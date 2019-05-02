Дом, который кормит. Алексей Балакин. Часть 2

Купольный дом вегетарий.



Автор-сказитель – Алексей Балакин

Часть 1 – https://youtu.be/XHnbNWqwifU



Впервые в мире созданы проекты частных домов, которые позволяют жить на земле с более высоким качеством жизни, чем в городе. Это автономный ЭкоДом, позволяющий жить без подключения к центральным сетям. Это Купольный Дом-Вегетарий. Дом, позволяющий выращивать Экопродукты и зарабатывать, проживая на земле!



1. Купольный Дом-Вегетарий – тратит в 15 раз меньше тепла даже в холодном климате за счёт использования энергии солнца

2. Дом окружён круглогодичными теплицами, позволяющими кормить свою семью круглый год экологически чистой продукцией

3. В Экодоме можно перерабатывать все органические и не органические отходы. Дом способен восстанавливать плодородие на тысячах гектар за счёт биотехнологий, которые работают внутри. Червеферма, производство жидкого чернозёма и т.п.



Мы подробней расскажем о этом доме и с удовольствием ответим на ваши вопросы.

Купольный Дом-Вегетарий (короткий видео ролик здесь https://youtu.be/OStlPqceLv4)



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6R-bkYwGzvM