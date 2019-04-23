Высокотехнологичные механизмы эпохи возрождения. Часть 1
10:05. 23 апреля 2019 Просмотров - 173 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Очень многие исследователи и просто интересующиеся темой древностей, утверждают, что в прошлом на Земле была высокоразвитая цивилизация. Об этом говорят следы механической обработки гранитных и иных прочных пород, на которых видны следы недостижимых даже нам механизмов. А именно: пилящих дисков с толщиной в 1-2 мм, высококачественно изготовленных сосудов с толщиной стенки в считанные миллиметры и т.д.
Да, возможно, все это имело место в древности. Но часть примеров можно объяснить гипотезой литья и формовкой из геобетонов (выходов холодных флюидолитов). Не исключено, что следы режущих инструментов – это всего лишь следы шпателя по «пластилиновым» массам.
Я считаю, что высокоразвитая цивилизация была, но она была иной, не такой как мы ее себе представляем. Без промышленности и потребительства, без «костылей» в виде гаджетов и централизованного энергоснабжения. А оснастка для производства была самодостаточной и универсальной. На уровне кустарного мелкосерийного производства. Привод – ручной с маховиком (инерционным накопителем), либо паровые машины, про самые яркие примеры из которых нам позже сообщили в истории в виде первых паровозов. Каждое изделие было индивидуальностью и в какой-то степени произведением искусства. Не было конвейера и стандартизации под одну гребенку.
И эта цивилизация была недавно, еще в средневековье. Предлагаю погрузиться в доказательства этого утверждения.
Видео об экспонатах, хранящиеся в Эрмитаже (их более 300!) 18в. Это шедевры микромеханики и инженерной мысли того времени. Что бы сегодня разработать сегодня такие механизмы, нужны коллективы проектировщиков:
В Европе увлечение этой автоматикой и механическими игрушками по истории длилось 200 лет. И почти одномоментно интерес к ним пропал! Даже во дворце китайского императора к 19в. скопилось около 5000 подобных экспонатов. Тогда сколько их было во всей Европе? Как у нас сотовых телефонов? И что произошло, что пропала и традиция изготовления этих автоматов и интерес к ним? Историки говорят, что изобретение граммофона поставило крест на подобных игрушках. Но так ли это? Может быть была совсем иная причина? Ведь в наше время электроника в смартфонах только прогрессирует. Я сомневаюсь, что во всем мире моментально к ним может пропасть интерес.
Часы Кулибина
Одним из шедевров, хранящиеся в коллекции Эрмитажа, являются часы Кулибина:
Часы яичной формы, созданные И.Кулибиным в 1767 году к приезду Екатерины II к ее приезду в Нижний Новгород. Часы проигрывали каждый час пасхальные мелодии. В конце каждого часа миниатюрными статуэтками разыгрыались представления на библейские мотивы. 427 мельчайшие детали. Восстановить реставраторы не могут до сих пор, т.к. не могут разгадать секрет их работы.
А сейчас прочтя эту краткую информацию, подумайте: как простой самоучка мог сделать такой шедевр микромеханики? Для современного инженера нужно знать множество дисциплин и иметь просто огромный опыт в материаловедении и принципах построения механизмов часов. Значит, была отличная школа даже в глубинке Российской империи того времени. Или Кулибин где-то обучался? В Европу ездил или были другие школы и у нас?
Источник
Часы 17-18вв. Как можно было с такой точностью изготовить вручную симметричные шестерни и другие детали?
Я как-то из серебряной пластины по размеченному шаблону вытачивал себе медальон. В моем распоряжении был ручной лобзик, напильники и надфили, полировочная паста. Но высококлассного изделия у меня не получилось. Ни хорошей геометрии, ни качество обработки металла я не добился. Да, я не ювелир и не владею всеми их техниками. Но все ли часовщики того времени были ювелирами? Выточить миниатюрную шестерню – это не камень в кольцо вставить.
Если рассмотреть часы И.Кулибина и другие часы европейских мастеров того времени более внимательно, то можно понять, что детали изготовлены токарным способом, а не вручную. А что мы знаем о токарных станках того времени? Оказывается, они были в большом разнообразии, вот информация:
Скриншот из книги 17в. Это оружейные станки для изготовления стволов ружей на тульском заводе.
Ссылка на книгу, показывающая рисунки остальных станков тех времен, а именно 1646г. Их уровень никак не хуже станков 19в. Именно на них и изготавливали такие шедевры, а не ручным инструментом, как пишут историки.
Еще несколько фотографий станков, на которых изготавливали высокотехнологические детали 17-18вв.
Станки до 19в.
Источник https://vk.com/wall-101806119_6781
Объявление на avito о продаже станины станка начала 19в. Видимо на нем стоит дата, если его так точно датировали.
Станки для производства часов?
Но сами станки тоже изготовлены на станках, и вероятно с использованием фрезерных принципов обработки металлов.
Крупным планом
Узлы этих станков – тоже произведение искусства и верх инженерной мысли и технологий той эпохи. И такое было далеко не редкостью.
Источник
Но вот почему историки говорят, что все изготавливалось вручную? Ручная обработка точности для механизмов часов не даст, часы просто не будут работать.
Меня больше всего интересуют узлы трения в таких механизмах. И чем они смазывались? Вопросов много, но ответов на них с точки зрения технологий изготовления и материаловедения никто не дает.
Продолжение следует…
***
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Да, возможно, все это имело место в древности. Но часть примеров можно объяснить гипотезой литья и формовкой из геобетонов (выходов холодных флюидолитов). Не исключено, что следы режущих инструментов – это всего лишь следы шпателя по «пластилиновым» массам.
Я считаю, что высокоразвитая цивилизация была, но она была иной, не такой как мы ее себе представляем. Без промышленности и потребительства, без «костылей» в виде гаджетов и централизованного энергоснабжения. А оснастка для производства была самодостаточной и универсальной. На уровне кустарного мелкосерийного производства. Привод – ручной с маховиком (инерционным накопителем), либо паровые машины, про самые яркие примеры из которых нам позже сообщили в истории в виде первых паровозов. Каждое изделие было индивидуальностью и в какой-то степени произведением искусства. Не было конвейера и стандартизации под одну гребенку.
И эта цивилизация была недавно, еще в средневековье. Предлагаю погрузиться в доказательства этого утверждения.
Видео об экспонатах, хранящиеся в Эрмитаже (их более 300!) 18в. Это шедевры микромеханики и инженерной мысли того времени. Что бы сегодня разработать сегодня такие механизмы, нужны коллективы проектировщиков:
В Европе увлечение этой автоматикой и механическими игрушками по истории длилось 200 лет. И почти одномоментно интерес к ним пропал! Даже во дворце китайского императора к 19в. скопилось около 5000 подобных экспонатов. Тогда сколько их было во всей Европе? Как у нас сотовых телефонов? И что произошло, что пропала и традиция изготовления этих автоматов и интерес к ним? Историки говорят, что изобретение граммофона поставило крест на подобных игрушках. Но так ли это? Может быть была совсем иная причина? Ведь в наше время электроника в смартфонах только прогрессирует. Я сомневаюсь, что во всем мире моментально к ним может пропасть интерес.
Часы Кулибина
Одним из шедевров, хранящиеся в коллекции Эрмитажа, являются часы Кулибина:
Часы яичной формы, созданные И.Кулибиным в 1767 году к приезду Екатерины II к ее приезду в Нижний Новгород. Часы проигрывали каждый час пасхальные мелодии. В конце каждого часа миниатюрными статуэтками разыгрыались представления на библейские мотивы. 427 мельчайшие детали. Восстановить реставраторы не могут до сих пор, т.к. не могут разгадать секрет их работы.
А сейчас прочтя эту краткую информацию, подумайте: как простой самоучка мог сделать такой шедевр микромеханики? Для современного инженера нужно знать множество дисциплин и иметь просто огромный опыт в материаловедении и принципах построения механизмов часов. Значит, была отличная школа даже в глубинке Российской империи того времени. Или Кулибин где-то обучался? В Европу ездил или были другие школы и у нас?
Источник
Часы 17-18вв. Как можно было с такой точностью изготовить вручную симметричные шестерни и другие детали?
Я как-то из серебряной пластины по размеченному шаблону вытачивал себе медальон. В моем распоряжении был ручной лобзик, напильники и надфили, полировочная паста. Но высококлассного изделия у меня не получилось. Ни хорошей геометрии, ни качество обработки металла я не добился. Да, я не ювелир и не владею всеми их техниками. Но все ли часовщики того времени были ювелирами? Выточить миниатюрную шестерню – это не камень в кольцо вставить.
Если рассмотреть часы И.Кулибина и другие часы европейских мастеров того времени более внимательно, то можно понять, что детали изготовлены токарным способом, а не вручную. А что мы знаем о токарных станках того времени? Оказывается, они были в большом разнообразии, вот информация:
Скриншот из книги 17в. Это оружейные станки для изготовления стволов ружей на тульском заводе.
Ссылка на книгу, показывающая рисунки остальных станков тех времен, а именно 1646г. Их уровень никак не хуже станков 19в. Именно на них и изготавливали такие шедевры, а не ручным инструментом, как пишут историки.
Еще несколько фотографий станков, на которых изготавливали высокотехнологические детали 17-18вв.
Станки до 19в.
Источник https://vk.com/wall-101806119_6781
Объявление на avito о продаже станины станка начала 19в. Видимо на нем стоит дата, если его так точно датировали.
Станки для производства часов?
Но сами станки тоже изготовлены на станках, и вероятно с использованием фрезерных принципов обработки металлов.
Крупным планом
Узлы этих станков – тоже произведение искусства и верх инженерной мысли и технологий той эпохи. И такое было далеко не редкостью.
Источник
Но вот почему историки говорят, что все изготавливалось вручную? Ручная обработка точности для механизмов часов не даст, часы просто не будут работать.
Меня больше всего интересуют узлы трения в таких механизмах. И чем они смазывались? Вопросов много, но ответов на них с точки зрения технологий изготовления и материаловедения никто не дает.
Продолжение следует…
***
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