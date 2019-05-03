Лишь бы, к чему-нибудь, элитному приобщиться
Молекулярная кухня, заморские деликатесы и просто иностранные блюда сегодня невероятно популярны в нашей стране. В ресторанах они на топовых позициях. Стоят недешево. И те, кто их заказывает, стараются это всячески продемонстрировать, как бы намекая на свой высокий статус и определенный уровень.
Дошло до того, что даже фондю, фуа-гра, сашими и капрезе стали восприниматься как приобщение к чему-то элитному. И это притом, что большинство подобных блюд за границей всегда считались обычной, рядовой, а то и вовсе крестьянской едой для небогатых людей. Просто у нас им придали статусности. Рецепт соуса, с которым втридорога подают еду для нищих, узнала корреспондент “Вестей ФМ” Марина Костюкевич.
“Обожаю рукколу с моцареллой”, “жить не могу без фуа-гра”, “креветки в меду – мое любимое лакомство”… Притворные восторги по поводу “модных блюд” освоили даже те, кто втайне ест мамины котлеты с картофельным пюре и гречку с жареным луком. Хвастаться пристрастием к чему-то “не нашему”, псевдовысокому – устойчивый в последние годы тренд, особенно в среде молодежи. П
Поход в дорогой ресторан с заказом топовых блюд для многих – ритуал не столько кулинарный, сколько имиджевый. Мы выкладываем за пучок рукколы с моцареллой тысячу рублей, объясняя себе, что “это же я не просто салатик из миски наворачиваю, а что-то серьезное вкушаю”. И не макароны я ем из домашней сковородки, а “фетуччини и тальятелли”. Спрос на что-то эдакое легко удовлетворяется, говорит генеральный директор компании Restteam Алексей Кислов.
“Люди хотят получить какое-то интересное, совершенно по-иному воспринимаемое блюдо, и поэтому они покупают легенду, миф”.
Предложить что-то якобы необычное по высоким ценам – это маркетинговый ход. Ничего более. Однако те, кто это потребляет, абсолютно уверены в своей избранности, и это ощущение им продают под видом кулинарного изыска, добавляет кулинар, историк кухни, журналист Илья Якушин.
Есть некий имидж. Сказать просто: “Я ел фуа-гра”… А на самом деле вы ели очень жирную печень. Очень много громких иностранных названий, которые на самом-то деле обычные блюда. Если, допустим, взять по болгарской кухне… Кюверма. Кто-то на это, грубо говоря, клюнет. Изысканное болгарское блюдо кюверма, а на самом деле это мясо, тушеное с овощами”.
А ведь большинство растиражированных модных блюд – ничто иное, как крестьянская примитивная еда. Моцарелла – молоко, в которое выплеснули закисшее вино. Престижная итальянская приправа орегано – ничто иное, как наша душица. Руккола – трава, растущая практически в каждой итальянской деревушке, а пицца – просто сборище пищевого неликвида. Про японские суши, столь почитаемые нами, вообще отдельная история. Как говорят знатоки, их придумали нищие рыбаки, которые со свежевыловленной рыбы по-быстрому (чтоб не увидели самураи) срезали кусочки рыбы, обмакивали в уксус для дезинфекции и скатывали все это вместе с намокшим рисом. Фондю – это просто иллюстрация к поговорке “голь на выдумки хитра”. Нищий швейцарский крестьянин собирал окаменелые огрызки сыра, разогревал их и макал туда сухари, рассказывает Алексей Кислов.
“Очень много блюд французской кухни, которые сейчас присутствуют в той же самой высокой кухне, изначально относились к кухне крестьянской. Крестьянская еда, еда обычных бедных людей, работяг, как и пицца. Они вкусные, они питательные, калорийные. В той стране, в которой они сделаны, они были сделаны для того, чтобы это было сытно, быстро и дешево. Из тех продуктов, которые есть под рукой, и из тех продуктов, что выбросить жалко”.
Та же история и с молекулярной кухней. Раньше ее называли смешанной, построенной на принципе “сочетание несочетаемого”, добавляет Илья Якушин. А потом рассказали об этом в глянце, приобщили звезд, красиво сняли. И все это захотели, не очень понимая последствия”
“Вам могут подать креветки в карамели и тому подобное. Во-первых, для нашего желудка это не особо удобоваримо. Несовместимо. И вкус… Я вам не скажу, насколько это изысканно будет. Это, больше будем говорить, развод”.
Та же история с бургерами. Бургер всегда был простой американской едой. И вдруг превратился в блюдо чуть ли не премиум класса, говорит Алексей Кислов, во всяком случае, если судить по цене.
“Сейчас мы с вами наблюдаем бургеры по 2,5 тысячи, по 3 тысячи, которые представляются как чуть более изысканное. Бургер не для этого. Бургер для того, чтобы ты съел и побежал дальше в джинсах разгребать навоз для коней. Все что угодно можно сделать блюдом высокой кухни. Гречку с грибами можно сделать блюдом высокой кухни, если ее по-другому приготовить и использовать совершенно другие технологии, она тоже станет блюдом высокой кухни”.
А если еще в меню указать, что грибы, которые в этой гречке, с предгорья определенных холмов, то за копеечную по сути еду (в российской столовой 20 рублей) можно смело брать в 10, а то и в 20 раз больше. И такой фокус можно проделывать со многими блюдами исконно русской кухни, которые для нас привычны, а для небедного иностранца выглядят изыском. Главное – преподнести, говорит Илья Якушин.
“В Швейцарии у меня есть друг, он очень любит наши блины. Называет их “русские роллы”, потому что, говорит, в ваш блин, который он почему-то называет омлетто, можно завернуть все что угодно. Если взять моих знакомых из Германии, они просто очень любят тушеное мясо в горшочке, они говорят, что это очень похоже на их аентог”.
В чужой тарелке, как известно, еда всегда слаще. Вот и живут многие по этому принципу. Целое поколение, говорят эксперты, выросло на мысли, что “кто-то там низкого пошиба и уровня доходов пьет водку, а я вот могу себе позволить виски 12-летней выдержки”. И это не столько вкусовые пристрастия, сколько желание почувствовать себя особенным. И еда для этого – самый простой путь. Относительно доступно и усилий никаких. Пришел в ресторан, сфотографировал, выставил в сеть, а потом съел… Фондю вместе с фуа-гра и “клубничным супом с лепестками миндаля” и остался доволен собой. А ведь можно было съесть котлету из лосятины с подливкой из брусники с кедровым орехом и с гарниром из гречки с груздями. Жаль только, что в наших ресторанах это встретишь нечасто.
Источник: http://nashaplaneta.su/news/lish_by_k_chemu_nibud_ehlitnomu_priobshhitsja/2019-05-03-68316
Боту завидно стало, как другие питаются.
Все правильно. Ничего не вижу здесь плохого. Каждый хочет показать из себя что нибудь эдакое.
Любая женщина хочет быть нежной, худенькой,и не такой как все.
Это потом из нее получается Тайсон на кухне.
…З Д Р А В С Т В У Й Т Е…
~~~ Еда И…Т.Н.”еда”…
_Есть Натуральная – славянская(Русская)Еда!
А есть и…иная “еда” – искусственная БЕДА!
И когда мы Еду едим – мы Здоровье Сохраняем!
А когда “БЕДУ” едим ТО…себя РАЗРУШАЕМ!
_Здоровою Едою – Русская Еда является!
А вот ЧУЖАЯ…таковой НЕ является!
Да,на чужбине ЕСТЬ много хорошей еды,
Но В ОСНОВНОМ это набор – ИскусственнОЙ БЕДЫ!
_Почему Русские – это Здоровый Народ?
Да Потому,что – Натуральную Еду – есть и пьёт!
Почему у Русских(славян)-Красивый Внешний Вид?
Да ПОТОМУ,что их – ВРЕДная “еда” НЕ портит!
_Испокон веков Славяне – Натуральную Еду ЕЛИ!
Были Здоровые И…Радостные песни Пели!
ИскусственнОЙ “едОЙ” – Они себя НЕ портили!
Генетически Чистыми – Они себя СОХРАНИЛИ!
_А ныне…НЕ надо стран(ы)у и бомбить,
ДостаТОЧНО её(страну)-НУЖН`ОЙ “едОЙ” окормить…
ДостаТОЧНО в стран(ы)у – ИХнюю “еду” ПОСТАВЛЯТЬ…
И…эТОЙ “едой=БЕДОЙ” Изнутри – страну РАЗРУШАТЬ!
_НАТУРАЛЬНЫЙ,чёрный Хлеб – Сальцо,огурчик,помидорчик,
Да ещё В ДОБАВОК СЕЛЁДОЧКУ – под Холодную Водочку…
Картошечку с капусточкаю – Вам на Здоровье Желаю!
А вот от “еды” ЧУЖ`ИХ…Вас Предостерегаю…
[Пожалуйста - Поверьте,ЧТО говорю Знаю...]
_Знайте – Вскоре Наступят Те Времена,
Когда к Натуральной[своей]Еде – вернётся страна!
ОСОЗНАВ,что ЧУЖАЯ “еда” – Опасна и Вредна!
Мы “ТАК” ВЫГЛЯДИМ – “ЧТО” пьём-И-едим…!
["еда" ЧУЖ`ИХ...ВРЕД,от неё - МАССА БЕД!]
“““““““““““““““[43-20]
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 03-5-19.
Наша русская еда предназначена нам нашей природой. И тем, что ею питались наши предки, которые передали нам свои гены.
Можно просто жрать Суси-гадость эдакую, а можно-борщ, который вкуснее и питательнее именно для наших желудков. Похлебкин Вильям Владимирович писал, что надо питаться разнообразно,и желательно использовать все кухни мира, но это чужое питание должно составлять 20% в нашем меню, иначе “предки нам не простят, отомстят”. Это относится и к отсутствию хлеба на нашем столе, и жидких суповых блюд, и русского сладкого.