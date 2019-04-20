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Компьютерная зависимость. Как уберечь от неё ребенка? Екатерина Кукса. Часть 2

16:07. 20 апреля 2019 Просмотров - 105 Нет комментариев Опубликовал:

Как проявляется компьютерная зависимость

Автор-сказительница – Екатерина Кукса
Часть 1 – https://youtu.be/_DhfrnG3qmQ

В эфире мы говорили о том, что такое компьютерная зависимость и в каком возрасте она формируется. Как влияют мультфильмы и гаджеты на развитие ребёнка: зрение, внимание, речь, сила нервной системы. Что такое цифровое слабоумие и как его не допустить.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zBMlB62zggI

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