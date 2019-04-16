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День Победы над Японией и территориальная целостность России

18:40. 16 апреля 2019 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: ИА Regnum @ Сергей Пономарев

Министр Лавров предлагал «День дальневосточной Победы».

 

Медаль СССР «За победу над Японией»

Сахалинская областная дума 11 апреля 2019 г. провела парламентские слушания на тему «О праздновании Дня Победы во Второй мировой войне». Более подробный анализ этого мероприятия впереди, а пока важно отметить, что организаторы и многие местные участники были едины в том, что введенный в 2010 году в российский календарь памятный день «2 сентября — день окончания Второй мировой войны» необязателен для граждан и государственных структур, скрывает реальность событий, их значение и роль в них СССР/России, не соответствует величию памяти павших, чаяниям населения, интересам патриотического воспитания.

Сошлись на том, что признали необходимость законодательного перевода этого дня из числа памятных дней в дни воинской славы и применения термина «Победа» в названия праздника.

Многие из выступавших подчеркивали индикативную связь между реабилитацией Дня Победы над Японией и ведущимися российско-японскими переговорами по так называемому «мирному договору», а по сути — по рассмотрению претензий Японии на часть Курильских островов.

В условиях, когда приглашенные депутаты Государственной думы не прибыли на парламентские слушания, каждое слово «федералов» представляло особый интерес. Военные вообще просидели молча, хотя были заявлены в основном списке выступающих.

Слушания на тему «О праздновании Дня Победы во Второй мировой войне»

«Солировал» представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации в г. Южно-Сахалинске В.Н. Носов, который зачитал подготовленный в Москве текст. Начал, он, что называется, «за здравие».

«Усилия по увековечению памяти о победе внесшего решающий вклад в завершение Второй мировой войны Советского Союза над милитаристской Японией в 1945 г. заслуживают всяческой поддержки. Считаем оправданным возвращение к этой теме в контексте подготовки к празднованиям в 2020 г. 75-летия Великой Победы».

Полным диссонансом с этой вводной фразой выглядит главная выводная, по существу «заупокойная» фраза выступления:

«Вместе с тем следует отметить, что Федеральным законом от 13 марта 1995 г. №32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных датах России» уже установлена памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 г.)», которая объективно отражает суть данного исторического события». И далее: «МИД России считает оптимальной изложенную в преамбуле указанного Закона квалификацию этого дня как памятной даты, «связанной с важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества».

Итак, никакого дня воинской славы, никакого Дня Победы…

Спрашивается, зачем тогда возвращаться к увековечению памяти о победе, если МИД России считает, что дата 2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 г.) «объективно отражает суть данного исторического события», является оптимальной, а значит, является достаточной?

При этом ни единого слова о действующем Указе Президиума Верховного Совета СССР 1945 года, объявившим 3 сентября Днём Победы над Японией!

Виктор Иванов. Мы победили! 1945

Красноречивое умолчание, демонстрирующее фактический антиисторизм и антисоветизм руководства Министерства иностранных дел. А ведь ещё в 2010 году мы слышали выступления того же С. Лаврова, предлагавшего для Дня Победы над Японией название «День дальневосточной Победы». Итак, нынешнее выступление МИД — это отступление.

В этой связи совсем нелогичным, а скорее саморазоблачающим является такой пассаж в выступлении представителя МИД:

«Хотели бы особо подчеркнуть, что на ведущихся в последнее время переговорах с Японией по проблеме мирного договора российская сторона настаивает на признании Токио в полном объеме итогов Второй мировой войны, включая суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами»

Как можно требовать от Токио признания в полном объеме итогов Второй мировой войны, если вы сами их не признаете?

Не признаете Победы над Японией, принижаете воинские подвиги, игнорируете грандиозность стратегической операции по освобождению северного Китая и Кореи, скрываете значение образования расширенной за счет южного Сахалина и всех Курил новой Сахалинской области, игнорируете мнение общественности и исторической науки?

Следует прямо сказать, что официальное признание современным руководством России Дня Победы над Японией было бы лучшим (интегративным) показателем того, что территориальные претензии Японии не будут удовлетворены. Пока же отсутствие этого праздника в актуальном календаре — это не забывчивость, а проявление политического цинизма и неуважения к истории и будущему России, к источнику власти стране — нашему многонациональному народу.

Кто же заинтересован в создании атмосферы недоверия к позициям наших властей на российско-японских переговорах?

Увы, пока именно те, кто их ведет.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/102757

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