Горбачёв заявил о необходимости стратегического диалога между Россией и США

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Бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что России и США необходимо вести стратегический диалог, потому что ядерное сдерживание не защищает мир, а подвергает его опасности. Такое мнение он выразил в статье, опубликованной в The Wall Street Journal, передает RT
.
«Я согласен с ними о безотлагательной необходимости (возобновления. — прим. ред.) стратегического взаимодействия между США и Россией. Я также убеждён в том, что ядерное сдерживание вместо того, чтобы защищать мир, ставит его под постоянную угрозу», — отметил
Горбачёв.
Ранее Горбачёв прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений. Он отметил, что риторика американской стороны изменилась.
Источник: http://voicesevas.ru/news/44306-gorbachev-zayavil-o-neobhodimosti-strategicheskogo-dialoga-mezhdu-rossiey-i-ssha.html
ещё не сдох что ли?