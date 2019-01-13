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Профессор МПГУ Г.А.Артамонов на “Хуторе Захара Прилепина. В чем настоящая суть русской идеи?”

09:59. 13 января 2019 Просмотров - 121 Один комментарий Опубликовал:

#МПГУ #Артамонов #Прилепин #СМИ

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 16583 14343
    Вячеслав 13 января 2019 в 11:10 Ссылка Пометить
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    Основная наша идея такая – забирайте свою демократию и валите в свои земли обетованные… А мы сами себя обустроим…

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