Профессор МПГУ Г.А.Артамонов на канале “Красная линия. Об антисоветизме “Бессмертного полка””

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Алексей Широпаев По НТВ прошел очередной фильм Алексея Пивоварова о войне: «Вторая ударная. Преданная армия Власова». Пожалуй, это лучший фильм Пивоварова. Он вполне выявил человеконенавистническую суть имперско-большевистской системы, бросавшей в топку ...
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Натуре моей более свойственно следовать примеру Фламинина, которому ближе были те, кто в нём нуждался, чем те, кто мог его облагодетельствовать, нежели примеру Пирра, унижавшегося перед сильными и надменного со слабыми.
Против немецко-японской фашисткой тирании воевали под Красным Знаменем. Красное оно от того, что много крови пролито за ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА ЖИЗНЬ, против любого рабства: бумажного или электронного (номер вместо Имени).
Пследнее публичное выступление И.В. Сталина. Речь на XIX съезде ВКП (б). После 5 -ой мин.: …Советский Союз , разгромив немецко-японскую фашисткую тиранию, избавил народы Европы и Азии от фашисткого рабства.” в видео “Последнее выступление И.В. Сталина / Last speech of J.Stalin (1952 г.)”
https://www.youtube.com/watch?v=zqyRoke3TAI
19 съезд ВКП(б). Почему о нём молчат…
“14 октября 1952 года на съезде выступил с речью Иосиф Сталин, это было его последнее выступление, запечатлённое кинохроникой, перед убийством в начале марта 1953 года. (отравление И.В, Сталина). Фактически политическим завещанием И. В. Сталина стала работа «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗМА В СССР» В этой работе он подчёркивал, что после всех успехов социализма, после всех успешно решённых социализмом задач, у социалистического Советского Союза и у возникающей мировой социалистической системы возник ряд таких проблем,от решения которых зависит судьба социализма, СССР и мира. Эта работа Сталина- выдающийся, программный труд, но глубину её и гениальность так и не поняли по-настоящему. Она была предана забвению. По замыслу Сталина И. В.этот съезд партии должен был стать ключевым моментом реформы партийного и государственного строительства в СССР,разделить высшее партийное и государственное руководство в СССР, привести к качественному изменению идеологической работы, для чего освободить партийные органы от хозяйственных и контролирующих функций, а управление народным хозяйством СССР сосредоточить исключительно в министерствах и ведомствах под управление Совета министров СССР .Но этого не произошло. После смерти Сталина И. В.решения съезда были изменены, реформы не произошло. Документы съезда и последовавшего за ним Пленума ЦК КПСС либо замалчивались, либо не были опубликованы, что явилось единственным исключением в истории таких мероприятий КПСС. На съезде присутствовала делегация Компартии Китая, которую возглавлял Лю Шаоци, коммунистов Польши, ГДР, Венгрии, Болгарии, Румынии, Чехословакии, Албании, из народной Кореи, Вьетнама, Монголии. Были делегации компартий из капиталистических стран.”
https://maxpark.com/community/politic/content/2622660