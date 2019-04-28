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Тайное агентство российской экономики

19:09. 28 апреля 2019 Просмотров - 179 Нет комментариев Опубликовал:

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После нашего недавнего разбора деятельности «Сколково» вы буквально завалили нас просьбами проанализировать другие российские структуры, а некоторые сокрушались, что одного «Сколково» на всю Россию явно недостаточно. Поэтому сегодня мы рассказываем про агентство, которое уже 8 лет реально меняет российскую экономику в лучшую сторону, но про которое, вы скорее всего, ничего не слышали.

https://www.mlg.ru/ratings/research/6…

Текст выпуска и все ссылки: www.время-вперед.рус/

О Клубе «Время-вперёд!»: https://www.время-вперед.рус/glavnaya…

Время-вперёд! №341 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/TDSXMSn2Dic

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TDSXMSn2Dic

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