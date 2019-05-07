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1945. Наши в городе

08:46. 7 мая 2019 Просмотров - 157 Нет комментариев Опубликовал:



Солдаты Красной Армии идут по улице, на которой мирные жители вывесили белые флаги из простыней в знак своей капитуляции после взятия Берлина


«Утро победителей». Советские солдаты моются между танками на одной из улиц Берлина


Части Красной Армии прибывают в город после падения Берлина. 10 мая


Танк и солдаты у Бранденбургских ворот в Берлине


Танки Т-34 на одной из улиц Берлина, май


Женщина-регулировщик на одной из берлинских улиц. 20 мая.


Женщина-регулировщик перед Бранденбургскими воротами в Берлине


Женщина-регулировщик перед Бранденбургскими воротами в Берлине


Женщина-регулировщик перед Бранденбургскими воротами в Берлине


Женщина-регулировщик перед Национальным памятником кайзеру Вильгельму


Регулировщик, контролирующий движение на одной из улиц Берлина


Солдаты Красной Армии проводят митинг у Бранденбургских ворот. 2 мая


Автомобили советской армии возле знаменитого отеля «Адлон» в центре Берлина. 4 мая


Советские (слева) и польские войска (справа) в Берлине


Солдат стоит на страже у могилы, где было захоронено тело Адольфа Гитлера после его самоубийства


Солдат показывает новоприбывшим британским «Томми», где русские обнаружили тела Адольфа Гитлера и Евы Браун


Солдат показывает новоприбывшим британским «Томми», где русские обнаружили тела Адольфа Гитлера и Евы Браун


Британский военачальник фельдмаршал Бернард Л. Монтгомери у Бранденбургских ворот. Также присутствуют советские маршалы


Советские солдаты во время парада победы перед Бранденбургскими воротами в Берлине, 20 мая


Советские солдаты во время парада победы


Солдаты в Зоологическом саду Берлина, май

Источник: https://humus.livejournal.com/6609429.html

Метки: война, Германия, история, Россия, фото

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