Мосфильм. Киноэпопея «Освобождение»
История Великой Отечественной войны от битвы на Курской дуге до водружения Знамени Победы над Рейхстагом
Грандиозная военная киноэпопея, не знающая аналогов в мировом кино: тысячи солдат, сотни единиц боевой техники, почти полное отсутствие декораций — все на натуре, интернациональный актерский состав, десятки кинематографистов из разных стран, работающих над фильмом на протяжении четырех лет съемок.
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/mosfilm-kinoepopeya-osvobozhdenie
“ОСВОБОЖДЕНИЕ”, это Великий Фильм о Русских Воинах и Русском оружии
Но в День Победы все равно с экранов будут вливать в мозги “Топор”,”Собибор”,”Т-34″,”4 дня в мае” и прочий прайм-тайм. Как говорил герой “The Wall” Pink:”I got thirteen channels of shit on the T.V. to choose from”. Только теперь их гораздо больше!
Видео не доступно.
Я еще лет 7-8 назад позаботился и с торрента взял, нерезанный.
Фильм-эпопея, фильм – на все времена… Динамичные и правдивые съёмки, великолепная игра актёров… Вот на каких фильмах надо учиться тем, кто ставит исторические фильмы о нашей стране…
Но если вы заметили его практически перестали показывать, заменяя современными поделками от которых да же и смеяться и то тошно. Чего стоит бред «Бе́лый тигр»???? Да любой мальчишка моего поколения знал о проблеме этих танков, слабый бензиновый двигатель и узкие гусеницы, по тому у него были большие проблемы с проходимостью! Но у авторов, Тигр убегает, от самого скоростного танка второй мировой Т-34 как мерседес от запорожца при чём по болотам! и так все как один фильмы, уже просто тошнит от этих “шедевров”, я опять повторяю снятые на народные деньги РФ.
В мельтешении на экране танков, самолетов,пуль и бомб смысл есть – это как покачивающаяся цепочка в руках гипнотизера: “Не думать! Не вникать! Просто потребляй!” В “Незнайке на Луне” в сцене просмотра телевизора в гостинице “Экономическая” точно все подмечено – не нужны ни начало фильма, ни конец, ни сюжет; главное – это действие! Мы когда-то слышали о некоем 25-м кадре и пытались его разглядеть на фоне основных действий. Я понял: современное ТВ и кино и есть целиком тот самый 25-й кадр. “Слон в кунсткамере”.