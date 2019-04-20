Политик: уже можно понять, что скажет Порошенко после второго тура

Петр Порошенко, говоря о годах своего правления, вновь противопоставил себя президенту РФ Владимиру Путину. Лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков в эфире радио Sputnik объяснил, почему, по его мнению, Порошенко все время возвращается к этой теме.

Украинский лидер Петр Порошенко, говоря о пяти годах своего правления, снова противопоставил себя президенту России Владимиру Путину.

«Я лично совершил много тактических просчетов, но, уверен, что не ошибся в вопросе государственной стратегии… За пять лет Путин не достиг ни одной своей стратегической цели в отношении Украины… Он не отказался от планов уничтожить Украину, лишить нас независимости и размыть нашу национальную идентичность», — заявил Порошенко в своем обращении, трансляцию вел телеканал « Прямой ».

Порошенко назвал главными достижениями за время правления соглашение об ассоциации с ЕС, томос об автокефалии и реформу по децентрализации.

Лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление президента Украины. «Когда слышишь такие вещи, возникает недоумение. В чем Порошенко превосходит Путина?.. Перед первым туром выборов он выбрал себе в качестве главного оппонента президента России, наверное, посчитав, что другие конкуренты для него как-то несерьезны. Ну что же, украинские избиратели делают свой выбор, и делают свой выбор не в пользу Порошенко. Не знаю, что он скажет по факту проигрыша президентской кампании. Наверное, скажет, что проиграл не Зеленскому, а Путину», ‒ предположил Николай Стариков. Первый тур выборов президента прошел на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие президент Украины Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко ‒ около 25%.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/102935