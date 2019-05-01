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Путин заговорил об общем гражданстве с Украиной

09:04. 1 мая 2019 Просмотров - 75 Один комментарий Опубликовал:

В свежем выпуске моей программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсуждали насущные вопросы. В центре внимания оказалась выдача гражданства Российской Федерации жителями Донбасса, а также слова Президента о получении всеми гражданами Украины российских паспортов. Не остались и без внимания майские праздники.

Хронометраж:
00:45 — О выдаче российских паспортов всем украинцам
07:58 — Хватит ли у России денег на украинских пенсионеров
31:25 — Рискует ли Россия вступить в войну с Украиной
34:38 — О майских праздниках в СССР и сейчас
38:04 — Нужно ли урезать майские каникулы

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103268

Метки: блог, Видео

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 403 319
    Женечка 1 мая 2019 в 9:37

    Что опять? “Лысая головка работает ловко”-Простите мне мой французский, но не могу сдержаться, ибо перемещения от стана запутинцев к левакам и обратно у Николя стало уже привычкой.

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