Банки. Забег на выживание

В банковской системе РФ-ии продолжаются и планируются потрясения, злые языки болтают, что в ЦБ РФ принято решение оставить к концу 2019 года всего около 130 банков. В течение ближайших 2-3 х месяцев банкиры, – как хозяева, так и управленцы, замешанные в сомнительных схемах будут находится под самым пристальным вниманием и « жесточайшим прессом» спецслужб. Из ЦБ периодически «утекают» списки кандидатов на посадку в ближайшие два-три месяца. Приведу перечень банков из таких списков, случайно долетевших до моих ушей, и кому нужно очень живенько «исправляться и договариваться» в интересах «себя любимых» и своих клиентов :

1.Руна Банк

2.Эко Инвест

3. РАМ Банк (бывший БЦК)

4. Вологжанин

5. Вятич

6. Живаго

7. Экси Банк

8. Холдинвестбанк

9. Народный (КРЧ)

10. Промсельхозбанк

11.Спутник

12.Энерготрансбанк

13.Проинвестбанк

14.Автоград

15.Реалист

16.Геобанк

17.Промтрансбанк

Если где ошибка в названиях, – извиняюсь, «злые языки», что с них взять! Еще есть в списках пару-тройку банков, но им уже все…. Нет смысла поминать, лицензии отозваны, хозяева сидят или в розыске. И чтобы банкиры не питали иллюзий о существующих «крышах и договоренностях» и «быстрее шевелились», перед массовыми посадками, даже зачистили «неправильную» команду «решальщиков – помогаек»:

https://www.kp.ru/daily/26971/4027426/

“Управлением собственной безопасности ФСБ во взаимодействии с Главным военным следственным управлением СК России в рамках возбужденного уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах задержан начальник отдела одного из подразделений ФСБ России полковник Черкалин Кирилл Владимирович. Одновременно ФСБ России совместно с СК РФ по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны бывшие сотрудники того же подразделения Фролов Дмитрий Алексеевич и Васильев Андрей Валерьевич, ранее уволенные с военной службы по компрометирующим обстоятельствам”, – говорится в сообщении службы. Как стало известно “КП” задержанные курировали в России банковскую деятельность и проверки других финансовых структур около 10 лет.

https://lenta.ru/news/2019/04/26/fsb/(26 апреля 2019)

Раскрыты подробности задержания полковника ФСБ Черкалина

Начальник отдела в управлении «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБКирилл Черкалин, задержанный25 апреля, подозревается в получении взяток на десятки миллионов рублей. Бывшие сотрудники управления Дмитрий Фролови Андрей Васильев, по версии следствия, были решальщиками. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Во время обысков в кабинете и дома у Черкалина изъяли крупную сумму денег, коллекции часов и драгоценности. «Возможно, это будет второй Захарченко», — сказал один из собеседников издания. У полковника МВДДмитрия Захарченко при обыске в квартире нашли8,5 миллиарда рублей в валюте. Черкалин подозревается в неоднократном получении особо крупных взяток (часть 6 статьи 290 УК), которые могут быть связаны с уголовным делами о банковских махинациях. Дело ведут следователи, занимавшиеся чиновницей МинобороныЕвгенией Васильевойв рамках расследования махинаций в «Оборонсервисе». Бывшие сотрудники управления «К» полковники Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, также задержанные, подозреваются в особо крупном мошенничестве. По некоторым данным, они были уволены из ФСБ несколько лет назад из-за того, что не указали в декларациях заграничную недвижимость своих родственников. Главное следственное управление Следственного комитетаРоссии подозревает, что они были решальщиками: обещали «клиентам» посодействовать в закрытии уголовного дела, но получили деньги и ничего не сделали. Фролов до отставки возглавлял банковский отдел в управлении «К», а Черкалин носил звание капитана и был его заместителем. Черкалин расследовал десятки дел о банковских махинациях, в том числе против бывшего сенатора и владельца Межпромбанка Сергея Пугачева, которого заочно обвинили в особо крупной растрате. Один из высокопоставленных собеседников «Коммерсанта» назвал Черкалина весьма уважаемым человеком и допустил, что уголовное дело приведет к кадровым перестановкам в ФСБ. Как утверждают источники, Черкалин был одним из доверенных лиц начальника управления «К» Ивана Ткачева, при котором подразделение занималось разработками бывших министра экономического развития Алексея Улюкаеваи министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, а также владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых.

http://infopressa.com/2019/04/26/boilerroomchannel-arest-cherkalina-navodit-na-razmyshleniia-o-tom-chto-postypilo-ego-katalizatorom/

Арест Черкалина наводит на размышления о том, что поступило его катализатором. Он курировал банковскую сферу, то есть резонно предположить, что связан с банком Югра. Но про то, что с этим банком и почему Хотин так долго на плаву, все давно знали. Черкалина считают близким к начальнику управления «К» СЭБ ФСБ Ивану Ткачева. Последний засветился в скандале с бывшим главой Серпуховского района Шестуном, после чего чиновник отправился за решетку, а Ткачева и Ярина этот скандал внешне не коснулся. По одной из версий, аресты внутри ФСБ могут быть связаны с недовольством определенной части системы всевластием ФСБ, и арест Хотина стал кульминацией элитных войн. Никогда ранее люди, которые находились под прикрытием силовиков, не подвергались арестам, пусть даже и домашним. Причем Хотин вел себя довольно разнузданно, и не считал ЦБ значимым оппонентом. Задержания в центральном аппарате ФСБ, которые последовали, и арест Хотина, звенья одной цепи. Из Черкалина уже делают второго Захарченко и говорят о взятках на десятки миллионов рублей, вопрос – кто их давал? Из-за дела Захарченко лег крупнейший подрядчик РЖД, а это десятки миллиардов рублей. Гигантские деньги. Пишут и о том, что УСБ ФСБ, где служил Ткачев, было причастно к аресту генерала МВД Сугробова, который курировал экономические преступления. Если говорить про эту линию, то речь может идти и о ведомственных разборках, хотя МВД давно не участвует в резонансных делах. Сотрудники центрального аппарата ФСБ считались неприкосновенными, это государство в государстве, поэтому для такого ареста должны были произойти тектонические сдвиги, но начались они с ареста Хотина. Самая очевидная версия состоит в том, что арест Калви спровоцировал невиданное ранее сопротивление внутри прозападного лагеря, который и привел к тому, что другая сторона принесла в жертву Хотина. Калви мог стать такой фигурой именно потому, что в отличие от Абызова не имел отношения к коррупционной энергетике. Люди поняли, что система начинает забирать людей совсем рандомно, а ее возможностями пользуется никому не известный Шерзод Юсупов, который вдруг стал звездой экрана. Тем не менее, это все локальные войны, которые не имеют ничего общего с общим политическим климатом в стране. Похоже, вырабатываются новые правила для арестов, которые не будут никого смущать

Черкалин оказал сопротивление и ему при задержании даже сломали руку, поэтому на фото из зала суда он уже с рукой в гипсе, однако некоторые СМИ поспешили сообщить, что «он сопротивления при задержании не оказывал»:

https://ruposters.ru/news/26-04-2019/kommersant-rasskazal-naidennih-dengah

“Коммерсант” рассказал о найденных у арестованного полковника ФСБ деньгах и драгоценностях

26 апреля 2019, 17:30 Начальник управления “К” Службы экономической безопасности ФСБ полковник Кирилл Черкалин, подозреваемый в получении многомиллионных взяток, был задержан на своем рабочем месте на Лубянке. Сопротивления он не оказал, сообщает “Коммерсант” со ссылкой на источники. Задержание, которое состоялось25 апреля, проводили сотрудники управления собственной безопасности ФСБ и оперативники антитеррористического центра спецслужбы. Черкалин добровольно сдал служебное удостоверение, ключи от сейфа, квартиры и автомобиля. После этого в кабинете и дома у полковника были проведены обыски, в ходе которых были изъяты крупные суммы денег, коллекции часов и драгоценности. “Возможно, это будет второй Захарченко”, — поделился источник. Кроме Черкалина, были также задержаны его подчиненные Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Фролову вменяется особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ) — хищение 490 млн рублей в 2011 году. Черкалин курировал в СЭБ борьбу с преступностью в банковской сфере. Главное военное следственное управление подозревает его в неоднократном получении взяток в особо крупном размере, связанных с уголовными делами о махинациях в коммерческих банках, оперативное сопровождение которых осуществлял Черкалин и его подчиненные. 235-й гарнизонный военный суд санкционировал его арест на два месяца.

http://classic.newsru.com/russia/26apr2019/msk490mln.html

В Москве арестованы три полковника ФСБ по делу о хищении 490 миллионов рублей Басманный суд Москвы принял решение заключить под стражу бывших сотрудников управления “К” СЭБ ФСБ полковника Дмитрия Фролова и Андрея Васильева по обвинению в хищении, сообщает РИА “Новости”. Следствие просило арестовать их до 25 июня. Фролов и другие фигуранты этого дела обвиняются в хищении 490 миллионов рублей у главы строительной компании. Следствие установило, что силовики запугивали бизнесмена по фамилии Гляделкин уголовным делом. Так как это ставило под угрозу реализацию проектов по строительству жилых домов в Москве, предприниматель передал вымогателям принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО. “В 2011 году Фролов, действуя в составе преступной группы, убедил потерпевшего передать ему имущество при строительстве на общую сумму 490 млн рублей. Он пообещал потерпевшему за это прекратить уголовное преследование. После получения прав на имущество все было распределено между участниками группы”, – сказал следователь в суде. Вину Фролов, который сейчас работает в одной из нефтегазовых компаний, не признал, добавил следователь.

https://www.kommersant.ru/doc/3955216?from=hotnews

25.04.2019 Глава одного из отделов ФСБ Черкалин задержан по делу о взятках Ранее Telegram-канал «Труба под Неглинной» сообщил, что задержан начальник 2-го отдела Управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин, «который примерно десять лет руководил контрразведчиками, курировавшими ЦБ и банки». По данным канала, оперативные действия связаны с делом экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина. Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра», входившего в топ-30 по активам среди российских банков, еще в июле 2017 года. С тех пор ЦБ неоднократно добивался возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ст. 201 и ст. 196 УК РФ (мошенничество и растрата в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями и преднамеренное банкротство) по факту кредитования «Югрой» юрлиц, не вернувших заемные средства. Последнее заявление Банка России о преступлениях в банке было направлено в феврале 2019 года. Алексей Хотин был задержан в рамках возбужденного 18 апреля дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Басманный райсуд Москвы отправил его под домашний арест.

Вывод из ареста Чекалина и его подельников оставшиеся на свободе его коллеги должны сделать только один, – самое высокое начальство более не намерено терпеть «кидал-подчиненных», которые «берут не по чину», не доносят долю наверх, еще и «распугивают лохов», беря деньги за решение вопроса, а сам вопрос при этом не решая. И кстати, что-то никто из либералов по поводу ареста Чекалина и его группы еще не начал вспоминать репрессии и 37-й год, хотя сходство, согласитесь, имеется.

Судя по накалу страстей, решение о наведении порядка в банковской сфере будет реализовано самым жестким образом. Если банкир лично замешан в серых «уголовных» схемах, то «кранты» и ему, – «обдерут до костей» и посадят, ну и, следовательно, его банку, даже если все вокруг считают, что «банк ни в чем таком не замешан» и экономические показатели у него вроде как ничего или даже «вроде как хорошие». Как обычно, честных клиентов это коснется в самую последнюю очередь и может стать очень неприятным сюрпризом. Так что следим за новостями с финансовых фронтов! Банками РФ начат забег на выживание, но судьба любит смелых и видимо у тех, кто предпримет срочные меры для собственного спасения, появится шанс уцелеть и «процветать далее», решив дело миром.