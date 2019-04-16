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Путин подписал указ об отправке военных в ЦАР (ДОКУМЕНТ)

09:46. 16 апреля 2019 Просмотров - 48 Нет комментариев Опубликовал:
Путин подписал указ об отправке военных в ЦАР (ДОКУМЕНТ) | Русская весна

Президент России подписал распоряжение о направлении военнослужащих Вооруженных сил РФ в состав миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике.

Из документа следует, что в Африку будут направлены офицеры связи, военные наблюдатели и офицеры штаба общим числом до тридцати человек.

Внешнеполитическому ведомству поручено сообщить в Секретариат ООН о готовности России направить в ЦАР группу военных.

МИД и Минобороны РФ после одобрения Секретариатом ООН решат организационные вопросы: район работы российских специалистов, их задачи и подчинение, а также срок пребывания и порядка замены участников.

Также в документе говорится, что финансовое бремя по доставке военнослужащих ложится на ООН.

Кроме того, Минобороны России поручено отозвать военнослужащих по окончании работы миссии ООН или в случае, если их работа в регионе окажется нецелесообразной из-за изменения ситуации в мире.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1555396690

Метки: Новости

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