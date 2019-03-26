Новости Украины и Новороссии 26 марта 2019

Действующий президент Украины Петр Порошенко вложил в свой избирательный фонд 415 миллионов гривен.

Это больше, чем у любого другого кандидата в президенты в истории так называемой независимой Украины.

Об этом сообщает украинское общественное движение «Честно».

Отмечается, что на выборах 2019 года «безусловным лидером по размеру избирательного фонда является Порошенко, который на 100% профинансировал кампанию из собственного кармана». С 8 февраля по 18 марта он перечислил в свой избирательный фонд 415 млн грн.

«Если Порошенко не будет ослаблять накал кампании, то в итоге она только официально обойдется ему более чем в 0,5 миллиарда гривен.

Если же учесть и прошлогодние расходы Порошенко на телерекламу, то лишь видимая часть расходов Порошенко достигнет 0,7 миллиарда», — говорится в публикации.

Вместе с тем, в долларовом эквиваленте действующему президенту до рекорда далеко: по текущему курсу он официально потратил только $15,4 млн, в то время как на выборах 2010 года оба претендента на пост потратили значительно больше. Так, Виктор Янукович за два тура потратил более $40 млн (322 млн грн), а Юлия Тимошенко — $36 млн (290 млн грн).

На текущих выборах размер избирательного фонда Тимошенко, согласно ее промежуточному финансовому отчету, составляет 164 млн грн. Сообщается, что все средства на ее избирательный фонд поступили со счетов партии «Батькивщина». Всего с прошлого года Тимошенко потратила на рекламу около 320 млн грн.

Третье и четвертое места рейтинга расходов на предвыборную рекламу занимают Владимир Зеленский и Сергей Тарута.

При этом избирательный фонд Зеленского наполнялся, как сообщается, из различных источников.

«Больше всего — более 68 млн грн — на накопительный счет избирательного фонда перечислили физические лица. Еще почти 16 млн грн Зеленскому на кампанию перечислила партия «Слуга народа», — говорится в публикации.

Сообщается, что в 2018 году из собственного кармана на выборы Зеленский потратил 11,5 млн грн.

Олигарх Тарута вложил в кампанию из собственного кармана почти 33 млн грн.

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