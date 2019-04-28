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Свободные люди в свободной стране

20:22. 28 апреля 2019 Просмотров - 118 Один комментарий Опубликовал:




Относительно реакции Зеленского.

1. Вполне понятно, что до решения вопроса с парламентом, где сейчас сохраняются рычаги влияния Порошенко, Зеленский будет избегать некоторых вопросов, которые могут подтолкнуть оппонентов к реализации угроз связанных с ограничениями президентских полномочий Зеленского.
2. Поэтому копирование риторики Порошенко продолжается и будет продолжаться, как минимум до осени или же до даты досрочных выборов, которые окружение Зеленского сейчас пытается протолкнуть.
3. Вместе с тем, даже в этом случае весьма наивно было бы ожидать схода Украины с текущей траектории движения, как в силу позиции США, так и в силу кадрового содержания окружения Зеленского, сходного по взглядам с окружением Порошенко. Короля играет свита.
4. Важно понимать, что даже если сам Зеленский "чего-то там хочет", это ничего не значит. Как мы прекрасно видели, риторика Трампа на тему "эффективного улучшения отношений с Россией" была эффективно блокирована. С Зеленским может быть точно также.
5. При текущей риторике из Киева деэскалации отношений конечно не будет – решение о выдаче паспортов наглядно показывают, что пустым словам "партнеров" из Киева более не верят. Ждут конкретных шагов – прекращения огня, отвода войск и прекращения русофобского курса Порошенко.
6. Если ничего из этого не последует – то и говорить по сути не о чем – ни в Минском, ни в Нормандском формате. Скорее наоборот, после реализации угрозы с паспортами для ЛДНР, могут последовать и другие шаги (вроде ужесточения санкций против Украины и выдачи паспортов для жителей Украины).
7. Риторика Зеленского с глупостями про "свободных людей", "образец демократии", "свободу слова", "свободу СМИ" достаточно наглядна иллюстрирует взгляды Зеленского полностью оторванные от того, что на самом деле происходит на Украине.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4952159.html

Метки: Зеленский, Путин, Россия, Украина

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