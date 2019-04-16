Путин подписал указ об отправке военных в ЦАР (ДОКУМЕНТ)
Президент России подписал распоряжение о направлении военнослужащих Вооруженных сил РФ в состав миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике.
Из документа следует, что в Африку будут направлены офицеры связи, военные наблюдатели и офицеры штаба общим числом до тридцати человек.
Внешнеполитическому ведомству поручено сообщить в Секретариат ООН о готовности России направить в ЦАР группу военных.
МИД и Минобороны РФ после одобрения Секретариатом ООН решат организационные вопросы: район работы российских специалистов, их задачи и подчинение, а также срок пребывания и порядка замены участников.
Также в документе говорится, что финансовое бремя по доставке военнослужащих ложится на ООН.
Кроме того, Минобороны России поручено отозвать военнослужащих по окончании работы миссии ООН или в случае, если их работа в регионе окажется нецелесообразной из-за изменения ситуации в мире.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1555396690