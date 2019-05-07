Ловушка индустрии развлечений

Хотелось бы поговорить о молодых людях в возрасте около 25 лет. На мой взгляд, они – очень важная часть общества. Именно им предстоит в ближайшие годы трудится на благо Родины, принимать важные решения и растить новое поколение. И с большим сожалением, мне придется признать, что значительная часть этих людей – типичные потребители. Потребители услуг, товаров и развлечений. В первую очередь развлечений! О-о, развлечения – это неотъемлемая, я бы даже сказала основная часть их жизни. Все стоится вокруг получения удовольствия. Будь то покупка Айфона или просмотр «***ых» видеороликов. Любое свободное от работы время тратится на шоппинг или залипание в компьютере, смартфоне для просмотра развлекательного контента. Это зависимость! Они не могут долгое время заниматься каким-либо серьезным делом – им нужен перерыв для новой дозы удовольствия. С ними невозможно разговаривать на сколько-нибудь серьезные темы. Они не хотят и не могут их обсуждать. Сразу пытаются перевести разговор в другое русло, либо сидят молча с очень задумчивым видом, давая понять, что им это все абсолютно неинтересно.А почему так происходит? Да потому, что все масс-медиа дают им только развлечения, этих людей запрограммировали именно на это. Чтобы их не волновали никакие насущные проблемы, кроме получения удовольствия. Это вечные дети, они ищут, где бы что поинтереснее да посмешнее посмотреть. И за просмотром этих видеороликов и картинок, они, естественно, не замечают, как им под маской юмора подменяют истинные ценности на ложные. Они смеются над тем, что не просто не смешно, а в пору плакать над этим. Абсолютно не задумываются о направленности поглощаемого ими контента. Их кумиры и авторитеты – звезды шоу-бизнеса, которые на самом деле несут в общество лишь разложение.И когда пытаешь достучаться до сознания молодых людей, объяснить, что их переформатировали, они лишь отмахиваются и говорят: «Да что тут такого?». Они не хотят даже задуматься над тем, что нужно включать критический фильтр, им это не нужно, они не желают выходить из своей зоны комфорта с постоянным получением удовольствия. Они не знают, что происходит в стране и в мире, им это не интересно, это ведь не доставляет удовольствия, а скорее наоборот. Эти люди живут без целей и стремлений, живут не осознано, используют шаблоны, живут по ним. Они не хотят семью и детей, либо растят таких же потребителей. Они стараются покупать дорогие и «понтовые» вещи, им всегда не хватает денег, они в кредитах и ипотеке. Эти люди положительно относятся к алкоголю и к пьяным выходкам пьющих. И всё это, конечно, вина пропаганды, льющейся на них со всех сторон: фильмы, музыка, реклама, мода, интернет…Взять, к примеру, тот факт, что в большинстве своем молодежь не хочет заводить семью и иметь детей. Тоже вина пропаганды чайлд-фри и навязываемого образа сильной независимой женщины. Девушек просто сломали фильмами и рекламой. Им внушили, что семья и дети – это лишние заботы и проблемы, что нужно делать карьеру и становится бизнес-вумен. Эти девушки не знают настоящего счастья быть любимой женой и мамой. А алкоголь? Ведь во всех молодежных фильмах пьют. Пьют все: и молодые, и взрослые, и пожилые, и мужчины, и женщины, и в радости, и в горе, и больные, и здоровые. Всегда, везде и в любых ситуациях. Алкоголь и пьяные (читай неадекватные) люди становятся предметом искрометных шуток юмористов. В итоге молодые люди полагают, что такова жизнь, что алкоголь – неотъемлемая ее часть. Что пьяные – действительно такие смешные. И когда пытаешься им объяснить, что это все не так, что им все это навязали, что все пьют, потому что в кино так показывают, а не наоборот, – они не верят, считают, что влияние массовой культуры на людей – бред.Хотя некоторые всё же задумываются, и вот уже здравые мысли начинают мелькать у них в головах. Но они не хотят идти против системы, против большинства, они боятся стать белой вороной. Как дети… Детям с заложенными родителями навыками критического мышления очень сложно находится в обществе других детей, с другими ценностями. Они хоть и понимают, что правы, видят, что все против них. Мне, как взрослому человеку, абсолютно неважно, что я не такая как все, мне достаточно уверенности в том, что я на правильном пути. И я не прячу свои убеждения, скорее наоборот – пытаюсь донести их до других. Мне кажется такое поведение нормально для взрослого человека.Но молодежи очень важна оценка со стороны, они не хотят откалываться от общества, от себе подобных. Что же делать с этим? Как их перевоспитать? Этот вопрос пока остается для меня открытым. По себе знаю, что даже с развитыми навыками критического мышления трудно находится к современной среде масс-медиа и не поддаваться ее влиянию. Приведу пример. Помнится, когда на ТНТ вышел сериал Измены, мне захотелось посмотреть его. Не для развлекательных целей. Я просто не могла поверить, что сериал про реальные супружеские измены, я полагала что название – какая-то неудачная аллегория. Смотрела я его осознанно, пытаясь для себя сделать выводы, какие деструктивные закладки несет в себе этот сериал. С каким же ужасом через несколько серий я осознала, что в голове промелькнула мысль: «Как же скучно я живу!». Хочу заметить, что я очень счастлива в браке, я безумно рада, что Бог дал мне детей, я старалась не отключать голову в процессе просмотра, но все равно пропаганда чуть не пролезла в мое подсознание. Что же происходит с теми, кто смотрит подобный контент, не задумываясь вообще? Они, видимо, будут полагать, что без измен жизнь – не жизнь!То есть всё-таки первостепенная задача проекта Научи Хорошему абсолютна верна – нужно повышать нравственность нашего общества путем повышения нравственности массовой культуры. Потому как, по моему мнению, наличие навыков критического мышления недостаточно. Нужно, чтобы вокруг была правильная информационная среда.Хочу сказать, что, конечно же, не вся молодежь такая. Я лишь описала, какими становятся люди, бездумно, неосознанно поглощающие все посылы современного масс-медиа. И есть смысл пытаться достучаться до них. Есть смысл вести антипропаганду, нести истинные ценности и показывать правильные примеры другим. Особенно своим детям. Ведь ребенок, приходя в этот мир, не знает как себя тут вести, что делать в определенных ситуациях. Он смотрит, запоминает, копирует. Копирует своих родителей, друзей, учителей, копирует героев мультиков и фильмов. Так же как и взрослые. Да-да, попав в незнакомую ситуацию, и у взрослого человека мозг автоматически дает команду вести себя так, как когда-то было увидено. Вы даже можете не осознавать и не помнить, где и когда видели такое поведение, но вот ваш мозг запоминает и применяет на практике.По моему личному опыту, более восприимчивы к обучению дети и взрослые люди, которые растят и воспитывают детей. С детьми все понятно – они всегда открыты обучению. Своим детям, пока они были маленькими, я сама выбирала подходящий контент: правильные мультики с верным воспитательным посылом. По мере взросления стала прививать им навыки критического мышления сначала на положительных мультфильмах и фильмах, затем и на контенте с некоторыми отрицательными моментами, помогая обнаружить их методом постоянного анализа получаемой информации с позиции: А чему это учит? Откровенно плохие мультфильмы и фильмы смотреть не даю, потому как даже при осознанном просмотре информация и модели поведения запоминаются и могут ребенком в будущем применяться на практике.Взрослые люди, сами уже воспитывающие детей тоже достаточно восприимчивы к обучению. Т.к. они видят, что массовая культура действительно оказывает немалое воздействие на поведение ребенка. Я работала с воспитателями детских садов. Договаривалась с заведующей и проводила небольшую лекцию, раздавала брошюры, отвечала на вопросы. Работникам детских садов данная тема реально интересна, т.к. сейчас в садах почти в каждой группе стоит телевизор, а вот какие мультики показывать детям, воспитатели не знают. Поэтому, конечно, очень важно научить их самих выбирать для детей подходящий контент.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/lovushka_industrii_razvlechenij/2019-05-07-68624