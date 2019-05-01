Путин заговорил об общем гражданстве с Украиной

В свежем выпуске моей программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсуждали насущные вопросы. В центре внимания оказалась выдача гражданства Российской Федерации жителями Донбасса, а также слова Президента о получении всеми гражданами Украины российских паспортов. Не остались и без внимания майские праздники.

Хронометраж:

00:45 — О выдаче российских паспортов всем украинцам

07:58 — Хватит ли у России денег на украинских пенсионеров

31:25 — Рискует ли Россия вступить в войну с Украиной

34:38 — О майских праздниках в СССР и сейчас

38:04 — Нужно ли урезать майские каникулы

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P.S. Предыдущие выпуски передачи:

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103268