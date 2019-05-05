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NASA представило самую подробную панораму Вселенной (ВИДЕО)

17:20. 5 мая 2019 Просмотров - 39 Нет комментариев Опубликовал:
NASA представило самую подробную панораму Вселенной (ВИДЕО) | Русская весна

Американское космическое агентство опубликовало ролик с самой детальной на сегодняшний день фотографией Вселенной.

Изображение состоит из 7,5 тысячи снимков, сделанных с помощью телескопа «Хаббл» за 16 лет наблюдений, и занимает более 250 гигабайтов. На панораме около 265 тысяч галактик.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1557061734

Метки: Новости

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