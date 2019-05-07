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Мосфильм. Киноэпопея «Освобождение»

11:20. 7 мая 2019 Просмотров - 176 7 коммент. Опубликовал:

История Великой Отечественной войны от битвы на Курской дуге до водружения Знамени Победы над Рейхстагом

Грандиозная военная киноэпопея, не знающая аналогов в мировом кино: тысячи солдат, сотни единиц боевой техники, почти полное отсутствие декораций — все на натуре, интернациональный актерский состав, десятки кинематографистов из разных стран, работающих над фильмом на протяжении четырех лет съемок.

Киноконцерн «Мосфильм»

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/mosfilm-kinoepopeya-osvobozhdenie

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 5634 2996
    XAPOH 7 мая 2019 в 11:29

    “ОСВОБОЖДЕНИЕ”, это Великий Фильм о Русских Воинах и Русском оружии

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    2
  • 573 453
    Sergey64 7 мая 2019 в 12:35

    Но в День Победы все равно с экранов будут вливать в мозги “Топор”,”Собибор”,”Т-34″,”4 дня в мае” и прочий прайм-тайм. Как говорил герой “The Wall” Pink:”I got thirteen channels of shit on the T.V. to choose from”. Только теперь их гораздо больше!

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    2
  • 7278 6372
    Руса 7 мая 2019 в 13:02

    Видео не доступно.

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  • 19923 17415
    Вячеслав 7 мая 2019 в 13:32

    Фильм-эпопея, фильм – на все времена… Динамичные и правдивые съёмки, великолепная игра актёров… Вот на каких фильмах надо учиться тем, кто ставит исторические фильмы о нашей стране…

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    2
  • 12894 11104
    Ирбис 7 мая 2019 в 13:55

    Но если вы заметили его практически перестали показывать, заменяя современными поделками от которых да же и смеяться и то тошно. Чего стоит бред «Бе́лый тигр»???? Да любой мальчишка моего поколения знал о проблеме этих танков, слабый бензиновый двигатель и узкие гусеницы, по тому у него были большие проблемы с проходимостью! Но у авторов, Тигр убегает, от самого скоростного танка второй мировой Т-34 как мерседес от запорожца при чём по болотам! и так все как один фильмы, уже просто тошнит от этих “шедевров”, я опять повторяю снятые на народные деньги РФ.

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    1
    • 573 453
      Sergey64Ирбис 7 мая 2019 в 14:05

      В мельтешении на экране танков, самолетов,пуль и бомб смысл есть – это как покачивающаяся цепочка в руках гипнотизера: “Не думать! Не вникать! Просто потребляй!” В “Незнайке на Луне” в сцене просмотра телевизора в гостинице “Экономическая” точно все подмечено – не нужны ни начало фильма, ни конец, ни сюжет; главное – это действие! Мы когда-то слышали о некоем 25-м кадре и пытались его разглядеть на фоне основных действий. Я понял: современное ТВ и кино и есть целиком тот самый 25-й кадр. “Слон в кунсткамере”.

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