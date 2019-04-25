111 причин любить Россию – Йенс Зигерт из Германии

Йенс Зигерт живет в Москве уже 26 лет и даже написал книгу под названием «111 причин любить Россию». Он рассказал изданию Russia Beyond об элегантности русских деепричастий, магических свойствах русского мата, а также загадочной «русской душе» или отсутствии таковой

Йенс Зигерт живет в Москве уже 26 лет и даже написал книгу под названием «111 причин любить Россию». Он рассказал изданию Russia Beyond об элегантности русских деепричастий, магических свойствах русского мата, а также загадочной «русской душе» или отсутствии таковой.

Еще в туманном девяносто первом в Кельне я встретил группу белорусов из благотворительной организации, помогающей детям, пострадавшим от чернобыльской катастрофы, и они пригласили нас в Советский Союз. Мы купили лекарства и организовали приезд группы немецких врачей. Я был тогда приятно удивлен радушным приемом в Беларуси и России. Разумеется, я знал, что немцы творили в этих краях во время Второй мировой войны и подсознательно ожидал враждебного, настороженного отношения. Но мои опасения оказались совершенно необоснованными.

Первым, что меня поразило, когда я приехал в Россию в 1991 году, были спальные микрорайоны на окраинах. Почти все крупные советские города были построены таким образом, с огромными массивами жилых зданий, теснящихся на окраинах. Именно в этом путешествии я впервые внимательно взглянул на карту. В моем представлении Советский Союз всегда был далекой страной, но теперь я увидел, что Берлин от Минска отделяют всего 1100 километров. Рим находится вдвое дальше, а Мадрид – втрое!

Общественное и личное пространство

В общественных местах русские довольно сдержаны и редко смотрят друг другу прямо в глаза. Они часто не приветствуют друг друга в подъездах многоквартирных домов, что было бы просто немыслимо в Германии. В общественном пространстве преобладает некоторая отчужденность, укоренившееся представление, что от незнакомцев или от государства не приходится ждать ничего хорошего. Горький исторический опыт научил многих россиян полагаться исключительно на себя. Но по мере того, как вы ближе познакомитесь с ними, когда вы переместитесь из общественного в личное пространство, вас ожидает поразительная трансформация. Никогда вам больше не придет в голову, что Россия – холодная страна.

Обида

Русские остро реагируют на происходящее вокруг и легко обижаются, к чему я был совсем не готов, когда приехал. Пожалуй, справедливо было бы сказать: если вы хотите, чтобы ваши чувства в России воспринимались всерьез, вы должны огорчаться и обижаться! Даже на работе. Более того, россияне могут обижаться абсолютно на что угодно, не только на критику или на недостаток внимания. Так люди выражают свои эмоции. И знаете что? Я прямо сейчас чувствую огорчение и обиду! Поначалу я обижался сознательно, но сейчас я ловлю себя на мысли о том, что больше не контролирую эти чувства.

Москву невозможно любить

Друзья говорят, что я обрусел. Что это на самом деле означает? Как это проявляется внешне? Когда я начинаю ругаться, я использую русскую табуированную лексику, известную как мат. Вы знаете, на немецком языке совершенно невозможно так ругаться, как на русском. Немецкие ругательства – это жалкий лепет по сравнению с русскими. Если хотите научиться ругаться по-настоящему – изучайте русский мат!

Моя жена – русская, и мы с ней однажды сделали открытие, что моя прошлая жизнь в Германии не была на 100 процентов немецкой, а ее московский образ жизни содержал некоторые европейские элементы. Например, теперь я не могу обойтись без хлеба за столом. В Германии его подают только на завтрак или ужин, и очень редко с горячими блюдами. В России же хлеб абсолютно везде. А еще я перенял русскую культуру пития. Например, я теперь не могу выпить без тоста. В Германии человек начинает пить, как только его стакан наполнен. Здесь же тост создает особую связь между всеми, кто сидит за столом.

Я живу в Москве, но не люблю ее. Этот город невозможно любить, он слишком огромный, шумный, агрессивный и вечно меняющийся. Только успеешь что-нибудь полюбить здесь, а на следующий день все уже по-другому. Как и многие западные европейцы, а предпочитаю Санкт-Петербург. Это город мечты, а не реальности, созданный видением одного человека.

Язык – основа всего

Иностранцы, собирающиеся в Россию, должны понимать, что от английского здесь будет немного пользы, как для повседневной жизни, так для знакомства со страной. Все ответы на вопросы кроются в языке – без него доступ к России будет сильно ограничен. Например, слово «обида», которого я коснулся выше. В русском языке оно имеет больше оттенков и смыслов, чем в английском или немецком, и порой бывает трудно найти точный эквивалент.

Вот еще пример: выражение «мне за державу обидно» из фильма «Белое солнце пустыни» (который я, кстати, рекомендую посмотреть всем иностранцам). Как вы это скажете по-английски? Если дословно, получится что-то вроде «я оскорблен от имени страны / государства» или «мне больно видеть, как родина страдает», но в русском языке эта боль гораздо глубже. Кроме того, в русском есть два разных слова: правда и истина, которые в английском и немецком совпадают. Правда – это человеческая точка зрения, убеждение, которое на самом деле может быть и заблуждением, а Истина – это Божья истина, которая вечна и непреложна. Разницу очень трудно передать в переводе. Или слово «зануда», для которого также очень непросто найти точный эквивалент. Разумеется, есть множество примеров обратного, когда трудно найти русское слово для передачи смысла какого-нибудь немецкого понятия.

Часто говорят, что русский язык трудно поддается изучению. Это не совсем так. Нужно рассматривать процесс обучения не как непрерывное движение вперед, а как синусоидальную волну с бесконечными взлетами и падениями. Иногда долго нет прогресса, а за тем вдруг – быстрый скачок вперед. Я помню, как долго и безуспешно боролся с деепричастиями. Зато это было настоящее открытие, когда я, наконец, постиг их. Такой элегантный и точный инструмент для выражения своих мыслей! Главное – никогда не сдаваться.

Не существует никакой русской души!

Я живу в России больше четверти века, и меня часто спрашивают, почему я не хочу вернуться в Германию. Есть одна причина: люди. Моя жена, друзья, близкие. Честно говоря, у меня нет никакого отношения к России. Только к определенным людям. И к политике тоже.

Все говорят о «загадочной русской душе», но ничего подобного на самом деле не существует! С таким же успехом можно говорить о немецкой, французской душе и так далее. У людей в любой стране есть свои национальные черты и особенности менталитета. Термин «русская душа» усредняет и притупляет сложность и разнообразие русского народа. Это похоже на среднюю температуру за год без упоминания о крайних значениях.

В Германии я недавно опубликовал книгу под названием «111 причин любить Россию». Это моя попытка объяснить Россию немцам, используя 111 мазков, чтобы нарисовать общую картину. В ней я рассказываю о рецептах, фильмах, Библии, о таких феноменах как криминальный мир и жизнь по неписанным правилам (как говорят в России, по понятиям), а также взаимоотношения между человеком и власть предержащими.

Книга начинается с двух глав: «Я люблю Россию, потому что она такая однородная» и «Я люблю Россию, потому что она такая разнообразная». И это не противоречие. На Алтае и в Москве люди говорят на одном и том же языке. В Германии можно проехать 20-30 километров по дороге, и местные жители там будут говорить на другом диалекте, в глаза бросится совершенно иная архитектура, а порой даже другая национальная кухня.

В этом смысле Россия очень однородна. Тем не менее, на этой обширной земле проживает более 180 национальностей, здесь есть тундра и субтропики. Именно через это разнообразие и однородность проявляются национальные особенности страны.