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Дом, который кормит. Алексей Балакин. Часть 1

09:10. 2 мая 2019 Просмотров - 192 Нет комментариев Опубликовал:

Купольный дом вегетарий.

Автор-сказитель – Алексей Балакин
Часть 2 – https://youtu.be/6R-bkYwGzvM

Впервые в мире созданы проекты частных домов, которые позволяют жить на земле с более высоким качеством жизни, чем в городе. Это автономный ЭкоДом, позволяющий жить без подключения к центральным сетям. Это Купольный Дом-Вегетарий. Дом, позволяющий выращивать Экопродукты и зарабатывать, проживая на земле!

1. Купольный Дом-Вегетарий – тратит в 15 раз меньше тепла даже в холодном климате за счёт использования энергии солнца
2. Дом окружён круглогодичными теплицами, позволяющими кормить свою семью круглый год экологически чистой продукцией
3. В Экодоме можно перерабатывать все органические и не органические отходы. Дом способен восстанавливать плодородие на тысячах гектар за счёт биотехнологий, которые работают внутри. Червеферма, производство жидкого чернозёма и т.п.

Мы подробней расскажем о этом доме и с удовольствием ответим на ваши вопросы.
Купольный Дом-Вегетарий (короткий видео ролик здесь https://youtu.be/OStlPqceLv4)

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XHnbNWqwifU

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