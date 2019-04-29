Мировые расходы на оборону в 2018 году
08:36. 29 апреля 2019 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Шведский институт SIPRI выпустил пресс-релиз о мировых расходах на оборону в 2018 году.
В 2018 ГОДУ МИРОВЫЕ ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ ВЫРОСЛИ ДО $1.8 ТРЛН.
(Стокгольм, 29 Апреля 2019) Согласно новым данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), мировые военные расходы в 2018 г. выросли до $1822 млрд, что на 2.6% больше, чем в 2017 г.
Соединенные Штаты Америки, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция вошли в первую пятерку стран с крупнейшими военными расходами в мире. На них приходилось 60% мировых военных расходов.
Военные расходы США увеличились впервые с 2010 г., в то время как рост расходов Китая наблюдался 24-й год подряд. Полностью обновленная база данных SIPRI о мировых военных расходах доступна с сегодняшнего дня по адресу https://www.sipri.org.
В 2018 г. мировые военные расходы увеличивались второй год подряд и достигли самого высокого уровня с 1988 г.
В 2018 г. мировые военные расходы были на 76% выше, чем в 1998 г., когда военные расходы достигли самой низкой отметки после окончания холодной войны.*
В 2018 г. мировые военные расходы составили 2.1% мирового валового внутреннего продукта (ВВП) или $239 на человека.
В 2018 году половина мировых военных расходов приходилась на США и Китай, – сообщает Нан Тьян, научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI. – Более высокий уровень мировых военных расходов в 2018 году является главным образом результатом
значительного увеличения расходов в этих двух странах’.
Увеличение военных расходов США и Китая обусловило рост мировых военных расходов
Впервые с 2010 г. военные расходы США выросли на 4.6% и в 2018 г. достигли $649 млрд. США оставались страной с крупнейшими военными расходами в мире. Военные расходы США в 2018 г. примерно соответствовали сумме военных расходов восьми стран,
следующими за США в рейтинге SIPRI. ‘Рост военных расходов США был обусловлен реализацией с 2017 года новых программ по закупкам оружия при администрации Трампа’, – отмечает Од Флеран, директор Программы вооружений и военных расходов SIPRI.
Китай – вторая страна в мире по величине военных расходов – в 2018 г. увеличил свои военные расходы на 5.0% до $250 млрд. Рост военных расходов Китая наблюдался 24-й год подряд. Расходы Китая в 2018 г. были почти в 10 раз выше, чем в 1994 г., и на них
приходилось 14% мировых военных расходов. ‘Рост военных расходов Китая отслеживает общий экономический рост страны, – сообщает Нан Тьян, научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI.
– С 2013 года Китай выделяет 1.9% своего ВВП на военные нужды’.
Три десятилетия роста военных расходов в Азии и Океании
Рост военных расходов в Азии и Океании наблюдается с 1988 г. В 2018 г. военные расходы достигли $507 млрд. и составили 28% от общего объёма мировых военных расходов. В 1988 г. этот показатель был всего 9.0%.
В 2018 г. Индия увеличила свои военные расходы на 3.1% до $66.5 млрд. Военные расходы Пакистана выросли на 11% (тот же уровень роста, что и в 2017) и достигли $11.4 млрд. в 2018 г. Военные расходы Южной Кореи достигли $43.1 млрд. в 2018 г. Рост составил 5.1%
– самый высокий показатель ежегодного прироста с 2005 г. ‘Напряженность между странами Азии, а также между Китаем и США является основной движущей силой продолжающегося роста военных расходов в регионе’, – поясняет Симон Веземан,
старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI.
Рост военных расходов в странах Центральной и Восточной Европы
Несколько стран в Центральной и Восточной Европе значительно увеличили свои военные расходы в 2018 г. Расходы Польши выросли на 8.9% в 2018 г. до $11.6 млрд., в то время как расходы Украины выросли на 21% до $4.8 млрд. Расходы Болгарии, Латвии,
Литвы и Румынии также выросли (18–24%) в 2018 г. ‘Рост военных расходов в Центральной и Восточной Европе во многом связан с растущими представлениями об угрозах со стороны России, – сообщает Питер Веземан,
старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI. – Это несмотря на то, что российские военные расходы за последние два года сократились’.
В 2018 г. военные расходы России составили $61.4 млрд., что сделало ее шестой по размерам военных расходов страной в рейтинге SIPRI. По сравнению с 2017 г. военные расходы России сократились на 3.5%.
Дополнительные факты
▪ Военные расходы в странах Южной Америки выросли на 3.1% в 2018 г. Это было связано главным образом с увеличением расходов Бразилией (на 5.1%), которое наблюдалось второй год подряд.
▪ В 2018 г. военные расходы в странах Африки сократились на 8.4%. Снижение военных расходов наблюдалось четвертый год подряд с 2014 г. – когда военные расходы Африки достигли своего пикового показателя. Существенно сократились военные расходы в Алжире (-6.1%), Анголе (-18%) и Судане (–49%).
▪ Военные расходы государств на Ближнем Востоке, сократились на 1.9% в 2018 г.
▪ Военные расходы всех 29 членов Организации Североатлантического договора составили $963 млрд. в 2018 г. или 53% мировых расходов.
▪ Наибольший абсолютный рост военных расходов в 2018 г. наблюдался в США ($27.8 млрд.), а наибольшее сокращение – в Саудовской Аравии (- $4.6 млрд.)
▪ Военные расходы Турции увеличились на 24% в 2018 г. до $19.0 млрд. – самый высокий годовой процентный прирост среди 15 стран с крупнейшими военными расходами в мире.
▪ 6 из 10 стран с самой высокой долей военных расходов в ВВП в мире в 2018 г. находятся на Ближнем Востоке: Саудовская Аравия (8.8% ВВП), Оман (8.2%), Кувейт (5.1%), Ливан (5.0%), Иордания (4.7%) и Израиль (4.3%).
* Все процентные изменения выражены в реальном выражении (в постоянных ценах 2017 года).
https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-04/milex_press_release_rus.pdf
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4952958.html