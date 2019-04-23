Как Токио маскирует оккупацию страны Штатами вопросом о Курилах

Sankei Shimbun опубликовало статью, в которой рассказало о новой тактике Японии по возврату Курил. Однако у российских экспертов она вызвала лишь ироничную улыбку.

Как передают в Японии, Токио может пойти на существенные вложения в российский арктический СПГ-проект. Рассматриваются как частные, так и госинвестиции. Это, по мнению автора статьи, может сподвигнуть Россию пойти на уступки в вопросе Курильских островов, ведь добыча сжиженного газа в Арктике крайне важна для РФ.

Однако российский политолог Николай Стариков отнесся к новому японскому «плану» по «возврату» Курил с улыбкой.

«Такая постановка вопроса сродни тому, сколько должен был заплатить Гитлер за то, чтобы блокадный Ленинград сдался или какую сумму должен был перечислить германский нацбанк для того, чтобы Сталин передал Гитлеру Украину. Понятно, что все это абсурдно», — пояснил Стариков в интервью для издания «Политроссия».

Эксперт напомнил, что японские политики регулярно поднимают вопрос Курил, но эти разговоры традиционно оканчиваются ничем. Однако это не значит, что политики или журналисты Японии поступают неумно. Напротив, разговорами о Курилах они преследуют четкую цель. И эта цель – отвлечение внимания от реальных проблем.

Граждане Японии весьма недовольны нахождением на своих территориях военного контингента США. Это действительно неприятное соседство, которое доставляет массу проблем местным жителям.

Чтобы отвлечь внимание японцев от оккупации территории страны войсками США, местные политики и журналисты регулярно поднимают тему Курил. И это несмотря на то, что Курильские острова, по сути, не нужны Японии, резюмирует Стариков.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/103013