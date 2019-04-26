Что-то тут явно не так

Если бы мне пришлось кого-то бичевать, я бы гораздо сильнее хлестал тех злодеев, которые своим поведением нарушают обещания, начертанные, казалось бы, природой на их лицах: я бы жёстче карал зло, скрывающееся за привлекательной внешностью.

— Мишель Монтень