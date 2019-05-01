Турция представила новый ударный вертолет ATAK-2.Машина является глубокой модернизацией основного турецкого ударного вертолета Т-129 ATAK.Новая машина будет производится с учетом позитивного и негативного опыта полученного в ходе боевых действий в Северной Сирии, в частности в ходе операции в Африне, где курды доставили турецким вертолетам существенные проблемы.Среди плюсов машины турки отмечают лучшую защищенность пилота, улучшенное бронирование, более современную электронику, пониженную заметность машины и большое разнообразие подвесного вооружения. Также машина будет выпускаться в учебном варианте для подготовки пилотов.Разумеется, качество финального продукта может отличаться от рекламного.Новая РЛС MILDAR для нового вертолета. Вес 35 кг, дальность – 20 км, вариативность монтирования на корпусе.Отдельно отмечается, что Турция на сегодня входит в топ-7 стран производящих газотурбинные двигатели для вертолетов. Эту турки хотят подчеркнуть, что они продолжают гнуть линию на развитие собственного ВПК, который по заявлениям Эрдогана должен обеспечить турецкую армию вооружениями собственного производства и снизить зависимость от импорта дорогостоящей военной техники. До систем ПВО и новых истребителей туркам пока далеко, а вот с различными ракетами, БПЛА, танками и вертолетами, турки за последние годы добились ощутимых успехов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4959186.html