украины отсудил у Коломойского недвижимость в Днепропетровске
Центральный апелляционный хозяйственный суд удовлетворит к компании «Арлан», которые являются бывшими совладельцами национализированного Приватбанка, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
Соответствующее постановление опубликовано в едином реестре судебных решений Украины.
Полный текст судебных решений был подтвержден, но в соответствии с судебным документом, который был заключен между НБУ и ООО «Арлан» в качестве обеспечения. долгов Приватбанка по рефинансированию. П редмет ипотеки — часть здания по адресу г. Днепропетровск, ул. Чкалова, 27.
Согласно отчетности ПриватБанка, на 1 апреля 2019 года его долг перед НБУ по кредитам рефинансирования составил 9,3 млрд грн, тогда как на начало 2017 года — то есть фактически сразу после национализации — 18 млрд грн.
В то же время Киевский апелляционный суд отказал в выдаче кредитов в обмен на кредиты.
«Апелляционная жалоба в соответствии с решением оставить без рассмотрения», — говорится в решении суда.
Таким образом, суд оставил в силе арест по ряду активов компаний «Днепразот», Никопольского завода ферросплавов, Марганецкого горно-обогатительного комбината, Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината, земельных участков на горнолыжном курорте «Буковель» и др.
Напомним, чтобы добиться возможности удовлетворять требования к объектам ипотеки, в том числе и в результате осуществления судебного разбирательства взыскания. Залогом в таком случае является гарантия возврата 19 млрд. грн.
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В украинском городе отключили воду из-за многомиллионных долгов населения
В Первомайске Николаевской области отключили воду из-за долгов. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
«Задолженность населения на 1 мая 2019 года составляет более 7 млн. грн. В свою очередь КП „Первомайский городской водоканал“ из-за недостатка средств имеет задолженность перед снабженческими организациями за потребленную электроэнергию», — говорится в сообщении, которое цитирует Интерфакс.
Отмечается, что 6 мая городской водоканал отключен от электроэнергии.
«С целью восстановления водоснабжения продолжаются переговоры между руководством города, КП «Первомайский городской водоканал» и поставщиком электроэнергии», — добавили в пресс-службе.
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Путь чемпиона: Марьяна Наумова снова в ДНР
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