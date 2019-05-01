Около миллиона пенсионеров из проживающих в Донбассе людей, которым выдадут российские паспорта, подчеркнул эксперт, политолог, историк и писатель Николай Стариков, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня».

Стариков отметил, что первая реакция на указ Президента РФ о паспортах – это, конечно же, радость.

«Радость в Донбассе, радость в России, радость всех патриотов Русского мира, — рассказал он. — И тут же раздаются голоса: «А как мы будем кормить миллион пенсионеров, которые есть в Донбассе?». Речь идёт о том, что примерно три миллиона человек сейчас по этому указу имеют право на получение российского гражданства в этом ускоренном порядке. И примерно миллион, где-то 30% там людей пожилых».

Эксперт задаёт вопрос: а вообще уместно ли здесь говорить о деньгах?

«Уместно ли говорить о возможности или невозможности выплаты этих пенсий? Вот, согласитесь, вопрос – из другой сферы. Ведь если мы всё с вами будем мерять деньгами, то давайте так вопрос поставим: «А надо было освобождать Сталину Европу от фашизма? Или нужно было остановиться в пределах Советского Союза. Надо ли разрушенную Европу помогать восстанавливать?»», — говорит он.

Стариков предложил ради интереса, взять карту Московского княжества века 15, а потом карту Российской империи и задать вопрос: как это получилось?

«Давайте не будем освобождать Донбасс, потому что у нас мало денег? – такой тезис противоречит всей многовековой логике Русского мира, — уверен политолог.- Есть логика русских и есть логика антирусских. Тот, кто начинает деньгами такие вещи обуславливать…».

При этом Стариков подчеркнул, что бюджет в России профицитный (избыточный), поэтому денег на пенсионеров хватит.

Что касается военной ситуации в Донбассе, то, по мнению Старикова, когда паспорта будут выданы, ситуация на линии соприкосновения стабилизируется.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/103283