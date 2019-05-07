Коррупция и опросы
16:58. 7 мая 2019 Просмотров - 138 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
ФСБ запустила соц.опрос http://www.fsb.ru/fsb/corruption/opros.htm на тему того, что делать с коррупцией стране.
Всегда полагал, что как бы органам виднее, как бороться с коррупцией, а тут внезапно решили поинтересоваться у общества.
Несколько странный опрос и несколько странный организатор, но тем не менее.
Немало расстроило отсутствие среди предложений возможности прекращения моратория на смертную казнь для коррупционеров и ужесточения законодательства в части их наказания. А вот пункт – отбирать имущество коррупционеров в пользу государства, уже давно пора реализовать на практике.
Также показалось, что пункты про необходимость агитации против коррупции слишком часто пихают – на мой взгляд, без жесткой ответственности и сурового наказания, никакая агитация против коррупции эффективной быть не может. Крен в этом направлении порадует разве что победителей тендеров на изготовление наглядной агитации в стиле "Не бери на лапу" и "Не вымогай взятку".
Стоит отметить, что в этот же день вышел опрос Левады https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/05/06/800852-tret-rossiyan-udovletvorenie, согласно которому большинство граждан страны не особо доверяют сообщениям о борьбе с коррупцией со стороны государства (лишь треть опрошенных позитивно воспринимает новости об арестах коррумпированных чиновников), а основная масса относится к этой новостной повестке безразлично. Как отмечают авторы исследования – значительная часть граждан видит в этих посадках не торжество закона и справедливости, а результат неких кулуарных разборок между внутриэлитными группировками, где проигравших объявляют коррупционерами.
Видимо высокий уровень недоверия граждан к текущему содержанию борьбы с коррупцией и опрос ФСБ как-то связаны. Выглядит как попытка наладить некую обратную связь.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4971690.html
Думаю, перцы из ФСБ наоборот, замутили этот опрос для того, что бы на основе Ваших мнений научиться брать взятки совсем уж безнаказанно ;)
Побывал на чекистском сайте, прошёл опрос и вместо привычного текущего результата опроса, увидел “спасибо” и надпись типа когда результаты отредактируем тогда опубликуем их.