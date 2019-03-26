Новости Украины и Новороссии 26 марта 2019
- 10:30 Истинные цели СБУ.
- 09:26 Покидая дурдом: что видят украинцы, уезжая в Крым через КПП «Чонгар» (ФОТО).
- 08:49 Расходы Порошенко на агитацию стали рекордными в истории выборов на Украине (ФОТО).
- 07:51 «Поступок настоящих патриотов»: на Украине оценили визит Бойко и Медведчука в Россию (ВИДЕО).
- Вчера 22:03 Как здорово, что все мы здесь.
Истинные цели СБУ
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Покидая дурдом: что видят украинцы, уезжая в Крым через КПП «Чонгар» (ФОТО)
Предлагаем нашим читателям посмотреть, как выглядит контрольно-пропускной пункт «Чонгар» между Херсонской областью Украины и Крымом.
Это последнее, что видят на Украине покидающие её, и это эталон унылого проигрыша.
Поскольку войной на Крым никто не идёт, закрыть КПП невозможно, поскольку на «российскую агрессию» украинцам в основной массе наплевать и они валом валят в «оккупированный» Крым, всё, что остаётся, это развешивать унылые агитки. Которые, возможно, и впечатляли кого-то в 2014-м, но прошедшие пять лет, водная и энергоблокада полуострова со стороны Украины расставили всё на свои места.
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Расходы Порошенко на агитацию стали рекордными в истории выборов на Украине (ФОТО)
Действующий президент Украины Петр Порошенко вложил в свой избирательный фонд 415 миллионов гривен.
Это больше, чем у любого другого кандидата в президенты в истории так называемой независимой Украины.
Об этом сообщает украинское общественное движение «Честно».
Отмечается, что на выборах 2019 года «безусловным лидером по размеру избирательного фонда является Порошенко, который на 100% профинансировал кампанию из собственного кармана». С 8 февраля по 18 марта он перечислил в свой избирательный фонд 415 млн грн.
«Если Порошенко не будет ослаблять накал кампании, то в итоге она только официально обойдется ему более чем в 0,5 миллиарда гривен.
Если же учесть и прошлогодние расходы Порошенко на телерекламу, то лишь видимая часть расходов Порошенко достигнет 0,7 миллиарда», — говорится в публикации.
Вместе с тем, в долларовом эквиваленте действующему президенту до рекорда далеко: по текущему курсу он официально потратил только $15,4 млн, в то время как на выборах 2010 года оба претендента на пост потратили значительно больше. Так, Виктор Янукович за два тура потратил более $40 млн (322 млн грн), а Юлия Тимошенко — $36 млн (290 млн грн).
На текущих выборах размер избирательного фонда Тимошенко, согласно ее промежуточному финансовому отчету, составляет 164 млн грн. Сообщается, что все средства на ее избирательный фонд поступили со счетов партии «Батькивщина». Всего с прошлого года Тимошенко потратила на рекламу около 320 млн грн.
Третье и четвертое места рейтинга расходов на предвыборную рекламу занимают Владимир Зеленский и Сергей Тарута.
При этом избирательный фонд Зеленского наполнялся, как сообщается, из различных источников.
«Больше всего — более 68 млн грн — на накопительный счет избирательного фонда перечислили физические лица. Еще почти 16 млн грн Зеленскому на кампанию перечислила партия «Слуга народа», — говорится в публикации.
Сообщается, что в 2018 году из собственного кармана на выборы Зеленский потратил 11,5 млн грн.
Олигарх Тарута вложил в кампанию из собственного кармана почти 33 млн грн.
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«Поступок настоящих патриотов»: на Украине оценили визит Бойко и Медведчука в Россию (ВИДЕО)
Министр транспорта и связи Украины, занимавший этот пост в 2005 году, Евгений Червоненко прокомментировал переговоры делегации политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» во главе с председателем политсовета Виктором Медведчуком и поддерживаемым партией кандидатом в президенты Юрием Бойко с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
«Ни для кого не секрет — мы с Медведчуком были самыми злейшими врагами, по сути у меня бизнес разлетелся. Но, тем не менее, я аплодирую. И чтоб вот эти ура-патриоты не говорили, они сделали патриотический шаг. На сколько подешевеет (газ, — прим. РВ) — это решение должны принимать будущие президент и правительство. Но они начали великую вещь, они вместо болтовни показали всему народу, что… мир возможен, раз с тобой начинают говорить», — сказал он в эфире украинского ТВ.
«Это детям понятно, что и Бойко, прежде всего, как кандидату в президенты, и Медведчуку при том, что он не скрывает своей позиции, визит за неделю до проведения выборов был бы не нужен. Крики, все ура-патриоты кричат „привлечь за измену родине!“. Хотя где они изменили родине, я не понимаю», — добавил Червоненко.
Он также подчеркнул, что вопрос независимости Украины заключается «не в падении на коленях и вымаливании, как это говорит власть». По всей видимости, имеется в виду нашумевшее заявление Владимира Зеленского о готовности упасть перед Владимиром Путиным на колени.
«А в нормальном диалоге об экономике и взаимном уважении, пример которого показали эти два политика. В моем понимании, они поступили, как настоящие патриоты и политики», — уточнил Червоненко.
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Как здорово, что все мы здесь
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На всякий случай Paypal anatolijsharij@gmail.com оплата вкладкой «товары и услуги» с обяз пометкой «Петя».
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