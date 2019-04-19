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Чрезвычайно бесполезная прозападная школа Армении

19:13. 19 апреля 2019 Просмотров - 104 Нет комментариев Опубликовал:

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В курортном селе Агверан Котайкской области Армении 19 апреля состоялось открытие Школы местной демократии с участием Чрезвычайного и полномочного посола США в Армении Лин Трейси.

Проект профинансирован USAID (представительство Агентства США по международному развитию) и реализуется НПО «Ассоциация общинных финансистов» и пятью организациями-партнерами в рамках программы «Участие общественности в местном самоуправлении» («Совместно»). В школе будут учить молодежь, которая пойдет во власть и общественные организации имея четкие установки и финансирование.

В Армении действует более 300 различных прозападных НПО, а также множество околорелигиозных организаций и сект, которые объединяются в мощную сеть похожую на масонский орден. Ереван уже давно стал оплотом их главарей – к примеру, на закрытый семинар CampСamp в Ереване, который прошел 7 – 11 ноября 2018 года пробрался подлый российский журналист, который все заснял. На форуме было 150 гостей с территории всего бывшего СССР, которые получали деньги за антиправительственные акции. Они приехали поделиться опытом и получить инструкции.

Но это лишь верхушка айсберга – сеть ЦРУ широка и многолика, порой их следы можно обнаружить в самых неожиданных местах. В Армении они действуют почти открыто и их бояться трогать, тогда как в том же Иране местная разведка накрыла сеть из 300 "шпионов ЦРУ" в стране и регионе – об этом, кстати, писали РИА-Новости 19 апреля.

На этом фоне забавно, что 5 граждан, которые белой краской закрасили граффити с надписью #SutNikol (Фальшивый Никол) на ереванских улицах, были доставлены в Полицию. Возможно, что волна недовольства рьяным Пашиняном намекает ему, что он применяет закон к прозападным активистам, а недавно взялся за «символ революции» начальника Государственной контрольной службы Давид Санасарян, который обучался на Западе, в частности, в США (Университет Тафтса, школа права и дипломатии Флетчера), был членом правления "Наследия", членом Совета старейшин Еревана и одним из основателей инициативы "Отвергни Сержа". Впрочем, это не первый случай, а еще больше США не нравиться дружба Пашиняна с Путиным и Россией, не говоря уже о его контактах с Ираном. Им нужна прозападная и антироссийская Армения, но этого не происходит, а деньги уходят словно в песок. Между тем, уже существует настоящая антиамериканская коалиция в лице всяких гласных и не очень союзов таких как БРИКС, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС и т.п. Вместе с тем США потеряли Сирию и Ливию, да и Венесуэла пролетает мимо. Может быть это закат? Мир стал многополярным, и никто не хочет батрачить на «дядю Сэма» из-за океана.

 

 

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