Есть такая сила
Зал, в котором состоялась встреча с общественностью Воронежа, был переполнен. Неудивительно – последний раз мы общались в 2015 году.
Хронометраж:
03:25 — О современной технологии выборов
14:44 — О системе школьного образования в наши дни и почему детей не учат геополитике
20:58 — Почему социальные сети пропагандируют гомосексуализм
24:44 — Как Трамп победил на выборах президента США
29:25 — Об эволюции взглядов Партии Великого Отечества и движения «Патриоты Великого Отечества»
34:15 — О добыче никеля в Воронеже
37:06 — О разнице между Партией и Движением
43:21 — Что делать с памятниками преступникам
47:06 — О «внутривидовой» борьбе в Америке
52:15 — Об отношениях с НОД и Евгением Федоровым
58:14 — Как будет развиваться государство, в котором только 20% выпускников работают по специальности и как вернуть ученых
1:04:53 — Есть ли в России силы, которые могут сказать «нет» всему, что ее разрушает
Фотографии:
P.S. Программа поездки в Воронеж была насыщенной и очень интересной. С утра перед встречей с общественностью мы с коллегами пошли на субботник. А на следующий день отправились изучать историю Воронежа.
Источник: Блокнот. Воронеж
Публицист патриотического лагеря попросил провести ему обзорную экскурсию по городу, что для него и сделал местный краевед.
В минувшие выходные в Воронеж приезжал известный российский писатель Николай Стариков. Блогер патриотического толка провел встречу с читателями в книжном магазине «Амиталь» на Пушкинской, 2. Там Николай Викторович пообщался с поклонниками. Затем публицист поставил автографы на своих книгах. Как оказалось, Стариков не ограничился одной встречей.
Официальное сообщество писателя в социальной сети сообщает, что гость нашего города попросил провести ему обзорную экскурсию по столице Черноземья. На эту просьбу откликнулся местный краевед Владимир Размустов. Николая Старикова повели к останкам крепости Воронежа (откуда и зародился наш город). Кроме того писателю показали Адмиралтейскую площадь, Успенский храм на ней и корабль-музей «Гото Предестинацию».
— Думаю впечатлений у гостя много, — прокомментировал краевед Владимир Размустов.
Отметим, писатель Николай Стариков проводил встречу с читателями под боком с гайд-парком на Никитинской площади. Именно там часто стоят с плакатами представители местной демократической общественности. Сам же Стариков является противником либерализма в его нынешних проявлениях. Он называет главным врагом нашей страны Великобританию. Именно это королевство, по мнению публициста, сыграло главную роль в распаде Российской империи, а затем оно якобы столкнуло лбами нашу страну и Германию в Первой мировой войне.
Илья Ершов
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103096