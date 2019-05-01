Путин заговорил об общем гражданстве с Украиной
В свежем выпуске моей программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсуждали насущные вопросы. В центре внимания оказалась выдача гражданства Российской Федерации жителями Донбасса, а также слова Президента о получении всеми гражданами Украины российских паспортов. Не остались и без внимания майские праздники.
Хронометраж:
00:45 — О выдаче российских паспортов всем украинцам
07:58 — Хватит ли у России денег на украинских пенсионеров
31:25 — Рискует ли Россия вступить в войну с Украиной
34:38 — О майских праздниках в СССР и сейчас
38:04 — Нужно ли урезать майские каникулы
P.S. Предыдущие выпуски передачи:
- О Ленине и итогах выборного шоу на Украине
- На Украине выбора нет и горящий Нотр-Дам
- Росстат и обувь, Казахстан и Украина
- Арест Абызова и литовское судилище над русскими офицерами
- Плата за Крым, отставки губернаторов, Назарбаев
- Катастрофы Боинга, и где наши самолёты
- А что имя Сталин значит для вас?
- Шнура — на Евровидение, а не в Комитет по культуре
- О выступлении Путина перед Федеральным Собранием
- О странных заявлениях властей
- Янукович, как пример для Мадуро
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103268
Что опять? “Лысая головка работает ловко”-Простите мне мой французский, но не могу сдержаться, ибо перемещения от стана запутинцев к левакам и обратно у Николя стало уже привычкой.