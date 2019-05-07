1945. Наши в городе
08:46. 7 мая 2019 Просмотров - 157 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Солдаты Красной Армии идут по улице, на которой мирные жители вывесили белые флаги из простыней в знак своей капитуляции после взятия Берлина
«Утро победителей». Советские солдаты моются между танками на одной из улиц Берлина
Части Красной Армии прибывают в город после падения Берлина. 10 мая
Танк и солдаты у Бранденбургских ворот в Берлине
Танки Т-34 на одной из улиц Берлина, май
Женщина-регулировщик на одной из берлинских улиц. 20 мая.
Женщина-регулировщик перед Бранденбургскими воротами в Берлине
Женщина-регулировщик перед Бранденбургскими воротами в Берлине
Женщина-регулировщик перед Бранденбургскими воротами в Берлине
Женщина-регулировщик перед Национальным памятником кайзеру Вильгельму
Регулировщик, контролирующий движение на одной из улиц Берлина
Солдаты Красной Армии проводят митинг у Бранденбургских ворот. 2 мая
Автомобили советской армии возле знаменитого отеля «Адлон» в центре Берлина. 4 мая
Советские (слева) и польские войска (справа) в Берлине
Солдат стоит на страже у могилы, где было захоронено тело Адольфа Гитлера после его самоубийства
Солдат показывает новоприбывшим британским «Томми», где русские обнаружили тела Адольфа Гитлера и Евы Браун
Солдат показывает новоприбывшим британским «Томми», где русские обнаружили тела Адольфа Гитлера и Евы Браун
Британский военачальник фельдмаршал Бернард Л. Монтгомери у Бранденбургских ворот. Также присутствуют советские маршалы
Советские солдаты во время парада победы перед Бранденбургскими воротами в Берлине, 20 мая
Советские солдаты во время парада победы
Солдаты в Зоологическом саду Берлина, май