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Гениальный ответ дочки Билла Грэма на вопрос «Как Бог мог позволить случиться событиям 11 сентября?»

22:06. 2 мая 2019 Просмотров - 139 Один комментарий Опубликовал:


Видели ли вы, как дочь Билли Грэма участвовала в ток-шоу, посвященном событиям 11 сентября? На вопрос ведущей Джейн Клэйсон: "Как Бог мог позволить такому случиться?" Анна Грэм дала очень глубокий и проницательный ответ.

Она сказала: "Я верю, что Бог так же, как и мы, глубоко скорбит о том, что произошло. Но ведь мы годами выгоняли Бога из наших школ, из нашего правительства, из нашей жизни. И я думаю, что Бог, будучи джентльменом, просто отступил. Можем ли мы ожидать от Бога благословения и защиты, если мы при этом требуем, чтобы Он нас оставил?"


Давайте вспомним… По-моему, все началось, когда Мэдлин Мюррэй О'Хара (она была убита, ее тело было найдено недавно) заявила, что в школе не место молитве,

и мы сказали: "Хорошо". Потом кто-то сказал, что лучше бы в школе не читать Библию (Библию, в которой сказано: "Не убивай", "Не кради" и "Возлюби ближнего твоего, как самого себя"!).

И мы сказали "Хорошо".

Затем доктор Бенжамин Спок сказал, что нам не следует применять телесные наказания к нашим детям, когда они плохо себя ведут, потому что этим мы повредим их маленьким личностям – мы можем испортить их чувство собственного достоинства (сын доктора Спока покончил жизнь самоубийством). И мы сказали: "Он – специалист и знает, о чем говорит".

И так мы сказали: "Хорошо".

Потом кто-то сказал, что учителям и директорам нельзя наказывать наших детей. А администрации школ строго-настрого запретили своим преподавателям даже касаться провинившихся учеников, потому что им не нужна плохая реклама и уж тем более они не хотят отвечать за это перед судом (есть большая разница между наказанием и прикосновением, поркой, унижением, битьем и т.д.).

И мы сказали: "Хорошо".

Затем кто-то сказал: "Давайте разрешим нашим дочерям делать аборты, если они этого хотят. Им даже не придется рассказывать родителям".

И мы сказали: "Хорошо".

Тогда какой-то мудрый член школьного совета сказал: "Мальчишки всегда будут мальчишками и всегда будут этим заниматься. Так что давайте дадим нашим сыновьям столько презервативов, сколько они хотят, чтобы они могли развлекаться, как им угодно. А нам не придется рассказывать их родителям, что они получили их в школе".

И мы сказали: "Хорошо".

Потом кто-то из нами же выбранной верховной власти сказал, что неважно, что у нас в частной жизни, если мы хорошо делаем свою работу. И, соглашаясь с этим, мы сказали, что нам неважно, кто (включая президента) чем в частной жизни занимается, если у нас есть работа и с экономикой все в порядке.

Тогда кто-то сказал: "Давайте печатать журналы с изображением обнаженных женщин и будем называть это здоровой практической высокой оценкой красоты женского тела".

И мы сказали: "Хорошо".

Тогда некоторые пошли с этой высокой оценкой еще дальше и начали публиковать фотографии обнаженных детей, а затем и еще дальше, поместив их в Интернет.

И мы сказали: "Хорошо, у них есть свобода слова".

Затем индустрия развлечений сказала: "Давайте делать фильмы и телепрограммы, пропагандирующие насилие, богохульство и запрещенный секс. И давайте записывать музыку, поощряющую употребление наркотиков, изнасилования, убийства, самоубийства и сатанизм".

И мы сказали: "Это всего лишь развлечение, негативного эффекта эта музыка не несет, всерьез ее никто не воспринимает, так что продолжайте в том же духе".

И теперь мы спрашиваем себя, почему у наших детей нет совести, почему они не могут отличить плохое от хорошего, почему они, не задумываясь, убивают незнакомцев, своих одноклассников и самих себя. Возможно, если мы всерьез и надолго задумаемся, то мы сможем в этом разобраться. Я думаю, что здесь дело в том, что "что посеешь, то и пожнешь".

Один молодой человек написал: "Дорогой Господь, почему Ты не спас маленькую девочку, убитую прямо у себя в классе? Искренне Твой, беспокоящийся студент". Вот ответ: "Дорогой беспокоящийся студент, Меня не пускают в школы. Искренне твой, Бог".

Смешно, как людям легко избавляться от Бога, а потом удивляться, почему мир превращается в ад.

Смешно, когда мы верим тому, что говорят газеты, и сомневаемся в том, что говорит Библия.

Смешно, когда все хотят попасть на небеса, при этом не веря, не думая, не говоря и не делая ничего из того, о чем говорит Библия.

Смешно, когда кто-то говорит "Я верю в Бога", но сам следует за сатаной, тоже, между прочим, "верящего" в Бога.

Смешно, когда нам так легко судить и так трудно быть судимыми другими.

Смешно, когда глупые шутки распространяются со скоростью света, но люди дважды подумают, поделиться ли с друзьями статусом, в котором говорится о Боге.

Смешно, когда все непристойное, грубое, похотливое и вульгарное спокойно находится в Интернете, а в школе или на работе открытая дискуссия о Боге невозможна.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8745530.html

Метки: Культура, общество, религия, США

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 481 321
    чужой 2 мая 2019 в 22:22

    Очень много сказала дочка. Пусть сын скажет, как допустил Иегова
    чтобы в православной стране православные стреляли и жгли заживо православных.

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