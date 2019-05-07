1945. Наши в городе

Солдаты Красной Армии идут по улице, на которой мирные жители вывесили белые флаги из простыней в знак своей капитуляции после взятия Берлина«Утро победителей». Советские солдаты моются между танками на одной из улиц БерлинаЧасти Красной Армии прибывают в город после падения Берлина. 10 маяТанк и солдаты у Бранденбургских ворот в БерлинеТанки Т-34 на одной из улиц Берлина, майЖенщина-регулировщик на одной из берлинских улиц. 20 мая.Женщина-регулировщик перед Бранденбургскими воротами в БерлинеЖенщина-регулировщик перед Бранденбургскими воротами в БерлинеЖенщина-регулировщик перед Бранденбургскими воротами в БерлинеЖенщина-регулировщик перед Национальным памятником кайзеру ВильгельмуРегулировщик, контролирующий движение на одной из улиц БерлинаСолдаты Красной Армии проводят митинг у Бранденбургских ворот. 2 маяАвтомобили советской армии возле знаменитого отеля «Адлон» в центре Берлина. 4 маяСоветские (слева) и польские войска (справа) в БерлинеСолдат стоит на страже у могилы, где было захоронено тело Адольфа Гитлера после его самоубийстваСолдат показывает новоприбывшим британским «Томми», где русские обнаружили тела Адольфа Гитлера и Евы БраунСолдат показывает новоприбывшим британским «Томми», где русские обнаружили тела Адольфа Гитлера и Евы БраунБританский военачальник фельдмаршал Бернард Л. Монтгомери у Бранденбургских ворот. Также присутствуют советские маршалыСоветские солдаты во время парада победы перед Бранденбургскими воротами в Берлине, 20 маяСоветские солдаты во время парада победыСолдаты в Зоологическом саду Берлина, май

Источник: https://humus.livejournal.com/6609429.html