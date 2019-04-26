Есть такая сила

Зал, в котором состоялась встреча с общественностью Воронежа, был переполнен. Неудивительно – последний раз мы общались в 2015 году.

Хронометраж:

03:25 — О современной технологии выборов

14:44 — О системе школьного образования в наши дни и почему детей не учат геополитике

20:58 — Почему социальные сети пропагандируют гомосексуализм

24:44 — Как Трамп победил на выборах президента США

29:25 — Об эволюции взглядов Партии Великого Отечества и движения «Патриоты Великого Отечества»

34:15 — О добыче никеля в Воронеже

37:06 — О разнице между Партией и Движением

43:21 — Что делать с памятниками преступникам

47:06 — О «внутривидовой» борьбе в Америке

52:15 — Об отношениях с НОД и Евгением Федоровым

58:14 — Как будет развиваться государство, в котором только 20% выпускников работают по специальности и как вернуть ученых

1:04:53 — Есть ли в России силы, которые могут сказать «нет» всему, что ее разрушает

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Фотографии:

P.S. Программа поездки в Воронеж была насыщенной и очень интересной. С утра перед встречей с общественностью мы с коллегами пошли на субботник. А на следующий день отправились изучать историю Воронежа.

Источник: Блокнот. Воронеж

Публицист патриотического лагеря попросил провести ему обзорную экскурсию по городу, что для него и сделал местный краевед. В минувшие выходные в Воронеж приезжал известный российский писатель Николай Стариков. Блогер патриотического толка провел встречу с читателями в книжном магазине «Амиталь» на Пушкинской, 2. Там Николай Викторович пообщался с поклонниками. Затем публицист поставил автографы на своих книгах. Как оказалось, Стариков не ограничился одной встречей. Официальное сообщество писателя в социальной сети сообщает, что гость нашего города попросил провести ему обзорную экскурсию по столице Черноземья. На эту просьбу откликнулся местный краевед Владимир Размустов. Николая Старикова повели к останкам крепости Воронежа (откуда и зародился наш город). Кроме того писателю показали Адмиралтейскую площадь, Успенский храм на ней и корабль-музей «Гото Предестинацию». — Думаю впечатлений у гостя много, — прокомментировал краевед Владимир Размустов. Отметим, писатель Николай Стариков проводил встречу с читателями под боком с гайд-парком на Никитинской площади. Именно там часто стоят с плакатами представители местной демократической общественности. Сам же Стариков является противником либерализма в его нынешних проявлениях. Он называет главным врагом нашей страны Великобританию. Именно это королевство, по мнению публициста, сыграло главную роль в распаде Российской империи, а затем оно якобы столкнуло лбами нашу страну и Германию в Первой мировой войне. Илья Ершов

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103096