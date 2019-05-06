Брак при формовке блоков полигональной кладки в Перу
10:16. 6 мая 2019 Просмотров - 112 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Еще ряд примеров, доказывающие, что при строительстве полигональной кладки в Перу применялась именно “пластилиновая” технология формовки блоков из пластичных масс. Не размягчение камней, а именно бетонные технологии в работе не с жидким бетоном, а с глиноподобным материалом.
Пример эрозии в мегалитах в Перу и в Японии. Порода однородная. В одном месте эрозия появиться не может, на то нужна причина. Очень похоже на плохое качество либо состава (геобетон с примесями), который со временем выкрошился, либо к опалубке прилип, попал мусор и тоже со временем выкрасился.
Скажете – тоже эрозия? Но обратите внимание на выпирающую над поверхностью каемку от вдавленности? Да, это именно вдавленность после снятия опалубки. Так же произойдет в пластилине. С какой целью так испортили поверхность блока – можно только догадываться.
Следы от опалубки. Делать их специально (на фотографии видно, что это не природный дефект породы), обрабатывая механически – тоже нет никакого смысла. Видимо, опалубка была примитивная и строители не слишком заботились о внешнем виде, о качестве поверхности блоков.
Здесь показаны слои от формовки. Возможно была пауза в доставке пластичной массы, нижние массы успели уже схватиться и при добавлении верхней – образовался шов. Где-то горизонтальный, где-то под углом. Так же видны «вмятины» в породе, следы от опалубки.
И здесь видны «вмятины» от опалубки и плохая трамбовка блока справа. Все считают, что это плохого качества каменная порода. Но зачем ее тогда использовали? Если современный строитель видит, что кирпич полежал в воде и крошится – он не будет его использовать в кладке. Неужели древним было все-равно? А вот если они допустили ошибку: некачественно протравливали массу в опалубке, то после ее снятия увидели брак. Но уже ничего не поделаешь, блок не вынуть и заменить другим.
Еще ряд примеров. Брак в этой кладке – не единичен. Он даже, можно сказать, системный. Строители выдерживали паузу между порциями пластичных масс – образовывался шов. А вот почему так халтурно отнеслись к качеству опалубки – непонятно.
Слева на блоке вообще видна огромное каверна. Опять можно предположить: либо был плохого качества геобетон, либо что-то попало в массу. И это со временем выкрошилось. На нижнем блоке тоже брак – попал мусор (песок, обычная глина).
На фотографии слева: явно не механическая обработка, а вмятины от чего-то. Что-то лажало в опалубке.
Камень из стены полигональной кладки. Где-то во дворе одного из домов. Кто будет утверждать, что это делали специально механическим истиранием породы? Тогда – зачем? Это просто вдавленность в пластичный материал геобетона, минерального туфа, флюидолитов – назовите как хотите. Суть от этого не меняется.
Как говорил товарищ А.Скляров – попробуйте просуньте в шов между блоками банкноту или пластиковую карту! Притиркой блоков такого качества не добиться. Это делали только формовкой масс.
Думаю, даже после ряда примеров в нескольких статьях еще многие скептики будут утверждать про притирку камней долгими месяцами и годами… Это их право не замечать очевидных фактов.
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Пример эрозии в мегалитах в Перу и в Японии. Порода однородная. В одном месте эрозия появиться не может, на то нужна причина. Очень похоже на плохое качество либо состава (геобетон с примесями), который со временем выкрошился, либо к опалубке прилип, попал мусор и тоже со временем выкрасился.
Скажете – тоже эрозия? Но обратите внимание на выпирающую над поверхностью каемку от вдавленности? Да, это именно вдавленность после снятия опалубки. Так же произойдет в пластилине. С какой целью так испортили поверхность блока – можно только догадываться.
Следы от опалубки. Делать их специально (на фотографии видно, что это не природный дефект породы), обрабатывая механически – тоже нет никакого смысла. Видимо, опалубка была примитивная и строители не слишком заботились о внешнем виде, о качестве поверхности блоков.
Здесь показаны слои от формовки. Возможно была пауза в доставке пластичной массы, нижние массы успели уже схватиться и при добавлении верхней – образовался шов. Где-то горизонтальный, где-то под углом. Так же видны «вмятины» в породе, следы от опалубки.
И здесь видны «вмятины» от опалубки и плохая трамбовка блока справа. Все считают, что это плохого качества каменная порода. Но зачем ее тогда использовали? Если современный строитель видит, что кирпич полежал в воде и крошится – он не будет его использовать в кладке. Неужели древним было все-равно? А вот если они допустили ошибку: некачественно протравливали массу в опалубке, то после ее снятия увидели брак. Но уже ничего не поделаешь, блок не вынуть и заменить другим.
Еще ряд примеров. Брак в этой кладке – не единичен. Он даже, можно сказать, системный. Строители выдерживали паузу между порциями пластичных масс – образовывался шов. А вот почему так халтурно отнеслись к качеству опалубки – непонятно.
Слева на блоке вообще видна огромное каверна. Опять можно предположить: либо был плохого качества геобетон, либо что-то попало в массу. И это со временем выкрошилось. На нижнем блоке тоже брак – попал мусор (песок, обычная глина).
На фотографии слева: явно не механическая обработка, а вмятины от чего-то. Что-то лажало в опалубке.
Камень из стены полигональной кладки. Где-то во дворе одного из домов. Кто будет утверждать, что это делали специально механическим истиранием породы? Тогда – зачем? Это просто вдавленность в пластичный материал геобетона, минерального туфа, флюидолитов – назовите как хотите. Суть от этого не меняется.
Как говорил товарищ А.Скляров – попробуйте просуньте в шов между блоками банкноту или пластиковую карту! Притиркой блоков такого качества не добиться. Это делали только формовкой масс.
Думаю, даже после ряда примеров в нескольких статьях еще многие скептики будут утверждать про притирку камней долгими месяцами и годами… Это их право не замечать очевидных фактов.
Источник
***
Что бы поддержать журнал, перейдите по ссылке на эту статью в Яндекс.Дзен. Можете прочесть там комментарии и оставить свой.
Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней. Благодарю всех, кто выразил свою признательность за время существования журнала!
Группы в соцсетях и другие площадки, где выкладываются ссылки и материалы журнала:
ВК-sibved
ФБ-sibved
Яндекс.Дзен