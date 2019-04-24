Суд впервые вынес штраф по закону об оскорблении государства

Ему назначили административный штраф в 30 тысяч рублей.

Отмечается, что мужчина разместил в открытом доступе в Сети две записи, которые в неприличной форме оскорбляют “человеческое достоинство и общественную нравственность”.

Решение в силу пока не вступило, его можно обжаловать в областном суде.

Владимир Путин подписал закон о блокировке информации, оскорбляющей человеческое достоинство, общественную нравственность, государство или государственные символы 18 марта.

За подобные публикации предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей.