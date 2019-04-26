Цитаты знаменитостей, которые им не принадлежат

Многие ёмкие и остроумные фразы, которые приписываются тем или иным знаменитым политикам, писателям или философам, на самом деле были либо сказаны не ими, либо народная молва переврала оригинальные цитаты до неузнаваемости. Главная проблема цитат в интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность…

Как разрушить Америку? Совет вождя

Советский лидер Иосиф Виссарионович Сталин неожиданно вмешался в ход предвыборной кампании 2016 года в Соединённых Штатах. «Виновником» данного события стал кандидат в президенты от Республиканской партии Бен Карсон.

Во время теледебатов Карсон сказал: «Иосиф Сталин заявил, что, если ты хочешь разрушить Америку, тебе необходимо уничтожить три вещи — нашу духовную жизнь, наш патриотизм и нашу нравственность».

Очень быстро зрители и пользователи Сети обнаружили, что претендент на президентский пост привёл слова, которые Сталин на самом деле никогда не произносил. После этого в адрес Карсона посыпались сотни иронических комментариев.

Самое любопытное, что цитата, приведённая Беном Карсоном, хорошо знакома российской аудитории — её, но только в обратном переложении по отношению к России, приводят то как часть так называемого «плана Даллеса», то как высказывание Збигнева Бжезинского. Некоторые и вовсе приписывают её Отто фон Бисмарку.

На самом деле ни Сталин, ни Бисмарк, ни Бжезинский, а также другие видные деятели разных эпох к этой фразе не имеют никакого отношения. Наиболее похожее высказывание встречается у героя романа писателя Анатолия Иванова «Вечный зов», бывшего русского жандармского офицера, а на момент высказывания — штандартенфюрера СС Лахновского.

Казус, случившийся с Беном Карсоном, не является столь уж редким. Благодаря интернету, тиражирование громких высказываний и афоризмов известных людей, которые на самом деле ничего подобного не произносили, стало массовым.

Вождь русской революции Владимир Ильич Ленин писал об этом: «Главная проблема цитат в интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность».

Если вас смутило историческое соседство Ленина и интернета, то вас можно поздравить — разумеется, он ничего подобного не писал. Однако эта фраза, запущенная кем-то как насмешка над цитатами-фейками, сегодня уже сама многими не слишком подкованными в исторических вопросах гражданами принимается за чистую монету.

Ниже – несколько примеров знаменитых высказываний сильных мира сего, которых они на самом деле никогда не произносили.

1. «Нет человека — нет проблемы», — Иосиф Сталин

Неизвестно, что сказал бы советский вождь, услышав данное изречение, — возможно, одобрительно бы покивал головой, а возможно, покрутил бы пальцем у виска. В любом случае, нет достоверных подтверждений того, что Сталин когда-либо говорил подобную фразу.

На самом деле фразу ввёл в оборот и приписал Сталину писатель Анатолий Рыбаков в романе «Дети Арбата». Говорят, автор от души потешался над публицистами и политиками, которые в своих выступлениях приводили эту фразу как действительно сталинскую.

2. «У нас незаменимых людей нет», — Иосиф Сталин

И ещё одна фраза, приписываемая генералиссимусу, но ему не принадлежащая. В 1942 году её использовал в пьесе «Фронт» драматург Александр Корнейчук. Но и он не является её автором.

Слова на самом деле принадлежат комиссару французского революционного Конвента Жозефу Ле Бону и были сказаны в 1793 году. Виконт де Гизелен, арестованный за политическую неблагонадёжность, просил сохранить ему жизнь, так как его образование и опыт ещё могут быть полезны новой Франции. На что комиссар Ле Бон ответил: «В Республике незаменимых людей нет!»

Комиссар оказался прав — вскоре вслед за виконтом на гильотину отправился и он сам…

3. «Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой», — Уинстон Черчилль

Ещё одна знаменитая фраза, теперь уже не Сталина, а о Сталине. Действительно, Уинстон Черчилль относился к советскому лидеру с опаской и уважением, что отразилось даже в речи в Фултоне, с которой началась холодная война: «Я глубоко восхищаюсь и чту доблестный русский народ и моего товарища военного времени маршала Сталина».

Но вот про соху и атомную бомбу Черчилль ничего не говорил. Впервые как цитату Черчилля её в статье «Не могу поступиться принципами» в марте 1988 года привела сталинистка Нина Андреева.

Источником вдохновения для Андреевой могла послужить статья о Сталине из Британской энциклопедии 1956 года. Автор статьи, советолог Исаак Дойчер, писал: «Суть подлинно исторических достижений Сталина состоит в том, что он принял Россию с сохой, а оставляет с ядерными реакторами. Он поднял Россию до уровня второй индустриально развитой страны мира».

4. «Когда я слышу слово «культура», у меня рука тянется к пистолету», — Йозеф Геббельс

Главный пропагандист Третьего рейха действительно не жаловал те проявления культуры, которые не вписывались в нацистскую идеологию. Возможно, он даже подписался бы под этим высказыванием, как и Герман Геринг, которому иногда тоже приписывают авторство данных слов. Но правда в том, что ни Геринг, ни Геббельс подобного не говорили.

На самом деле фраза взята из пьесы нацистского драматурга Ганса Йоста«Шлагетер», посвящённой немецкому ветерану Первой мировой, который после оккупации союзниками Рейнской области продолжал подрывать французские поезда.

В пьесе Шлагетер обсуждает со своим другом, стоит ли тратить время на учёбу, если в стране оккупация. Друг отвечает, что лучше сражаться, а не учиться и что при слове «культура» он снимает с предохранителя свой браунинг.

5. «Солдат не жалеть, бабы ещё нарожают!» — маршал Георгий Жуков

Среди критиков полководческих талантов маршала Жукова, а также среди поклонников версии о том, что Красная армия «закидала трупами» вермахт, эта цитата очень популярна.

Проблема в одном — Жуков никогда её не произносил. Как не произносили её Александр Суворов, Михаил Кутузов и император Пётр Великий, которым в разное время её приписывали.

Достоверно не известно, как и когда возникла эта фраза. Нечто похожее можно встретить в письме императрицы Александры Фёдоровны Николаю II, датированном 17 августа 1916 года: «Генералы знают, что у нас ещё много солдат в России, и поэтому не щадят жизней, но это ведь были великолепно обученные войска, и всё — понапрасну».

6. «Франко-прусскую войну выиграл немецкий школьный учитель», — Отто фон Бисмарк

Отто фон Бисмарк за свою жизнь произнёс немало такого, что впоследствии превратилось в афоризмы. Но, помимо реальных слов Бисмарка, есть масса таких, которые приписываются ему ошибочно.

Автором высказывания является современник Бисмарка, учитель географии Оскар Пешель. Слова, появившиеся в газетной статье летом 1866 года, относились не к франко-прусской, а к австро-прусской войне: «Когда пруссаки побили австрийцев, то это была победа прусского учителя над австрийским школьным учителем».

7. «Кто в молодости не был радикалом — у того нет сердца, кто в зрелости не стал консерватором — у того нет ума», — Уинстон Черчилль

Про эту фразу Черчилля слышали очень многие, но вот беда — сам британский премьер, очевидно, её никогда не произносил. Британские историки, переворошив архивы, так и не нашли достоверного подтверждения произнесения Черчиллем данной фразы.

Пол Эддисон из Эдинбургского университета утверждает: «Черчилль явно не мог сказать это, так как он сам был консерватором в 15 лет и либералом — в 35. Кроме того, стал бы он говорить столь неуважительно для Клемми (Клементина Черчилль, жена Уинстона — прим. ред.), которую всю жизнь считали либералкой?»

Наиболее вероятным автором выражения считается премьер-министр Франции в 1847–1848 годах Франсуа Гизо, сказавший однажды: «Кто не республиканец в двадцать лет, у того нет сердца; кто республиканец после тридцати, у того нет головы».

8. «Любая кухарка может управлять государством», — Владимир Ленин

С конца 1980-х годов этой фразой активно козыряют критики советского строя и социализма в целом. Не вступая в спор на тему того, чьи способности к управлению государством выше — русской кухарки начала XX века или российского депутата начала XXI века, нужно сказать, что таких слов Ленин не произносил.

В данном случае речь идёт о сознательном искажении реальной ленинской фразы. В октябре 1917 года в статье «Удержат ли большевики государственную власть?» Ленин писал:

«Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники.

Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту».

Как видно, оригинальная фраза Ленина имеет абсолютно иное значение.

9. «Если я усну, а проснусь через сто лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу, не задумываясь: пьют и воруют», — Михаил Салтыков-Щедрин

Эта фраза известна всем и регулярно встречается в СМИ. Но Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, несмотря на весь свой сатирический талант, её не писал и не произносил. Скорее всего, не делал этого и второй претендент на авторство, русский историк Николай Михайлович Карамзин.

Фраза появляется у Михаила Зощенко в «Голубой книге» со ссылкой на записные книжки Петра Андреевича Вяземского, который, в свою очередь, ссылается на разговоры с Карамзиным. Достоверного подтверждения реальности беседы, в которой прозвучала такая фраза, нет, поэтому её вполне можно считать авторской находкой самого Зощенко.

10. «Каждый дурак может справиться с кризисом. Что нам даётся труднее, так это повседневная жизнь», — Антон Чехов

Данная фраза особенно активно стала гулять среди российских пользователей интернета в последнее время в связи с экономическим кризисом в стране. Впрочем, популярна она и за рубежом, поскольку Антон Павлович Чехов относится к числу русских писателей и драматургов, которые хорошо известны во всём мире.

Проблема заключается в том, что по сей день никому так и не удалось обнаружить в произведениях, письмах и воспоминаниях о Чехове указание на данную фразу.

Источник: http://2planeta.ru/news/citaty_znamenitostej_kotorye_im_ne_prinadlezhat/2019-04-26-74833