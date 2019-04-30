Высокотехнологичные механизмы эпохи возрождения. Часть 2
09:32. 30 апреля 2019 Просмотров - 160 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Продолжаем экскурсию по технологиям высокоразвитой культуры эпохи возрождения.
Часы «Павлин»
Часы были сделаны в 1770г в Англии. Предназначались в качестве подарка китайскому императору, но были проданы князю Потемкину для подарка Екатерине II. Часы доставили в разобранном состоянии и по дороге были потеряны некоторые детали. Их восстановил, отремонтировал И.Кулибин, который уже находился в должности механика при Академии наук.
Часы в рабочем состоянии до сих пор. Их заводят раз в неделю для поддержания работоспособного состояния. Каждые 15 минут звучит музыка и оживают фигурки трех птиц. Элементы механизма сделаны из серебра и позолоченной меди.
Источник
***
Слева – часы из Германии, примерно 1550 года. Справа – часы 16 века, Британский музей.
Даже тогда был уровень высокий инженерной мысли. Перед изготовлением нужно рассчитать передаточное число механизма, что бы он точно передвигал стрелки в соответствии с длительностью суток. А для этого нужно было привлечь и астрономические наблюдения, либо привязываться к отсчету других часов.
Но это настольные часы. В конце 16 в. появились миниатюрные, вот примеры:
Можно только восхититься инженерам того времени. Или как их называют, просто часовых дел мастера.
Современный процесс сборки швейцарских механических часов:
Но перед сборкой все эти детали нужно изготовить с высочайшей точностью! Сейчас все расчеты делают в программе и детали изготавливаются на станках с ЧПУ. А как это было ранее?
Современное изготовление шестеренок для больших часов на токарных станках. Думаю, и раньше все было абсолютно так же. Пластины для шестеренок нужно было еще ровно напилить.
Справа – станок Меркляйн Роуз, 1780 г. для создания получения симметричных многолепестковых деталей.
Слева: Токарный станок, Лондон, 1838 г.
По всей видимости, именно на станках с таким принципом работы получали шестерни для часов. А не вручную.
Источники:
[Spoiler (click to open)]https://en.wikipedia.org/wiki/Rose_engine_lathe
https://www.skinnerinc.com/auctions/2623M/lots/232
Станки 17в.
Другие примеры я показывал в предыдущей части.
Можно уже с уверенностью сказать, что разнообразные станки были не только в начале 19в., но и в 18в., а может и раньше. Об этом говорят и такие изделия как шарманки, часы, средневековые роботы (куклы).
Уровень инженерной мысли в них – на высоком уровне. Для современного кустарного производства – недосягаем. А многие говорят, что раньше жили глупые предки.
Технология изготовление шестерней – вот интересный вопрос. Подробно про этот процесс нет нигде. Шестерни в часах вращаются во втулках. В современных – в рубиновых. А как делали узлы трения тогда, и в особенности в станках? Подшипники как делали? Или там тоже все на втулках?
***
Другой вид шедевра инженерной мысли и музыкальных способностей мастеров 18-19 вв. – это шарманки и музыкальные шкатулки:
Сейчас трудно вообразить, что бы какой-то мастер совместил свои таланты в чем-то подобном. Может те мастера и музыку свою для таких устройств писали?
Но эта автоматика 18в. еще «цветочки». Посмотрите на андроидов того времени, которые умели писать и играть на музыкальных инструментах!
Официальная информация про эту куклу-робота гласит: была изготовлена в 1770гг. швейцарским часовщиком Пьер Жаке-Дро. Этот автоматон способен писать гусиным пером предложения, длиной до 40 символов: «Я люблю тебя, мой город» или «Пьер-Жаке Дро – мой изобретатель». Автор дал ему название Каллиграф.Рост куклы-робота имеет пятилетнего ребенка. Конструкция состоит из 6000 деталей. Корпус состоит из дерева. Голова – из фарфора.
Кукла не просто пишет предложения, она еще мокает гусиное перо в чернильницу, стряхивает его, поворачивает голову, якобы следя за этим процессом и следит глазами. Пьер Жаке-Дро изготавливал куклу два года.
Автор-конструктор так же создавал часы с поющими птицами и фонтанами. Но у него есть еще два произведения инженерной мысли: куклы «Рисовальщик» и «Музыкантша».
Музыкантша состоит из 2 500 деталей. Она сидела за маленьким, но настоящим клавесином и исполняла музыку, нажимая на клавиши. Умела исполнять пять композиций. Кукла даже «дышала» и так же двигала глазами.
Кукла умеет рисовать портрет Людовика XVI и изображение его собачки Туту
Все три куклы находятся в Музее искусства и истории Невшателя и до сих пор работают.
Источник
Думаю, это лишь дошедшие до нас изделия уникальных инженерных способностей мастеров того времени. Что бы сейчас такое повторить, нужен труд коллектива: от проектировщиков, до специалистов в токарном деле.
***
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Продолжаем экскурсию по технологиям высокоразвитой культуры эпохи возрождения.
Часы «Павлин»
Часы были сделаны в 1770г в Англии. Предназначались в качестве подарка китайскому императору, но были проданы князю Потемкину для подарка Екатерине II. Часы доставили в разобранном состоянии и по дороге были потеряны некоторые детали. Их восстановил, отремонтировал И.Кулибин, который уже находился в должности механика при Академии наук.
Часы в рабочем состоянии до сих пор. Их заводят раз в неделю для поддержания работоспособного состояния. Каждые 15 минут звучит музыка и оживают фигурки трех птиц. Элементы механизма сделаны из серебра и позолоченной меди.
Источник
***
Слева – часы из Германии, примерно 1550 года. Справа – часы 16 века, Британский музей.
Даже тогда был уровень высокий инженерной мысли. Перед изготовлением нужно рассчитать передаточное число механизма, что бы он точно передвигал стрелки в соответствии с длительностью суток. А для этого нужно было привлечь и астрономические наблюдения, либо привязываться к отсчету других часов.
Но это настольные часы. В конце 16 в. появились миниатюрные, вот примеры:
Можно только восхититься инженерам того времени. Или как их называют, просто часовых дел мастера.
Современный процесс сборки швейцарских механических часов:
Но перед сборкой все эти детали нужно изготовить с высочайшей точностью! Сейчас все расчеты делают в программе и детали изготавливаются на станках с ЧПУ. А как это было ранее?
Современное изготовление шестеренок для больших часов на токарных станках. Думаю, и раньше все было абсолютно так же. Пластины для шестеренок нужно было еще ровно напилить.
Справа – станок Меркляйн Роуз, 1780 г. для создания получения симметричных многолепестковых деталей.
Слева: Токарный станок, Лондон, 1838 г.
По всей видимости, именно на станках с таким принципом работы получали шестерни для часов. А не вручную.
Источники:
[Spoiler (click to open)]https://en.wikipedia.org/wiki/Rose_engine_lathe
https://www.skinnerinc.com/auctions/2623M/lots/232
Станки 17в.
Другие примеры я показывал в предыдущей части.
Можно уже с уверенностью сказать, что разнообразные станки были не только в начале 19в., но и в 18в., а может и раньше. Об этом говорят и такие изделия как шарманки, часы, средневековые роботы (куклы).
Уровень инженерной мысли в них – на высоком уровне. Для современного кустарного производства – недосягаем. А многие говорят, что раньше жили глупые предки.
Технология изготовление шестерней – вот интересный вопрос. Подробно про этот процесс нет нигде. Шестерни в часах вращаются во втулках. В современных – в рубиновых. А как делали узлы трения тогда, и в особенности в станках? Подшипники как делали? Или там тоже все на втулках?
***
Другой вид шедевра инженерной мысли и музыкальных способностей мастеров 18-19 вв. – это шарманки и музыкальные шкатулки:
Сейчас трудно вообразить, что бы какой-то мастер совместил свои таланты в чем-то подобном. Может те мастера и музыку свою для таких устройств писали?
Но эта автоматика 18в. еще «цветочки». Посмотрите на андроидов того времени, которые умели писать и играть на музыкальных инструментах!
Официальная информация про эту куклу-робота гласит: была изготовлена в 1770гг. швейцарским часовщиком Пьер Жаке-Дро. Этот автоматон способен писать гусиным пером предложения, длиной до 40 символов: «Я люблю тебя, мой город» или «Пьер-Жаке Дро – мой изобретатель». Автор дал ему название Каллиграф.Рост куклы-робота имеет пятилетнего ребенка. Конструкция состоит из 6000 деталей. Корпус состоит из дерева. Голова – из фарфора.
Кукла не просто пишет предложения, она еще мокает гусиное перо в чернильницу, стряхивает его, поворачивает голову, якобы следя за этим процессом и следит глазами. Пьер Жаке-Дро изготавливал куклу два года.
Автор-конструктор так же создавал часы с поющими птицами и фонтанами. Но у него есть еще два произведения инженерной мысли: куклы «Рисовальщик» и «Музыкантша».
Музыкантша состоит из 2 500 деталей. Она сидела за маленьким, но настоящим клавесином и исполняла музыку, нажимая на клавиши. Умела исполнять пять композиций. Кукла даже «дышала» и так же двигала глазами.
Кукла умеет рисовать портрет Людовика XVI и изображение его собачки Туту
Все три куклы находятся в Музее искусства и истории Невшателя и до сих пор работают.
Источник
Думаю, это лишь дошедшие до нас изделия уникальных инженерных способностей мастеров того времени. Что бы сейчас такое повторить, нужен труд коллектива: от проектировщиков, до специалистов в токарном деле.
***
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