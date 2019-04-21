Р.В.Ищенко и Е.Ю.Спицын в студии МПГУ. “Станет ли Зеленский новым Гитлером?”

Вообще-то статья грустная. Кто помнит разгул перестройки в 90-е, тот поймёт. А ролик заслуживает того, чтоб досмотреть его до 47 секунды. З.Ы. Сибас – морская хищная рыба семейства мороновых. Свое название получила благодаря ресторанному бизнесу от ...
Почему за беспартийного олигарха Грудинина и примкнувший к нему "Комитет бывших предателей Родины" должны голосовать члены КПРФ? Посмотрите на Зюганова — Акела понял что промахнулся? Знаете, непосредственно к Павлу Грудинину у меня нет никаких вопросов....
Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные сегодня ВЦИОМ. За Павла Грудинина готовы голосовать 7,6% опрошенных, за Собчак – всего 0,7%. От Грудинина безнадежно отстают и такие политические старожилы, как Жириновский и Явлинский. Сенсационность ...
Несмотря на то, что со своими предпочтениями на грядущих президентских выборах я определился, решил почитать программу кандидата Грудинина, а результатами её изучения со всеми поделиться. Раз кандидат от КПРФ идем на сайт этой партии. Первое, что мы видим...
Иван Ургант отвечает на вопрос студента: «Есть ли совесть на телевидении? И есть ли совесть лично у Ивана Урганта, раз он позволяет приглашать на свою передачу порноактрис и тем самым рекламировать порнографию?». Ургант: «Пригласить порнозвезду в качестве...
Москва, и град Петров, и Константинов град — Вот царства русского заветные столицы... Но где предел ему? и где его границы — На север, на восток, на юг и на закат? Грядущим временам их судьбы обличат... Семь внутренних морей и семь великих рек... От Нила ...