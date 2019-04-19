Глумление над историей накануне Дня Победы – на “Первом”

Александр Колпакиди

На "Первом канале" прошла премьера сериала о нашем легендарном разведчике – Рихарде Зорге. Про него было снято много документальных фильмов, есть и художественные, а первую картину сняли еще французы в 1950-ые годы – там он показан как герой, мужественный человек, который борется за свои убеждения, фанатик, но совершенно непотопляемый, неубиваемый, просто – энергия. Или, например, недавний японский фильм снят с документальной точностью, там о Зорге отзываются только уважительно, рассказывают грамотно и честно.

И тут у нас накануне Первого мая, Дня международной солидарности трудящихся, накануне Дня Победы и шествия "Бессмертного полка", человека, который является Героем Советского Союза, лучшим разведчиком – не только советским, а вообще мира – на федеральном канале показывают чуть ли не испитым идиотом. Его смешали с грязью на "Первом" – и это просто позор. Зорге против японцев работал, они же его и повесили – но они его больше уважают, чем мы. А мы – страна, ради которой он погиб, – плюнули в него. Ради чего? Понятно, ради чего – чтобы очернить Сталина, выдать трудящимся очередную порцию антикоммунистической пропаганды накануне 1 мая и 9 мая.

Позволю предположить, что на "Первом канале" ничего не делается случайно, там каждое слово взвешивается. Если бы там показали какой-то сюжет, который, к примеру, использует в своей практике Навальный, то все руководство канала, включаяЭрнста, в течение 24 часов покинули свои посты. А показывать такую гадость – пожалуйста?

Историческая ложь или глупость?

Если рассуждать о качестве сериала – я уже не говорю о том, что все сделано халтурно, а сценарий написан крайне непрофессионально и безграмотно, – то придется констатировать, что многие и многие факты просто не соответствуют реалиям. Если вы берете настоящих исторических персонажей, известных деятелей, то нельзя полностью переписывать их историю.

Как можно было Домогарова взять на такую роль? Он, по моему мнению, уже одним своим внешним видом компрометирует разведчика. Надо вдуматься, в чем безумие всей этой ситуации. Этот человек был не просто каким-то шпионом, он был реально крупным ученым, одним из создателей Франкфуртской школы социальных исследований, который за одним столом сидел с Теодором Адорно, Хоркхаймером, Эрихом Фроммом, это выдающийся человек. В сериале он показан каким-то натуральным идиотом. Это издевательство, ведь человек отдал жизнь за нашу страну.

Многое в ленте не соответствует действительности и доходит до анекдотичности – начинается сюжет с казни Зорге. Зорге казнят, он спрашивает – вы будете протоколировать? Ему отвечают: да, будем. Он говорит: запишите для протокола, что перед смертью я крикнул "Да здравствует Красная Армия! Да здравствует Советский Союз". Он это реально крикнул, но не говорил при этом презрительно: "занесите в протокол". Есть разница – когда опухший персонаж говорит что-то на эшафоте и просит запротоколировать, а другое дело – когда реальный герой это кричит. Даже самое начало – ложь.

Например, был такой предатель Люшков, по фильму, Зорге дают задание его убить и его, очевидно, где-то в 1940-м году убивают – но такого не было! Его не приказывали убить, и Зорге его не убивал. Зорге в сериале вообще убивает кучу народу с помощью некоего ниндзя, который является его правой рукой и фактически всем руководит, как будто Зорге без этого ниндзя – как без рук. Какой ниндзя?

У Домогарова есть любимая куртка, он в ней часто снимается, и в этом фильме тоже, но эти куртки стали выпускать только в 1943 году, а действие происходит в 1938 году. Причем эта куртка – советская, не японская. То есть наш лучший в мире разведчик в Японии ходит в советской куртке. Он уже играл в этой куртке в других фильмах, фирменный его стиль, ладно, главное хорошо, что он не любит в буденновке ходить, а то было бы совсем смешно. А показанный в фильме немецкий посол, полковник Вермахта, у него мундир на размер меньше. Ну, неужели нельзя было нормально пошить? Или заставить его похудеть килограммов на 5-6, чтобы немецкая форма на нем сидела нормально?

Или ноу-хау в личной жизни Зорге – оказывается, когда он был молодой, любил девушку, которая оказалась внезапно женой посла. Но почему-то она не приехала с этим послом в самом начале, а только через шесть лет! Почему шесть лет из Германии она к послу ехала? А он что, целибат держал? Зачем это надо придумывать? И вот она приезжает, выясняется, что это старая любовь Зорге – и понеслось. И такой маразм – каждую серию. В реальности, да, он знал эту женщину, просто раньше, но авторы сериала даже не потрудились узнать ее биографию.

На самом деле вся эта история поражает своей безнравственностью, ради своих интересов наша олигархия, которая использует имя Сталина, когда ей выгодно, кричит о том, что мы "народ-победитель", даже выходит с фотографиями "Бессмертного полка" на улицы. Какой смысл в этой показухе, если Герой Советского Союза, который реально отдал жизнь за страну, и не он один – там показаны и все его помощники – выставляется в какой-то дикой и даже неприличной истории по федеральному каналу? Его соратники тоже не пойми кто и как показаны, не говоря уже о главнокомандующем.

Сталин, Ворошилов и Берия целыми днями только и сидят в кабинете втроем, рассуждают о Зорге, о том, что он делает – ну им что, заняться больше было нечем? Все его донесения тут же докладываются Сталину, а Сталин прекрасно знает, кто он такой, Сталин ему все время не доверяет, он вообще показан как патологический параноик. Более того, радист Зорге Макс Клаузнер, который на момент начала фильма давно был в Японии, по сюжету сериала получает задание от НКВД – у него перед этим, конечно, арестовывают жену для устрашения, говорят, мол, поезжай в Японию, отрави этого Зорге, дают ему яд.

Абсурд. Все люди вокруг какие-то изуверы – почему? Они же не фашисты, не враги, почему наши советские люди в нашем же сериале показаны такими ублюдками? А главное, что на самом деле этого просто не было, никакой Берия не давал радисту Максу Клаузнеру яд, чтобы отравить Зорге, женой его не шантажировали.

Внезапный эфир на "Первом"

Этот фильм лежал на полке два года. Два! То есть когда сняли – все поняли, что это такое. Теперь вдруг убирают из эфира все и ставят "Зорге".

Очень стыдно за наших кинематографистов. Причем японцы играют там со всей серьезностью и играют хорошо, молодые актеры стараются, мне перед ними стыдно, ведь потом они увидели, в чем они снялись. У нас пока никто не видел до этой весны, сняли, на полку положили, разошлись по-хорошему. А сейчас весь мир знает, что показывает "Первый канал".

Немцы показали историю Зорге – нормально, французы – нормально, японцы – показали его умным, красивым и мужественным человеком, а наша страна показала его каким-то ублюдком, и представила все так, что делом, ради которого он служил, и ради чего отдал жизнь, руководили еще большие "отморозки".

Что мы имеем в итоге? Халтура, неуважение к истории, сценарий написан как будто по статье в "Википедии". Зачем было что-то придумывать, если сама жизнь и работа Зорге невыдуманная – гораздо круче? Главное – не показано, что все эти люди были идейные, что все они – коммунисты, что смысл их жизни – коммунизм и изменение мира, не показано, что они боролись за справедливость.

Историк спецслужб, автор сценариев исторических фильмов для ТВ Александр Колпакиди