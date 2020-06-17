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Удар «Черной акулы»: история легендарного вертолета Ка-50

17:48. 17 июня 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Источник: tvzvezda.ru @ Дмитрий Дрозденко

17 июня 1982 года совершил первый полет уникальный российский боевой вертолет Ка-50 «Черная акула». «Звезда» рассказывает об уникальной боевой машине, которая стала легендой отечественной авиации.

«Черная акула» — особенный вертолет. При его создании ОКБ имени Камова отринуло уже устоявшиеся нормы для ударных вертолетов, отбросила догмы и создала винтокрылую машину нового типа, опередившую время.

Один в поле воин

Экипаж Ка-50 состоит всего из одного человека. Можно долго спорить о необходимости второго члена экипажа — летчика-штурмана-оператора вооружения, доказывать, что его наличие — жизненная необходимость, но ведь на самолетах-штурмовиках один человек вполне справляется с поставленной боевой задачей.

Нельзя не согласиться с плюсами, которые дает такая компоновка. Экипаж из одного человека позволяет сделать кабину меньшего размера. Соответственно, меньше и легче становится и сам вертолет. При прочих равных условиях у него увеличивается энерговооруженность, по нему труднее попасть. Подготовка пилота стоит гораздо больше, чем вертолет, а жизнь летчика вообще бесценна. Меньше экипаж — меньше риск. Согласитесь, это тоже весомый аргумент в пользу одного пилота.

Современная авионика максимально упрощает полет, а новые ракеты могут летать по принципу «выпустил и забыл». Главный помощник пилота «Черной акулы» — объединенный цифровой прицельно-пилотажно-навигационный комплекс «Рубикон» — позволяет одному человеку выполнять пилотирование, навигацию и боевое применение. Как показало боевое применение Ка-50 в Чечне, такой подход вполне оправдан. Кстати, этот комплекс в случае выхода из строя пилота в состоянии вернуть вертолет на свой аэродром.

Отстрел лопастей

Ка-50 стал первым в мире вертолетом, оснащенным катапультной системой спасения. На всех других винтокрылах машинах летчику, чтобы покинуть вертолет, необходимо выполнить целый ряд действий: привести его в оптимальное положение, сбросить дверь или блистер, отстегнуть привязные ремни и только потом — покинуть машину.

Вроде не так уж и сложно, но добавьте сюда перегрузку и вращение, если у вертолета произошел отказ путевого управления, предельно малую высоту, на которой происходил полет, шок, который испытывает любой человек в аварийной ситуации. Да ещё и прыгать надо определенным образом, чтобы не натолкнуться на элементы корпуса вертолета. Легко ли покинуть с парашютом вертолет в таких жестких условиях?

Катапультная система «Черной акулы», разработанная мировым лидером в этой области — Люберецким НПП «Звезда», делает все это за пилота, почти гарантированно спасая его жизнь даже на нулевой высоте. Кстати, часто задают вопрос: «Как же катапультировать человека — сверху же винты?!»

Ответ прост — лопасти винтов отстреливаются, потом отлетает фонарь кабины и за ним вылетает специальная ракета, которая на длинном фале вытягивает пилота на необходимую для открытия парашюта высоту. Конструкция проста и гениальна, и да — она не имеет аналогов в мире. Аналогичная система стоит и на следующем камовском ударном вертолете Ка-52.

«Черная акула» против «Бородавочника»

«Черная акула» обладает мощным и разнообразным арсеналом вооружения, в который входят управляемые и неуправляемые ракеты, бомбы. Основная 30-милиметровая пушка 2А42, установленная около центра масс по правому борту вертолета, была не поворотной и могла отклоняться только вниз по вертикали, впрочем, это компенсировалось высокой маневренностью машины. В итоге точность стрельбы из пушки Ка-50 в четыре раза выше точности аналогичной стрельбы американского вертолета AH-64 Apache Longbow.

Ракетное вооружение представлено неуправляемыми ракетами разных калибров и управляемыми ракетами классов «воздух — земля» и «воздух — воздух». «Черная акула» вполне может сбить вражеский самолет. Компьютерное моделирование боя Ка-50 с американским штурмовиком A-10 Thunderbolt (по прозвищу «бородавочник») показало, что с большой долей вероятности американец будет уничтожен.

Этому способствует невероятная маневренность Ка-50, возможность плоского разворота (когда вертолет, не меняя направление полета, быстро поворачивается боком) и ракеты Р-73 и Игла-В. Еще вертолет может стрелять высокоточной авиационной ракетой класса «воздух — поверхность» Х-25МЛ. Как видите, зубы у нашей «акулы» очень острые.

Кинозвезда

Одноименный художественный фильм «Черная акула» — первая отечественная кинолента, где было показано перспективное вооружение, в том числе и с целью его рекламы. Такой приём очень часто используется Голливудом.

В фильме снимался абсолютно реальный, не нарисованный компьютером вертолет. Стрелял он по-настоящему, боевыми снарядами. Знаменитый маневр «боевая воронка», выполненный в конце фильма, тоже абсолютно настоящий, без спецэффектов. В этом кино было много реального, настоящего. Настоящий генеральный конструктор Сергей Михеев играет генерального конструктора Ка-50. Роль летчика исполняет и при этом пилотирует вертолет лётчик-испытатель Дмитрий Автухов.

Военных играют реальные военные. Майор Гусаров в жизни Герой Советского Союза генерал-майор Валерий Востротин, а английская журналистка Кери Скофилд реальная английская журналистка Кэтрин Нельсон.

Единственное, что в фильме не соответствует действительности, это Афганистан. Здесь Ка-50 никогда не был. Но повоевать ему пришлось. Новейший российский вертолёт успешно участвовал в боевых действиях в Чечне.

Эффектное начало, грустный конец и светлое будущее

Начало карьеры легендарной «Черной акулы» было быстрым и невероятно ярким. Но, сверкнув звездой первой величины на небосклоне, машина тихо ушла на покой, уступив место вертолетам Ка-52 «Аллигатор» и Ка-52К «Катран».

Но без «Черной акулы» российское вертолетостроение не совершило бы такого мощного прорыва в области ударных машин. «Акула» стала тем самым трамплином, который позволил не только догнать, но и перегнать конкурентов.

Почти все реализованные на ней задумки нашли свое место на новых машинах. А те, которые ещё не прижились, как, например, экипаж из одного человека, в ближайшее время вполне могут быть реализованы. Ведь компьютеры за это время тоже сделали большой шаг вперед.

https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201806151825-ql6i.htm/player/

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Источник: https://nstarikov.ru/udar-chernoj-akuly-istorija-legendarnogo-vertoleta-ka-50-116246

Метки: чит.клуб

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