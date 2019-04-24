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Суд впервые вынес штраф по закону об оскорблении государства

07:57. 24 апреля 2019 Просмотров - 82 Один комментарий Опубликовал:
Фото: © Depositphotos / aa-w
Чудовский райсуд Новгородской области оштрафовал жителя Малой Вишеры за оскорбление государства, сообщается на сайте инстанции, передает РИА Новости.
Ему назначили административный штраф в 30 тысяч рублей.
Отмечается, что мужчина разместил в открытом доступе в Сети две записи, которые в неприличной форме оскорбляют “человеческое достоинство и общественную нравственность”.
Решение в силу пока не вступило, его можно обжаловать в областном суде.
Владимир Путин подписал закон о блокировке информации, оскорбляющей человеческое достоинство, общественную нравственность, государство или государственные символы 18 марта.
За подобные публикации предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей.
Повторное правонарушение влечет штраф от 100 до 200 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/44181-sud-vpervye-vynes-shtraf-po-zakonu-ob-oskorblenii-gosudarstva.html

Метки: Россия

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 12576 10810
    Ирбис 24 апреля 2019 в 10:06

    Просто ну не понимаю в России есть хоть один образованный юрист? Что это за закон? “за оскорбление государства”-это же просто взрыв мозга! Российская Федерация является в международном законодательстве правопреемником СССР и Российской империи! Исходя из этого закона оскорбление СССР и Российской Империи то же должно караться по этому закону. Или как всегда, закон что дышло куда повернёшь туда и вышло!

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